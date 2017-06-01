Пожилой автохам едва не задавил ребенка и покусал его отца на привокзальной площади в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Около 14 часов дня Владислав со своим сыном шёл к пешеходному переходу мимо трамвайной остановки «Ж/Д вокзал». Навстречу по трамвайным путям к нему выехала иномарка, водитель которой потребовал от пешехода-Владислава и его сына освободить дорогу.

Я постарался объяснить водителю, что здесь ходят пешеходы, машины тут ездить не должны и никуда я уходить не собираюсь. После этого он сдал назад, разогнался и поехал на нас. Сына я успел оттолкнуть, а мне самому пришлось проехаться на капоте, -- рассказал Владислав Смирнов журналистам TagilCity.ru.



Автохам, которому на вид было около 70 лет, сначала попытался скрыться, а затем активно препятствовал задержанию.

Люди на остановке вызвали полицию. Уехать мы ему не позволили. Когда я попытался забрать у него ключи, чтобы лишить такой возможности, он до крови укусил меня за руку, -- поделился Владислав Смирнов.



Прибывшие полицейские составили протокол и взяли у сторон объяснительные.

Полицейские подтвердили мою правоту в этой ситуации. Автомобили там ездить не должны. Водитель будет привлечён к ответственности за наезд на пешехода. Также полицейские рекомендовали мне написать заявление по факту причинения вреда моему здоровью. Тогда водитель может также быть привлечён к ответственности по статье «хулиганство», -- отметил Владислав Смирнов.

В полиции журналистам TagilCity.ru рассказали, что по факту произошедшего конфликта проводится проверка.

В данный момент по факту инцидента на ул. Садовая, 1 проводится проверка. Известно, что водитель автомобиля Mitsubishi Lancer 9 пытался скрыться. Также известно, что одна из сторон получила физические повреждения. Возможно, причиной вреда здоровью стали хулиганские действия, -- рассказали журналистам TagilCity.ru в отделе пропаганды ГИБДД.

Напомним, Владислав Смирнов является победителем премии «Человек года-2017» в номинации «Открытие года. Призвание». Всероссийская известность Владиславу принёс подвиг летом прошлого года, когда он не дал утонить в Чёрном море целой семье.