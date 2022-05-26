Момент избиения тагильчанина возле бани на Красном Камне попал на видео

Момент избиения тагильчанина возле бани на Красном Камне попал на видео
Видео

Сегодня, 15:42
Момент нападения на мужчину около бани на Красном Камне в Нижнем Тагиле попал на видео. Инцидент произошел 14 мая поздно вечером.
Видео:МУ МВД "Нижнетагильское"

Пострадавший шел мимо, когда другой мужчина спровоцировал конфликт, а затем и драку. После произошедшего оба оппонента ушли.

На данный момент полиция разыскивает нападавшего. Он имеет среднее телосложение, рост 170-175 сантиметров, темные волосы. Он был одет в черную кофту с красно-белой полосой и черные спортивные штаны, а также светлую спортивную обувь.

Сотрудники полиции обратились с просьбой к пострадавшему и свидетелям. Они просят сообщить информацию в дежурную часть ОП № 18 по телефону 47-71-02, межмуниципальное управление по телефону 47-70-02.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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