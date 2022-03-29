Грузовик сгорел у кафе «Милано» под Нижним Тагилом

У кафе «Милано» в селе Малая Лая сгорело грузовое авто. ЧП произошло примерно в 19:47. На кадрах, которые оказались в распоряжении редакции, видна охваченная огнем машина. Также в кадр попали припаркованные неподалеку фуры.
Как рассказала TagilCity.ru очевидица, пожарные прибыли в 19:51, но к этому моменту грузовик полностью выгорел.
О причинах возгорания, а также о том, есть ли пострадавшие, пока ничего неизвестно.
Напомним, в Краснотурьинске на ходу сгорел трамвай. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров, вагон выгорел полностью.