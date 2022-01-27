Травматолог обругал и напал на пациентку в Екатеринбурге

Травматолог обругал и напал на пациентку в Екатеринбурге
Видео

Сегодня, 21:36
Жительница Екатеринбурга сообщила о том, как пришла в травматологию больницу № 36 закрывать больничный, однако произошел конфликт и на свердловчанку напал травматолог.
Видео:E1.RU

Девушка рассказала, что все началось со справки. Врач перепутал дату выписки, поэтому ее нужно было менять с 28 на 27 января. Принимающий пациентку медик сказала, что ее рабочий день подходит к концу, поэтому девушке нужно подойти к другому врачу.

Свердовчанка попросила его закрыть больничный, но произошел конфликт. Снимать видео девушка решила тогда, когда к ней начали приближаться охранник и врач. В результате медик схватил телефон и толкнул девушку в грудь, от чего она упала на металлические стулья.

При падении ударилась копчиком и головой, кровь идет из руки,отметила девушка.

Теперь она хочет писать заявление в полицию. После нападения врач продолжил ругаться и грубить, сообщает Е1. Заместитель главврача больницы Александр Кузьмин посоветовал пострадавшей написать жалобу на имя главврача. Тогда будет организована проверка.

Напомним, в Нижнем Тагиле суд начал рассматривать дело об избиении врача реанимации. По версии следствия, обвиняемый покалечил медика из-за ревности.

Сюжеты:
Екатеринбург
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