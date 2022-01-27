Травматолог обругал и напал на пациентку в Екатеринбурге

Девушка рассказала, что все началось со справки. Врач перепутал дату выписки, поэтому ее нужно было менять с 28 на 27 января. Принимающий пациентку медик сказала, что ее рабочий день подходит к концу, поэтому девушке нужно подойти к другому врачу.
Свердовчанка попросила его закрыть больничный, но произошел конфликт. Снимать видео девушка решила тогда, когда к ней начали приближаться охранник и врач. В результате медик схватил телефон и толкнул девушку в грудь, от чего она упала на металлические стулья.
При падении ударилась копчиком и головой, кровь идет из руки,отметила девушка.
Теперь она хочет писать заявление в полицию. После нападения врач продолжил ругаться и грубить, сообщает Е1. Заместитель главврача больницы Александр Кузьмин посоветовал пострадавшей написать жалобу на имя главврача. Тогда будет организована проверка.
Напомним, в Нижнем Тагиле суд начал рассматривать дело об избиении врача реанимации. По версии следствия, обвиняемый покалечил медика из-за ревности.