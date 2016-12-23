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19 февраля - 5 мартаИтальянская кухня. Базовый курс
11 апреля с 18:30 до 20:00«Больше, чем любовь»
5 февраля в 14:15Волшебная лампа Аладдина
11 февраля в 14:00Семейный мастер-класс «Шкатулка-сердце с сюрпризом»
23 марта с 19:00 до 21:00Балет Аллы Духовой «Тодес» - «Мы»
18 февраля в 16:00Неправильная сказка про Красную Шапочку
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