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29 января - 24 февраляТартюф
1 января - 31 декабряТворческие занятия для детей 2,5 - 14 лет
17 декабря 2016 - 31 январяКонтактный Зоопарк «ПЛАНЕТА ПУШИСТИКОВ»
14 января в 22:00НеГолубой огонек | Ривьера
18 апреля с 18:30 - 19 апреля 20:00«По следам оркестра Поля Мориа»
4 мая с 18:30 до 20:00«И поёт мне в землянке гармонь…»
09.01.2017 23:40
600
09.01.2017 22:22
дог.
09.01.2017 21:09
500
09.01.2017 18:19
дог.
09.01.2017 18:18
дог.
09.01.2017 18:17
дог.
09.01.2017 18:17
дог.
10.01.2017 00:40
10000
10.01.2017 00:40
10.01.2017 00:40
15000
10.01.2017 00:40
10.01.2017 00:40
35000
10.01.2017 00:40
16500
10.01.2017 00:40
18000
10.01.2017 00:40
24000
10.01.2017 00:40
30000