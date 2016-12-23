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Грузовая фура MAN на трассе Екатеринбург-Тюмень сгорела дотла за несколько минут (ФОТО)
вчера, 12:55
01
13-летний мальчик утонул в бассейне санатория в Первоуральске
вчера, 12:34
03
Весь Красноуральск остался без воды и тепла на целый день из-за коммунальной аварии
вчера, 09:45
00
Сотрудники экстренных служб Нижнего Тагила провели рейд «Безопасный лед» на Тагильском пруду (ФОТО)
вчера, 09:30
10
Пьяный водитель влетел в остановку с людьми в Екатеринбурге (ФОТО)
вчера, 09:15
01
Житель поселка Лобва Свердловской области обвиняется в изнасиловании
вчера, 09:05
02
1
Празднование Нового года началось в Китае (ФОТО, ВИДЕО)
28 января, 13:55
01
Пьяный мужчина зарубил топором своего соседа в Свердловской области
28 января, 12:50
01
1
90-летняя ветеран труда из Ревды получила от мэрии просроченные продукты (ФОТО)
28 января, 12:40
01
1
Два малолетних ребенка погибли при пожаре в Тюменской области
28 января, 11:40
00
Омбудсмен Свердловской области просит отменить приговор в отношении воспитательницы Евгении Чудновец
28 января, 11:40
20
Автоледи из Екатеринбурга попала под суд из-за мишуры на автомобиле
28 января, 11:30
01
1
Опорный пункт полиции появится в Нижнем Тагиле на улице Черных (ФОТО)
27 января, 18:55
21
2
Правозащитники посетили в колонии свердловского фотографа Дмитрия Лошагина
27 января, 18:20
10
2
Жители Нижнего Тагила жалуются на опасный пешеходный переход на Вые (ФОТО)
27 января, 18:05
40
Российских учителей обучат распознавать склонных к суициду детей
27 января, 17:55
11
1
Объем паводковой воды в Нижнем Тагиле в 2017 году может быть выше прошлогоднего на 70%
27 января, 17:35
20
2
Настоящая беда или захотели нажиться на горе? Жительница Свердловской области подозревает семью в фиктивном сборе денег для больного ребенка (ФОТО)
27 января, 17:00
31
5
Уникальная зона климат-контроля и солярий для животных будут установлены в цирке Нижнего Тагила
27 января, 16:55
11
50 миллионов рублей были похищены жителем Нижнего Тагила и его подельником
27 января, 16:45
11
1
Товарный знак Sverdlovesk был зарегистрирован властями Свердловской области
27 января, 16:25
10
Все новости

Все новости

Грузовая фура MAN на трассе Екатеринбург-Тюмень сгорела дотла за несколько минут (ФОТО)
вчера, 12:55
01
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев встретился с Эдуардом Росселем
вчера, 12:55
00
1
13-летний мальчик утонул в бассейне санатория в Первоуральске
вчера, 12:34
03
Весь Красноуральск остался без воды и тепла на целый день из-за коммунальной аварии
вчера, 09:45
00
Сотрудники экстренных служб Нижнего Тагила провели рейд «Безопасный лед» на Тагильском пруду (ФОТО)
вчера, 09:30
10
Неблагоприятные метеорологические условия продлятся в Свердловской области до четверга
вчера, 09:25
00
Пьяный водитель влетел в остановку с людьми в Екатеринбурге (ФОТО)
вчера, 09:15
01
Житель поселка Лобва Свердловской области обвиняется в изнасиловании
вчера, 09:05
02
1
Празднование Нового года началось в Китае (ФОТО, ВИДЕО)
28 января, 13:55
01
Автомобиль с Марой Багдасарян вновь задержан за нарушение ПДД в Москве
28 января, 13:25
01
Водитель погиб в ДТП на Екатеринбургской кольцевой автодороге
28 января, 13:10
03
1
Пьяный мужчина зарубил топором своего соседа в Свердловской области
28 января, 12:50
01
1
90-летняя ветеран труда из Ревды получила от мэрии просроченные продукты (ФОТО)
28 января, 12:40
01
1
Два малолетних ребенка погибли при пожаре в Тюменской области
28 января, 11:40
00
Омбудсмен Свердловской области просит отменить приговор в отношении воспитательницы Евгении Чудновец
28 января, 11:40
20
Все новости

Доска объявлений (2983)

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«Крещенская купель в Нижнем Тагиле, 19.01.2017»
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