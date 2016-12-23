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Всё в крови, старушка в наручниках: кровавая драма разыгралась в Нижнем Тагиле (ФОТО)
вчера, 21:45
01
Мужчина получил смертельную травму во время конной прогулки в поселке Первомайский: ведется расследование
вчера, 17:55
01
Каникулы в Нижнем Тагиле прошли без происшествий и их продление из-за морозов не предвидится
вчера, 17:55
01
«Десятка» вылетела на красный сигнал светофора и врезалась в другой ВАЗ на перекрестке Пархоменко-Победы в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)
вчера, 15:30
01
2
Морозы не повлияли на расписание общественного транспорта Нижнего Тагила
вчера, 13:35
01
Пассажиры сломавшегося в 30-градусный мороз автобуса были спасены неравнодушными автомобилистами под Невьянском
вчера, 12:00
113
Житель Североуральска ограбил беременную женщину в Рождество
вчера, 10:21
03
1
Суд заставил кошатницу из Екатеринбурга выселить два десятка кошек (ФОТО)
вчера, 09:00
20
Один человек погиб и трое пострадали в ДТП под Екатеринбургом (ФОТО)
вчера, 08:50
02
Водитель в 38-градусный мороз был спасен сотрудниками ГИБДД в Свердловской области (ФОТО)
вчера, 08:40
111
10 свердловчан погибли в пожарах в новогодние каникулы
вчера, 08:30
01
Пятиклассник в Екатеринбурге жестоко избил свою 53-летнюю мать
вчера, 08:20
09
1
Екатеринбуржец спас кота из подземного тоннеля (ФОТО)
вчера, 08:10
50
Житель Кушвы был убит в своей квартире выстрелом в голову
вчера, 08:00
01
Экстренное предупреждение продлено до 10 января: аномальные морозы в Нижнем Тагиле не отступают
8 января, 20:30
22
Все новости

Все новости

Всё в крови, старушка в наручниках: кровавая драма разыгралась в Нижнем Тагиле (ФОТО)
вчера, 21:45
01
Тагильчане установили новый рекорд трезвости во время новогодних каникул
вчера, 18:25
30
Мужчина получил смертельную травму во время конной прогулки в поселке Первомайский: ведется расследование
вчера, 17:55
01
Каникулы в Нижнем Тагиле прошли без происшествий и их продление из-за морозов не предвидится
вчера, 17:55
01
2 миллиона рублей составит призовой фонд традиционной гонки «Лыжня России-2017» в Екатеринбурге
вчера, 17:10
00
Более 134 000 рублей задолжало МУП «Водоканал» в Новой Ляле рабочим по выплате зарплаты
вчера, 16:45
00
Мужчина с наркотиками задержан в центре Нижнего Тагила
вчера, 16:05
15
Вылет самолета в Салехард из аэропорта Екатеринбурга «Кольцово» был отложен на несколько часов из-за сильного мороза
вчера, 15:55
00
«Десятка» вылетела на красный сигнал светофора и врезалась в другой ВАЗ на перекрестке Пархоменко-Победы в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)
вчера, 15:30
01
2
Глава управления образования в Ивделе будет уволен: оказалось, что он не имеет среднего профессионального образования
вчера, 15:30
01
Два автомобиля сгорели под конец праздничной недели в Свердловской области
вчера, 15:10
01
Специальная комиссия для привлечения инвестиций в отдельные отрасли промышленности создана в Свердловской области
вчера, 15:00
00
Шестеро жителей Свердловской области погибли в ДТП в течение новогодних каникул
вчера, 14:40
01
Строительство ветровой защиты на трамплинном комплексе в Нижнем Тагиле находится на завершающем этапе
вчера, 14:05
10
Морозы не повлияли на расписание общественного транспорта Нижнего Тагила
вчера, 13:35
01
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