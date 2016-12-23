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Мужчина 1953 года рождения погиб при пожаре в квартире на улице Газетной в Нижнем Тагиле (ФОТО)
сегодня, 18:30
00
17,6 миллионов рублей потратят в Нижнем Тагиле на ремонт подпорной стенки, разрушенной половодьем на территории завода-музея (ФОТО)
сегодня, 18:20
00
Коллекторы запугивают жительницу Нижнего Тагила: пишут оскорбления на стенах и дверях и звонят с угрозами (ФОТО)
сегодня, 17:35
17
Приём анкет от кандидатов в номинанты Премии «Человек года 2017» начался в Нижнем Тагиле
сегодня, 16:35
70
Работы по устранению последствий коммунальной аварии продолжаются в Нижнем Тагиле на улице Дружинина (ФОТО)
сегодня, 16:30
00
Почему болонка умерла в аэропорту? Семья из Нижнего Тагила не заплатила 9 000 рублей за билет для собаки и улетела в Гамбург (ФОТО)
сегодня, 16:25
13
От 1 000 до 30 000 рублей составит штраф для нарушителей правил газовой безопасности в Свердловской области
сегодня, 15:15
01
1
Две женщины не стали покидать горящую в Нижнем Тагиле квартиру и погибли
сегодня, 15:00
00
Женщина в состоянии алкогольного опьянения выпала с балкона дома в Верхней Пышме
сегодня, 14:45
00
Врачи Свердловской области почтили память Доктора Лизы минутой молчания
сегодня, 14:20
00
Переходивший дорогу в неустановленном месте пешеход был сбит проезжающим автомобилем на трассе под Нижним Тагилом
сегодня, 13:00
01
Огонь с одного горящего автомобиля перекинулся на другой во время ночного пожара в Нижнем Тагиле
сегодня, 13:00
00
59-летняя тагильчанка попала под авто и получила перелом ноги при переходе дороги в неположенном месте (ФОТО)
сегодня, 12:05
00
Две иномарки столкнулись на южном подъезде к Нижнему Тагилу: водитель Opel выехал на встречную полосу (ФОТО)
сегодня, 11:40
00
Короткое замыкание вызвало загорание в подъезде 9-этажного жилого дома на ГГМ в Нижнем Тагиле (ФОТО)
сегодня, 11:00
01
Работники служб такси в Екатеринбурге готовятся к массовой акции протеста
сегодня, 09:30
02
1
9-месячная девочка погибла при странных обстоятельствах в Екатеринбурге
сегодня, 09:15
00
Трактористы вышли на помощь диким животным в Свердловской области
сегодня, 09:05
10
Мужчина обворовал квартиру со спящим подростком в Богдановиче
сегодня, 08:50
00
Мужчина умер в своей комнате в Екатеринбурге: запах разлагающегося тела едва не отравил жильцов (ФОТО)
сегодня, 08:30
22
Дежурство свердловских инспекторов ДПС закончилось стрельбой и погоней
сегодня, 08:10
01
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Все новости

Осужденная за репост воспитательница из Курганской области попала в карцер из-за одеяла
сегодня, 18:50
00
Мужчина 1953 года рождения погиб при пожаре в квартире на улице Газетной в Нижнем Тагиле (ФОТО)
сегодня, 18:30
00
17,6 миллионов рублей потратят в Нижнем Тагиле на ремонт подпорной стенки, разрушенной половодьем на территории завода-музея (ФОТО)
сегодня, 18:20
00
Четверо мужчин подозреваются в стрельбе по сторожам закрытого химзавода и задержаны полицией Красноуральска
сегодня, 18:10
00
Группа молодых людей предстанет перед судом Екатеринбурга за разбойные нападения на девушек
сегодня, 17:40
00
Коллекторы запугивают жительницу Нижнего Тагила: пишут оскорбления на стенах и дверях и звонят с угрозами (ФОТО)
сегодня, 17:35
17
101-летний житель Екатеринбурга удачно перенес операцию на сердце
сегодня, 17:05
00
Приём анкет от кандидатов в номинанты Премии «Человек года 2017» начался в Нижнем Тагиле
сегодня, 16:35
70
Работы по устранению последствий коммунальной аварии продолжаются в Нижнем Тагиле на улице Дружинина (ФОТО)
сегодня, 16:30
00
Неизвестный пытался ограбить банк с помощью записки в Екатеринбурге
сегодня, 16:30
10
Почему болонка умерла в аэропорту? Семья из Нижнего Тагила не заплатила 9 000 рублей за билет для собаки и улетела в Гамбург (ФОТО)
сегодня, 16:25
13
Мужчине грозит 6 лет лишения свободы за взятку полицейским из Лесного
сегодня, 15:35
00
От 1 000 до 30 000 рублей составит штраф для нарушителей правил газовой безопасности в Свердловской области
сегодня, 15:15
01
1
Две женщины не стали покидать горящую в Нижнем Тагиле квартиру и погибли
сегодня, 15:00
00
Водитель ВАЗа пострадал в результате столкновения с полуприцепом «Скания» на Серовском тракте (ФОТО)
сегодня, 14:45
00
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Доска объявлений (2973)

16.01.2017 19:46
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200
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16.01.2017 19:56
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16.01.2017 19:56
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