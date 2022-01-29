7-летний мальчик из Тверской области почти сутки просидел в канализации

7-летний мальчик из Тверской области почти сутки просидел в канализации
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Сегодня, 21:12
Жительница Тверской области заявила в полицию о пропаже ребенка. Спустя сутки мальчика нашли в канализационном люке.
Видео:ФедералПресс

Инцидент произошел в пятницу, 27 января. Мама семилетнего мальчика из Тверской области обратилась в полицию с заявлением о пропаже ребенка. Ее сын около 16 часов ушел в магазин за яблоками и пропал.

Ребенка искали больше суток сотрудники полиции, СУ СК, МЧС, кинолог со служебной собакой и волонтёры из числа местных жителей. Правоохранители обыскали дворы, улицы и дороги, расположенные поблизости с местом пропажи ребенка. Даже опрос местных жителей не принес никакого результата, сообщает «МВД Медиа».

По информации СМИ, ребенка нашли спустя сутки в канализационном люке. Мальчика осмотрели медики, он не пострадал.

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