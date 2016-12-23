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Угроза возгорания была ликвидирована в многоэтажном доме на улице Циолковского в Нижнем Тагиле (ФОТО)
сегодня, 15:20
00
Высокий уровень загрязнения воздуха в Нижнем Тагиле констатировали специалисты Росгидромета после года наблюдений (ФОТО)
сегодня, 15:05
21
1
Все на лыжню!
сегодня, 15:00
30
Самолет не смог вылететь из Екатеринбурга из-за примерзшей двери
сегодня, 14:25
00
Заседание Совета директоров промышленных предприятий прошло в Нижнем Тагиле
сегодня, 13:45
02
ВАЗ-2108 врезался в Нижнем Тагиле в другую машину: иномарка оказалась на крыше (ВИДЕО)
сегодня, 12:40
00
Коммунальная компания Нижнего Тагила оштрафована за не обозначенный знаками перекоп, который стал причиной дорожной аварии (ФОТО)
сегодня, 12:40
00
Ожоги 50% тела диагностированы у нетрезвого пострадавшего при пожаре в Нижнем Тагиле
сегодня, 11:55
00
Житель Новоуральска избил свою 83-летнюю мать
сегодня, 11:35
00
Садовый домик со спящим внутри мужчиной подожгли в коллективном саду Нижнего Тагила
сегодня, 11:25
00
Ребенок из школы-интерната в Екатеринбурге убирал снег ночью: прокуратура начала проверку
сегодня, 08:50
00
75-летний пенсионер сорвался с 4-го этажа в Екатеринбурге (ФОТО)
сегодня, 08:30
00
Семья педофилов с Урала, которые насиловали собственную дочь, отправится за решетку
сегодня, 08:10
19
Фекалии в подвале: жители Нижнего Тагила жалуются на бездействие управляющей компании (ФОТО)
вчера, 18:50
02
1
Водителей Нижнего Тагила просят убирать машины с улиц во время работ по уборке снега
вчера, 18:35
00
Последствия серьёзной коммунальной аварии на Вагонке в Нижнем Тагиле устранят к 8 часам вечера
вчера, 18:25
00
Совместный проект УВЗ и Комсомольской правды «За работу!» доказал свою актуальность
вчера, 18:15
00
Сноубордистов и горнолыжников Нижнего Тагила приглашают попасть в Книгу рекордов Гиннеса: открыта регистрация на «Первую лавину»
вчера, 17:25
51
Новые трамваи уже привезли в Нижний Тагил: их готовят к вводу в работу
вчера, 17:05
101
Отремонтированная в 2015 году дорога провалилась в Нижнем Тагиле на ул. Орджоникидзе: подрядчик снимает с себя гарантийные обязательства (ФОТО)
вчера, 16:45
01
1
Полуторагодовалый ребенок подавился печеньем и умер в Ставропольском крае
вчера, 16:45
01
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Лыжница чуть не провалилась по лед в Нижнем Тагиле
сегодня, 15:45
00
Пропавшую в 2016 году жительницу Екатеринбурга могли убить: возбуждено уголовное дело (ФОТО)
сегодня, 15:35
00
Угроза возгорания была ликвидирована в многоэтажном доме на улице Циолковского в Нижнем Тагиле (ФОТО)
сегодня, 15:20
00
Квадрокоптер порезал руку девушке в одном из кинотеатров Екатеринбурга (ФОТО)
сегодня, 15:15
00
Высокий уровень загрязнения воздуха в Нижнем Тагиле констатировали специалисты Росгидромета после года наблюдений (ФОТО)
сегодня, 15:05
21
1
Все на лыжню!
сегодня, 15:00
30
Екатеринбурженка выплатила алименты своим детям после наложения запрета на продажу машины
сегодня, 14:55
00
Нижнетагильская корпорация УВЗ выпустила книги для малышей и школьников (ФОТО)
сегодня, 14:50
00
Самолет не смог вылететь из Екатеринбурга из-за примерзшей двери
сегодня, 14:25
00
Заседание Совета директоров промышленных предприятий прошло в Нижнем Тагиле
сегодня, 13:45
02
Выставка к 180-летию дуэли между Пушкиным и Дантесом пройдет в Центральной городской библиотеке в Нижнем Тагиле (ФОТО)
сегодня, 13:15
00
Российский депутат Владимир Жириновский рассказал об итогах сирийских переговоров в Астане
сегодня, 12:55
00
Массовое заболевание детей кишечными инфекциями в Первоуральске стало основанием для возбуждения уголовного дела
сегодня, 12:50
00
ВАЗ-2108 врезался в Нижнем Тагиле в другую машину: иномарка оказалась на крыше (ВИДЕО)
сегодня, 12:40
00
Коммунальная компания Нижнего Тагила оштрафована за не обозначенный знаками перекоп, который стал причиной дорожной аварии (ФОТО)
сегодня, 12:40
00
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Доска объявлений (2979)

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«Крещенская купель в Нижнем Тагиле, 19.01.2017»
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