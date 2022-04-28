На автозаправке под Нижним Тагилом внедорожник переехал спящую собаку

Водитель внедорожника после того, как закончил заправляться, начал движение и проехал прямо по собаке. Он не стал останавливаться, а уехал. Собака очень сильно скулила. На видео она билась от боли в конвульсиях, сообщается в группе «ЧП Нижний Тагил».