На автозаправке под Нижним Тагилом внедорожник переехал спящую собаку

На автозаправке под Нижним Тагилом внедорожник переехал спящую собаку
Видео

Сегодня, 08:55
Водитель внедорожника проехал по собаке на заправке под Нижним Тагилом. Она спала на асфальте.
Видео:"ЧП Нижний Тагил"

Инцидент произошел на 149-м км Объездной Нижнего Тагила на АЗС «Уралконтрактнефть» 25 апреля в 15.40. По словам очевидицы, собака была доброй и миролюбивой. Ее опекали сотрудники заправки и постоянные посетители. Именно потому собака спокойно спала на территории.

Водитель внедорожника после того, как закончил заправляться, начал движение и проехал прямо по собаке. Он не стал останавливаться, а уехал. Собака очень сильно скулила. На видео она билась от боли в конвульсиях, сообщается в группе «ЧП Нижний Тагил».

К ней подошла сотрудница заправки и погладила. В какой-то момент собака встала и убежала, хромая из кадра.

Отмечается, что собака выжила после аварии. Тагильчане в комментариях осудили водителя за его поступок.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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