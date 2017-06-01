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Новости Нижнего Тагила

Пожилой автохам едва не задавил ребенка и покусал его отца на привокзальной площади в Нижнем Тагиле (ФОТО)

1 июня 2017, 16:40Добавить новость
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Конфликт, в результате которого был совершён наезд на известного тренера по плаванию – Владислава Смирнова – произошёл 1 июня в 14:00.

Около 14 часов дня Владислав со своим сыном шёл к пешеходному переходу мимо трамвайной остановки «Ж/Д вокзал». Навстречу по трамвайным путям к нему выехала иномарка, водитель которой потребовал от пешехода-Владислава и его сына освободить дорогу. 

 

Я постарался объяснить водителю, что здесь ходят пешеходы, машины тут ездить не должны и никуда я уходить не собираюсь. После этого он сдал назад, разогнался и поехал на нас. Сына я успел оттолкнуть, а мне самому пришлось проехаться на капоте, -- рассказал Владислав Смирнов журналистам TagilCity.ru. 

 

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Автохам, которому на вид было около 70 лет, сначала попытался скрыться, а затем активно препятствовал задержанию.

 

Люди на остановке вызвали полицию. Уехать мы ему не позволили. Когда я попытался забрать у него ключи, чтобы лишить такой возможности, он до крови укусил меня за руку, -- поделился Владислав Смирнов. 

 

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Прибывшие полицейские составили протокол и взяли у сторон объяснительные.

 

Полицейские подтвердили мою правоту в этой ситуации. Автомобили там ездить не должны. Водитель будет привлечён к ответственности за наезд на пешехода. Также полицейские рекомендовали мне написать заявление по факту причинения вреда моему здоровью. Тогда водитель может также быть привлечён к ответственности по статье «хулиганство», -- отметил Владислав Смирнов.

 

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В полиции журналистам TagilCity.ru рассказали, что по факту произошедшего конфликта проводится проверка.

 

В данный момент по факту инцидента на ул. Садовая, 1 проводится проверка. Известно, что водитель автомобиля Mitsubishi Lancer 9 пытался скрыться. Также известно, что одна из сторон получила физические повреждения. Возможно, причиной вреда здоровью стали хулиганские действия, -- рассказали журналистам TagilCity.ru в отделе пропаганды ГИБДД. 

 

Напомним, Владислав Смирнов является победителем премии «Человек года-2017» в номинации «Открытие года. Призвание». Всероссийская известность Владиславу принёс подвиг летом прошлого года, когда он не дал утонить в Чёрном море целой семье

© Павел Щербина, TagilCity.ru
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