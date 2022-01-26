Toyota Land Cruiser в Екатеринбурге на Бебеля переехал перебегавшего дорогу подростка

Наезд на подростка в Екатеринбурге записала камера уличного наблюдения. На кадрах хроники подросток перебегает проезжую часть на улице Бебеля, используя участок, где движение транспорта замедляется. Три полосы мальчик перебегает шустро, но на границе четвертой поскальзывается и попадает под колеса автомобиля «Toyota Land Cruiser», трогающегося с места.
Ребенок получил травмы и был госпитализирован. Инспекторы ГИБДД выяснили, что пострадавшему 13 лет. Проезжую часть он пересекал в неустановленном месте, нарушая правила дорожного движения. А за рулем автомобиля был 38-летний свердловчанин. С его слов, он начал движение только когда загорелся зеленый сигнал светофора.
Проверка по факту произошедшего продолжается. По ее окончании будет принято процессуальное решение, сообщили в региональном управлении полиции. Ведомство призывает родителей объяснять своим детям правила поведения на дороге.