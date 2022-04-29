Попавшая под колеса внедорожника на АЗС под Нижним Тагилом собака была беременна

Попавшая под колеса внедорожника на АЗС под Нижним Тагилом собака была беременна
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Сегодня, 08:37
Собака, которую на одной из автозаправок под Нижним Тагилом переехал внедорожник, выжила. Оказалось, что она была беременна.
Видео:"Инцидент Нижний Тагил"

На данный момент она проходит курс реабилитации. Ее состояние стабильное, рассказала очевидица в группе «Инцидент Нижний Тагил». Животное уже встает на ноги, но ему требуется операция.

Родить самостоятельно собака не сможет, а потому ей требуется прерывание беременности. По словам женщины, плод еще будет расти и что будет дальше неизвестно.

Она уточнила, что в ветеринарной клинике «Симба» собаку ожидают через две недели. Также девушка добавила, что удалось установить номера водителя, но он на связь не выходил.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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