7-летний мальчик из Тверской области почти сутки просидел в канализации

Инцидент произошел в пятницу, 27 января. Мама семилетнего мальчика из Тверской области обратилась в полицию с заявлением о пропаже ребенка. Ее сын около 16 часов ушел в магазин за яблоками и пропал.
Ребенка искали больше суток сотрудники полиции, СУ СК, МЧС, кинолог со служебной собакой и волонтёры из числа местных жителей. Правоохранители обыскали дворы, улицы и дороги, расположенные поблизости с местом пропажи ребенка. Даже опрос местных жителей не принес никакого результата, сообщает «МВД Медиа».
По информации СМИ, ребенка нашли спустя сутки в канализационном люке. Мальчика осмотрели медики, он не пострадал.