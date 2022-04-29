Попавшая под колеса внедорожника на АЗС под Нижним Тагилом собака была беременна

Собака, которую на одной из автозаправок под Нижним Тагилом переехал внедорожник, выжила. Оказалось, что она была беременна.

Видео: "Инцидент Нижний Тагил" На данный момент она проходит курс реабилитации. Ее состояние стабильное, рассказала очевидица в группе «Инцидент Нижний Тагил». Животное уже встает на ноги, но ему требуется операция. Родить самостоятельно собака не сможет, а потому ей требуется прерывание беременности. По словам женщины, плод еще будет расти и что будет дальше неизвестно. Она уточнила, что в ветеринарной клинике «Симба» собаку ожидают через две недели. Также девушка добавила, что удалось установить номера водителя, но он на связь не выходил. На автозаправке под Нижним Тагилом внедорожник переехал спящую собаку

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