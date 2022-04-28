На автозаправке под Нижним Тагилом внедорожник переехал спящую собаку

Инцидент произошел на 149-м км Объездной Нижнего Тагила на АЗС «Уралконтрактнефть» 25 апреля в 15.40. По словам очевидицы, собака была доброй и миролюбивой. Ее опекали сотрудники заправки и постоянные посетители. Именно потому собака спокойно спала на территории.
Водитель внедорожника после того, как закончил заправляться, начал движение и проехал прямо по собаке. Он не стал останавливаться, а уехал. Собака очень сильно скулила. На видео она билась от боли в конвульсиях, сообщается в группе «ЧП Нижний Тагил».
К ней подошла сотрудница заправки и погладила. В какой-то момент собака встала и убежала, хромая из кадра.
Отмечается, что собака выжила после аварии. Тагильчане в комментариях осудили водителя за его поступок.