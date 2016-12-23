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Прокурорская проверка не выявила серьёзных нарушений в столовой школы №7 Нижнего Тагила (ФОТО)
сегодня, 17:35
20
1
Обсуждение и точечное решение проблемы молодёжной миграции из Нижнего Тагила пройдёт сегодня в «Лекториуме»
сегодня, 17:08
01
5
Обогревавшийся газом мужчина-инвалид погиб в результате пожара по улице Окунева в Нижнем Тагиле
сегодня, 15:45
20
1
Жители частного сектора Нижнего Тагила самовольно захватывают муниципальную землю и блокируют обслуживание линий электропередач (ФОТО)
сегодня, 15:25
31
1
Ученик упал на скользком крыльце школы в деревне Свердловской области и сломал руку: ведется прокурорская проверка
сегодня, 14:10
00
Запись детей в первый класс стартовала в Нижнем Тагиле: в школу пойдут 4690 первоклашек
сегодня, 13:05
24
3
Снежный вал перегородил подход к пешеходному переходу между ФОКом и школой №81 на ГГМ в Нижнем Тагиле (ФОТО)
сегодня, 13:05
20
Школьники из Режа помогли найти водителя, который совершил наезд на пенсионерку
сегодня, 12:00
50
Билеты на автобусы из Екатеринбурга до Нижнего Тагила можно будет купить через Яндекс-сервис
сегодня, 11:25
10
Пешеходный тротуар центрального проспекта Нижнего Тагила завален снегом: тагильчане жалуются на невозможность пройти (ФОТО)
сегодня, 10:05
21
Сайт Госуслуг «упал» из-за записи первоклашек в Екатеринбургские школы
сегодня, 09:15
20
2,7 тонн запретных овощей и фруктов были уничтожены в Екатеринбурге (ФОТО)
сегодня, 08:40
01
3
Семья политзаключенного «ловца покемонов» из Екатеринбурга получит 150 тысяч рублей
сегодня, 08:20
00
7
Верховая наездница в поселке Верх-Нейвинский спасла собаку от смерти: ее расстреляли и закопали в сугроб (ФОТО)
вчера, 20:55
110
1
Жители многоквартирных домов на Черноисточинском шоссе в Нижнем Тагиле возмущены паркующимися на детских площадках автомобилями (ФОТО)
вчера, 19:45
84
9
Технологическая дамба пересекла реку Тагил в рамках подготовки к паводку подпорной стенки у завода-музея (ФОТО)
вчера, 18:50
10
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Выпускники школ уезжают из Нижнего Тагила ради обучения в иногородних вузах: 75% абитуриентов покидают город (ФОТО)
вчера, 18:25
62
6
Тагильчанин поджег иномарку своей соседки из-за того, что неисправная сигнализация мешала ему спать по ночам (ФОТО)
вчера, 17:35
94
3
Единый стандарт школьной формы в России пока будет существовать в добровольном порядке
вчера, 17:00
00
Угрозы от коллекторов прекратились, но долг растет с каждым днем: жительница Нижнего Тагила никак не может рассчитаться с кредитором
вчера, 16:40
22
3
6,7 миллиона рублей было потрачено из горбюджета в 2016 году на благоустройство сел ГО Нижнего Тагила
вчера, 14:35
00
Все новости

Все новости

Угонщик автомобиля из Нижнего Тагила найден и задержан в Астрахани
сегодня, 18:50
00
Прокурорская проверка не выявила серьёзных нарушений в столовой школы №7 Нижнего Тагила (ФОТО)
сегодня, 17:35
20
1
Обсуждение и точечное решение проблемы молодёжной миграции из Нижнего Тагила пройдёт сегодня в «Лекториуме»
сегодня, 17:08
01
5
Центробанк России введет предельный уровень взыскания долгов с дохода граждан
сегодня, 16:55
00
Четверо подростков жестоко избили мальчика в Первоуральске
сегодня, 16:05
00
1
Обогревавшийся газом мужчина-инвалид погиб в результате пожара по улице Окунева в Нижнем Тагиле
сегодня, 15:45
20
1
Жители частного сектора Нижнего Тагила самовольно захватывают муниципальную землю и блокируют обслуживание линий электропередач (ФОТО)
сегодня, 15:25
31
1
Четверо мужчин задержаны в Свердловской области за сбыт наркотиков через интернет
сегодня, 15:20
00
Грабитель молодых девушек в Нижнем Тагиле задержан за кражу мобильных телефонов (ФОТО)
сегодня, 14:45
10
120 детских садов и 42 школы закрыты на карантин в Свердловской области
сегодня, 14:25
00
Ученик упал на скользком крыльце школы в деревне Свердловской области и сломал руку: ведется прокурорская проверка
сегодня, 14:10
00
Машина скорой помощи попала в ДТП в Рыбинске (ФОТО, ВИДЕО)
сегодня, 13:55
00
Началась прокурорская проверка в школе Нижнего Тагила, где детей кормили испорченными продуктами
сегодня, 13:20
00
Запись детей в первый класс стартовала в Нижнем Тагиле: в школу пойдут 4690 первоклашек
сегодня, 13:05
24
3
Снежный вал перегородил подход к пешеходному переходу между ФОКом и школой №81 на ГГМ в Нижнем Тагиле (ФОТО)
сегодня, 13:05
20
Все новости

Доска объявлений (2992)

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«Первая лавина, Нижний Тагил, 29.01.2017»
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