Попавшая под колеса внедорожника на АЗС под Нижним Тагилом собака была беременна

На данный момент она проходит курс реабилитации. Ее состояние стабильное, рассказала очевидица в группе «Инцидент Нижний Тагил». Животное уже встает на ноги, но ему требуется операция.
Родить самостоятельно собака не сможет, а потому ей требуется прерывание беременности. По словам женщины, плод еще будет расти и что будет дальше неизвестно.
Она уточнила, что в ветеринарной клинике «Симба» собаку ожидают через две недели. Также девушка добавила, что удалось установить номера водителя, но он на связь не выходил.