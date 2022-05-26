Момент избиения тагильчанина возле бани на Красном Камне попал на видео

Пострадавший шел мимо, когда другой мужчина спровоцировал конфликт, а затем и драку. После произошедшего оба оппонента ушли.
На данный момент полиция разыскивает нападавшего. Он имеет среднее телосложение, рост 170-175 сантиметров, темные волосы. Он был одет в черную кофту с красно-белой полосой и черные спортивные штаны, а также светлую спортивную обувь.
Сотрудники полиции обратились с просьбой к пострадавшему и свидетелям. Они просят сообщить информацию в дежурную часть ОП № 18 по телефону 47-71-02, межмуниципальное управление по телефону 47-70-02.