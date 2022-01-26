Toyota Land Cruiser в Екатеринбурге на Бебеля переехал перебегавшего дорогу подростка

Ребенок получил травмы и был госпитализирован. Инспекторы ГИБДД выяснили, что пострадавшему 13 лет. Проезжую часть он пересекал в неустановленном месте, нарушая правила дорожного движения. А за рулем автомобиля был 38-летний свердловчанин. С его слов, он начал движение только когда загорелся зеленый сигнал светофора.