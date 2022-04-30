Тагильчане не останутся без холодной воды на майские праздники

Тагильчане не останутся без холодной воды на майские праздники
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Сегодня, 18:33
Вода в домах жителей нескольких районов Нижнего Тагила будет поступать слабым напором. Водопровод уже зацепили по резервной ветке.
Видео:"Водоканал-НТ"

Соответствующие меры приняли специалисты ООО «Водоканал-НТ», выехавшие на место аварии в районе моста через Тагильский пруд.

Вода подается сейчас по резервному трубопроводу, поэтому отключения нет, но может быть слабый напор,сообщили TagilCity.ru в пресс-службе компании.

Представители «Водоканал-НТ» добавили, что поврежденную трубу придется менять полностью. Кто это будет делать и за чей счет, решают специалисты.

В администрации Нижнего Тагила редакции сообщили, что в настоящий момент специалисты управления городским хозяйством оказывают содействие в устранении последствий аварии.

Управление горхозяйством держит под контролем ситуацию и оказывает ООО «Водоканал-НТ» содействие, чтобы водоснабжение в Нижнем Тагиле было восстановлено в кратчайшие сроки, прокомментировали TagilCity.ru в мэрии.

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