Грузовик сгорел у кафе «Милано» под Нижним Тагилом

Грузовик сгорел у кафе «Милано» под Нижним Тагилом
Видео

Сегодня, 20:33
Грузовой автомобиль дотла сгорел у кафе «Милано» под Нижним Тагилом.
Видео:Тagilcity.ru

У кафе «Милано» в селе Малая Лая сгорело грузовое авто. ЧП произошло примерно в 19:47. На кадрах, которые оказались в распоряжении редакции, видна охваченная огнем машина. Также в кадр попали припаркованные неподалеку фуры.

Как рассказала TagilCity.ru очевидица, пожарные прибыли в 19:51, но к этому моменту грузовик полностью выгорел.

О причинах возгорания, а также о том, есть ли пострадавшие, пока ничего неизвестно.

Напомним, в Краснотурьинске на ходу сгорел трамвай. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров, вагон выгорел полностью.

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