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Нижний Тагил может стать территорией опережающего развития
вчера, 15:40
43
Сотрудник МЧС Екатеринбурга найден на рабочем месте с колото-резаными ранениями
вчера, 13:35
01
1
18 трупов животных были обнаружены в частном доме в Екатеринбурге (ФОТО, ВИДЕО)
вчера, 09:30
06
2
Похолодание до -27 °С установится к середине следующей недели в Свердловской области
вчера, 09:15
12
62,6 месячных оклада составит зарплата губернатора Свердловской области в год
вчера, 09:00
53
6
Дети из Нижнего Тагила размещают интимные фото и оскорбляют одноклассников в специализированных группах в соцсетях (ФОТО)
20 января, 18:20
56
4
Оградки, скамейки и столики запретили устанавливать на участках для новых погребений на кладбищах Нижнего Тагила
20 января, 18:05
34
4
Хозяин дома погиб и пожарный пострадал в сгоревшем дома по улице Коксовой в Нижнем Тагиле (ФОТО, ВИДЕО)
20 января, 17:55
00
Количество смертей на производстве в Свердловской области возросло на 27%
20 января, 17:50
01
2
113 миллионов рублей составляют долги по зарплате в Свердловской области
20 января, 17:05
02
2
6 ветеранов-долгожителей Нижнего Тагила получили поздравления со 100-летием от президента России (ФОТО)
20 января, 16:50
30
Сын пострадавшей 59-летней женщины-пешехода ищет свидетелей ДТП на Дзержинском проспекте в Нижнем Тагиле (ФОТО)
20 января, 16:50
00
23 января начнется ремонт на месте коммунальной аварии на ул. Пархоменко в Нижнем Тагиле (ФОТО)
20 января, 16:25
01
29 января в ДК Окунева состоится уникальное цирковое представление (ВИДЕО)
20 января, 16:25
00
Просроченную продукцию и колбасу без срока годности нашли в магазине на Лебяжке волонтеры Нижнего Тагила (ФОТО)
20 января, 16:10
01
5
Экономия энергоресурсов в бюджетных организациях Нижнего Тагила составила 15-18% в 2016 году
20 января, 16:05
00
4 новые камеры появились на пересечении улиц Островского и Серова в Нижнем Тагиле (ФОТО)
20 января, 15:00
01
Проект предоставления семейных захоронений обсуждают жители Нижнего Тагила
20 января, 14:30
00
1 527 компаний-однодневок обанкротились в 2016 году в Свердловской области (ФОТО)
20 января, 13:50
00
2
Новое обвинение предъявлено блоггеру, ловившему покемонов в храме Екатеринбурга
20 января, 13:15
31
6
Тагильчанка Мария Ярославцева получила награду общественного проекта «Спасибо!»
20 января, 13:00
00
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Нижнетагильский ХК «Спутник» всухую обыграл лидера Чемпионата ВХЛ «СКА-Нева» у себя дома
вчера, 20:20
00
Нижний Тагил может стать территорией опережающего развития
вчера, 15:40
43
Перекупщик подержанных автомобилей из Верхней Пышмы обвиняется в убийстве своего коллеги: его ждет суд
вчера, 14:25
00
Сотрудник МЧС Екатеринбурга найден на рабочем месте с колото-резаными ранениями
вчера, 13:35
01
1
Пассажир легкового автомобиля погиб при столкновении с трактором на трассе Пермь-Екатеринбург (ФОТО)
вчера, 13:25
01
Вспышка кишечных инфекций зарегистрирована в Серове
вчера, 10:35
00
Водители автобусов в Свердловской области не выходят на работу из-за долгов по зарплате
вчера, 10:00
00
18 трупов животных были обнаружены в частном доме в Екатеринбурге (ФОТО, ВИДЕО)
вчера, 09:30
06
2
Похолодание до -27 °С установится к середине следующей недели в Свердловской области
вчера, 09:15
12
62,6 месячных оклада составит зарплата губернатора Свердловской области в год
вчера, 09:00
53
6
Андрей Козицин назначен советником губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева
20 января, 19:00
01
Дети из Нижнего Тагила размещают интимные фото и оскорбляют одноклассников в специализированных группах в соцсетях (ФОТО)
20 января, 18:20
56
4
Нижнетагильские легкоатлеты заняли призовые места в Чемпионате и Первенстве УрФО
20 января, 18:15
10
Оградки, скамейки и столики запретили устанавливать на участках для новых погребений на кладбищах Нижнего Тагила
20 января, 18:05
34
4
Хозяин дома погиб и пожарный пострадал в сгоревшем дома по улице Коксовой в Нижнем Тагиле (ФОТО, ВИДЕО)
20 января, 17:55
00
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Доска объявлений (2983)

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«Крещенская купель в Нижнем Тагиле, 19.01.2017»
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