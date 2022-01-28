В Краснодаре инвалид-колясочник не дождался коммунальщиков и сам очистил тротуар

В Краснодаре инвалид-колясочник не дождался коммунальщиков и сам очистил тротуар
Видео

Сегодня, 08:14

Инвалид-колясочник в Краснодаре очистил тротуар у дома

В социальных сетях появился видеоролик, героем которого стал инвалид-колясочник из Краснодара. Не дождавшись коммунальщиков, он сам очистил дорожку около дома.
Видео: ЧП Краснодар

В соцсетях появилось видео, которое за считанные часы получило массу самых разных комментариев и тысячи просмотров. Жена краснодарского инвалида запечатлела работу супруга на улице.

Сидя на своей коляске, мужчина откидывает снег и наледь с дорожки. Продолжается это больше часа, но он от своей затеи не отступается.

Как пояснила автор видеоролика журналистам, у них с мужем закончились лекарства. И, просидев неделю дома, мужчина решил сходить за ними в аптеку. На улице он увидел свой занесенный снегом автомобиль и неочищенную коммунальщиками дорожку.

В комментариях некоторые люди называют сюжет постановочным. Однако сами супруги это отрицают. По словам женщины, проблем с продуктами питания не было, они заказывали их через интернет. А вот с лекарствами возникла напряженка.

Почему управляющая компания не позаботилась о своевременной уборке придомовой территории, не уточняется.

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