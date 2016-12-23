USD 59.31 - 0.68
EUR 63.82 - 0.91
| регистрация

Тело 7-летней девочки с ранами, похожими на укусы собак, найдено в деревне в Свердловской области
вчера, 19:35
11
Вечерняя прогулка «Тагильский светлячок» прошла в Нижнем Тагиле (ФОТО)
вчера, 13:35
20
9 предписаний о ненадлежащем состоянии дорог были составлены сотрудниками ГИБДД Нижнего Тагила
вчера, 10:25
01
Ребенок умер от удара о руль картинга в торгово-развлекательном центре Тюменской области
вчера, 10:05
02
Обыски в связи с возможным хищением бюджетных средств прошли в мэрии Верхней Салды
4 февраля, 13:25
10
1
Ледяная глыба из фекалий образовалась в аварийном общежитии в Серове (ФОТО, ВИДЕО)
4 февраля, 13:00
00
Чистая вода с Черноисточинского гидроузла будет поступать в Нижний Тагил с 1 марта
4 февраля, 09:30
00
4
«Тагильский светлячок» состоится уже сегодня в Нижнем Тагиле
4 февраля, 09:00
50
Мать 14-летней девочки из Нижнего Тагила держала дочь, помогая любовнику насиловать несовершеннолетнюю
3 февраля, 19:30
216
6
Кусок ткани в хлебе попался жительнице Нижнего Тагила (ФОТО)
3 февраля, 17:50
21
41-летний житель Омска захватил 13-летнюю школьницу в заложницы и требовал у полиции наркотики, угрожая ребенку ножом (ВИДЕО)
3 февраля, 17:45
21
Автобус с юными хоккеистами съехал в кювет на Серовском тракте
3 февраля, 17:00
00
Взял ноутбук у ребенка и исчез: в Нижнем Тагиле ищут недобросовестного соседа (ФОТО)
3 февраля, 16:15
00
5
Воспитанник коррекционной школы из Ревды завоевал золото во всемирных экстремальных играх в США (ФОТО)
3 февраля, 15:55
50
Столетний дом едва не сгорел в Нижнем Тагиле из-за замыкания электропроводки (ФОТО)
3 февраля, 14:45
00
Не справившийся с управлением водитель Nissan Qashqai столкнулся с автобусом НТМК и опрокинулся на улице Индустриальной в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)
3 февраля, 13:10
22
Пропавшая в Нижнем Тагиле школьница нашлась: она была у соседки
3 февраля, 13:05
31
1
Тагильские предприниматели привлечены к ответственности за нарушение правил продажи алкогольной продукции (ФОТО)
3 февраля, 12:40
00
Владельцев компаний-банкротов в России заставят платить налоги
3 февраля, 12:30
11
Видео спуска с горы Долгая «лавины светлячков» сняли с высоты птичьего полета в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)
3 февраля, 12:25
150
1
Мужчина из Екатеринбурга набил своему коту воровские татуировки (ВИДЕО)
3 февраля, 12:10
48
Все новости

Все новости

Тело 7-летней девочки с ранами, похожими на укусы собак, найдено в деревне в Свердловской области
вчера, 19:35
11
Ботанический сад Екатеринбурга страдает от запаха фекалий с соседнего предприятия (ФОТО)
вчера, 15:45
00
Сотрудники ДПС спасли пенсионера из горящего дома в Сухом Логу
вчера, 15:15
00
Водитель совершил наезд на 10-летнего мальчика и скрылся с места ДТП в Полевском
вчера, 14:25
00
Вечерняя прогулка «Тагильский светлячок» прошла в Нижнем Тагиле (ФОТО)
вчера, 13:35
20
9 предписаний о ненадлежащем состоянии дорог были составлены сотрудниками ГИБДД Нижнего Тагила
вчера, 10:25
01
Пикет за освобождение из колонии Евгении Чудновец прошел в Кургане
вчера, 10:15
00
Ребенок умер от удара о руль картинга в торгово-развлекательном центре Тюменской области
вчера, 10:05
02
Виталий Мутко оценил подготовку Екатеринбурга к ЧМ-2018 как успешную (ФОТО)
4 февраля, 14:35
00
Три автомобиля столкнулись на автотрассе под Верхней Пышмой: сильно пострадал водитель ВАЗ-2114 (ФОТО, ВИДЕО)
4 февраля, 14:10
01
Обыски в связи с возможным хищением бюджетных средств прошли в мэрии Верхней Салды
4 февраля, 13:25
10
1
Ледяная глыба из фекалий образовалась в аварийном общежитии в Серове (ФОТО, ВИДЕО)
4 февраля, 13:00
00
Омбудсмен Свердловской области провела прием заключенных из Нижнего Тагила по личным вопросам (ФОТО)
4 февраля, 09:45
00
1
Чистая вода с Черноисточинского гидроузла будет поступать в Нижний Тагил с 1 марта
4 февраля, 09:30
00
4
«Шахматный король» состоялся в кадетской школе №21 Нижнего Тагила
4 февраля, 09:15
00
Все новости

Доска объявлений (2997)

05.02.2017 21:46
Ширмы
дог.
05.02.2017 21:40
3D Панели из гипса
599
05.02.2017 21:37
Декор для дома, свадеб и фотосессий
дог.
05.02.2017 21:35
Экраны для батарей декоративные
дог.
05.02.2017 21:33
Декоративные перегородки, панели, решетки
дог.
05.02.2017 20:34
Мыльная основа оптом +500%! Мыло оптом +250%!
155
05.02.2017 18:16
Перезапись аудиокассет, видеокассет, аудиокатушек, слайдов на диски/флешкарту. Фотовидеофильм (слайдшоу)
дог.
Подать объявление

Работа (462 вакансии)

06.02.2017 02:24
Продавец-консультант
12000
06.02.2017 02:24
Бухгалтер по заработной плате
06.02.2017 02:24
Бухгалтер-калькулятор (бухгалтер) школьной столовой
06.02.2017 02:24
Администратор
06.02.2017 02:24
Уборщица офисных помещений
10000
06.02.2017 02:24
Кладовщик (Вагонка)
20000
06.02.2017 02:24
Специалист по видеонаблюдению (ГГМ)
18000
06.02.2017 02:24
Старший бухгалтер
06.02.2017 02:24
Специалист по охране труда
Сейчас на сайте 912 гостей и 12 пользователей
ФОТООТЧЕТ
«Первый межрегиональный фестиваль студенческих спектаклей «GAUDEAMUS», Нижний Тагил, 28.01.2017»
Смотреть весь альбом
Расскажи всем
свои новости Нижнего Тагила
Самые интересные будут
опубликованы на портале!
Добавить новость
Адрес редакции:
Н.Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
Подписаться на новости