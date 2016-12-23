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4 февраля в 18:00Квартирник в Доме Художника
19 февраля в 18:00Мастер-класс «Hot Chili Menu»
19 февраля в 13:00Свадебная шоу-выставка Wedding Expo 2017
23 февраля в 19:00Мастер-класс «Еда и пиво. Мужской разговор»
25 февраля в 15:00Праздничная программа «День мужества и силы»
29 января - 30 маяТуринские горячие источники
03.02.2017 23:49
10000
03.02.2017 22:30
2435
03.02.2017 16:36
7990
03.02.2017 15:45
1780
03.02.2017 15:14
5490
03.02.2017 15:04
1490
03.02.2017 14:51
1490
04.02.2017 06:28
04.02.2017 06:28
10000
04.02.2017 06:28
20000
04.02.2017 06:28
18000
04.02.2017 06:28
04.02.2017 06:28
04.02.2017 06:28
04.02.2017 06:28
25000
04.02.2017 06:28
16000