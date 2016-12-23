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Кусок ткани в хлебе попался жительнице Нижнего Тагила (ФОТО)
вчера, 17:50
10
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41-летний житель Омска захватил 13-летнюю школьницу в заложницы и требовал у полиции наркотики, угрожая ребенку ножом (ВИДЕО)
вчера, 17:45
11
1
Автобус с юными хоккеистами съехал в кювет на Серовском тракте
вчера, 17:00
00
Взял ноутбук у ребенка и исчез: в Нижнем Тагиле ищут недобросовестного соседа (ФОТО)
вчера, 16:15
00
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Воспитанник коррекционной школы из Ревды завоевал золото во всемирных экстремальных играх в США (ФОТО)
вчера, 15:55
30
Столетний дом едва не сгорел в Нижнем Тагиле из-за замыкания электропроводки (ФОТО)
вчера, 14:45
00
1
Не справившийся с управлением водитель Nissan Qashqai столкнулся с автобусом НТМК и опрокинулся на улице Индустриальной в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)
вчера, 13:10
22
Пропавшая в Нижнем Тагиле школьница нашлась: она была у соседки
вчера, 13:05
30
1
Тагильские предприниматели привлечены к ответственности за нарушение правил продажи алкогольной продукции (ФОТО)
вчера, 12:40
00
1
Владельцев компаний-банкротов в России заставят платить налоги
вчера, 12:30
01
Видео спуска с горы Долгая «лавины светлячков» сняли с высоты птичьего полета в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)
вчера, 12:25
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1
Мужчина из Екатеринбурга набил своему коту воровские татуировки (ВИДЕО)
вчера, 12:10
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Аварийный ямочный ремонт будет проведён до конца недели на улице Индустриальной в Нижнем Тагиле
вчера, 11:55
30
Водитель маршрутки устроил драку на дороге в Екатеринбурге
вчера, 10:45
01
Автомобиль перевернулся после столкновения с автобусом НТМК в Нижнем Тагиле: пассажиры эвакуированы (ФОТО, ВИДЕО)
вчера, 10:26
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Учиться красоте у крутых бьюти-экспертов — на Ural Beauty Fest 2017
вчера, 10:00
10
Передачу про убитую в Нижнем Тагиле Дарью Зембицкую показали на НТВ (ВИДЕО)
вчера, 09:45
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1
«Спутник» одержал победу в Казани над «Барсом» и гарантировал себе место в плей-офф (ФОТО)
вчера, 09:25
10
Виновной в организации «кладбища животных» в частном доме Екатеринбурга грозит уголовное преследование (ФОТО)
вчера, 09:10
01
Директор УК Нижнего Тагила претендует на должность главы Фонда капремонта области
вчера, 08:50
03
Автомобиль на большой скорости влетел в сугроб и перевернулся в центре Нижнего Тагила (ВИДЕО)
2 февраля, 18:20
11
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Более 1 тонны лома черного металла было изъято из нелегального пункта приема металлов в Нижнем Тагиле (ФОТО)
вчера, 20:25
00
Повар-сушист из Березовского осужден за уклонение от службы в армии
вчера, 20:00
00
Мать 14-летней девочки из Нижнего Тагила держала дочь, помогая любовнику насиловать несовершеннолетнюю
вчера, 19:30
07
1
Директор ООО «Пользоград» в Екатеринбурге предстанет перед судом за нарушение правил ТБ при ведении работ
вчера, 19:00
00
Тагильчанам предлагается принять участие во всероссийском опросе Фонда развития моногородов и предложить свои идеи
вчера, 18:30
00
1
Кусок ткани в хлебе попался жительнице Нижнего Тагила (ФОТО)
вчера, 17:50
10
1
41-летний житель Омска захватил 13-летнюю школьницу в заложницы и требовал у полиции наркотики, угрожая ребенку ножом (ВИДЕО)
вчера, 17:45
11
1
Автобус с юными хоккеистами съехал в кювет на Серовском тракте
вчера, 17:00
00
748 миллионов рублей заложено в бюджете на строительство школ в Свердловской области
вчера, 16:30
00
Взял ноутбук у ребенка и исчез: в Нижнем Тагиле ищут недобросовестного соседа (ФОТО)
вчера, 16:15
00
4
Воспитанник коррекционной школы из Ревды завоевал золото во всемирных экстремальных играх в США (ФОТО)
вчера, 15:55
30
408 баночек крема известной марки попытался ввезти египтянин в аэропорту «Кольцово» в Екатеринбурге (ФОТО)
вчера, 15:20
00
Начальник Свердловского ГИБДД Юрий Демин раскритиковал новую транспортную систему в Екатеринбурге
вчера, 14:55
00
Столетний дом едва не сгорел в Нижнем Тагиле из-за замыкания электропроводки (ФОТО)
вчера, 14:45
00
1
Церковь саентологов в Екатеринбурге подверглась обыску в связи с возбуждением уголовного дела
вчера, 14:25
00
Учиться красоте у крутых бьюти-экспертов — на Ural Beauty Fest 2017
вчера, 10:00
10
Все новости

Доска объявлений (2992)

03.02.2017 23:49
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10000
03.02.2017 22:30
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2435
03.02.2017 16:36
Ноутбук Samsung NP300V4A-A01RU
7990
03.02.2017 15:45
Плиткорез ручной 500х14мм штампованная станина MATRIX 87622
1780
03.02.2017 15:14
Углошлифовальная машина DeWALT D28136
5490
03.02.2017 15:04
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1490
03.02.2017 14:51
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1490
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«Первый межрегиональный фестиваль студенческих спектаклей «GAUDEAMUS», Нижний Тагил, 28.01.2017»
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