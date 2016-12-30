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7 января в 10:00 - 8 январяСеминар по айкидо
5 января в 14:30Кулинарная елка
4 января с 12:00 до 16:30День открытых дверей в Школе скорочтения и развития интеллекта
7 января в 18:00Детский кулинарный мастер-класс: шоколадные конфеты
4 декабря 2016 - 30 маяScratch-программирование, робототехника и легоконструирование
3 января в 11:00Детский кулинарный мастер-класс: булочки для самых маленьких
31.12.2016 18:53
дог.
31.12.2016 14:39
дог.
31.12.2016 13:27
дог.
30.12.2016 22:05
дог.
30.12.2016 17:07
дог.
30.12.2016 12:38
1990
30.12.2016 12:26
2990
01.01.2017 12:55
20000
01.01.2017 12:55
30000
01.01.2017 12:55
9000
01.01.2017 12:55
10000
01.01.2017 12:55
2000
01.01.2017 12:55
15000
01.01.2017 12:55
01.01.2017 12:55
01.01.2017 12:55