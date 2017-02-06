Представители Рубцовского филиала нижнетагильского предприятия УВЗ стали лауреатами премии правительства РФ (ФОТО)

Награду Правительства России в области науки и техники создателям «Аргуса» вручил лично Дмитрий Медведев.

Подвижный разведывательный пункт ПРП-4А «Аргус» в свое время прошел испытания и был принят на вооружение в 2008 году.





Данная модель предназначена для разведки, обслуживания стрельбы в Сухопутных войсках. Образец принимал участие в выставке Russia Arms Expo в 2013 и 2015 годах.





На соискание премии Правительства в 2016 году было представлено 110 работ, и всего лишь 21 из них была отмечена правительственной наградой,







Среди них – разработка «Аргус», созданная представителями Рубцовского филиала научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод». Размер премии составил 2 млн рублей.





Фото: Уралвагонзавод





Все отмеченные работы, претендовавшие на премию, выполнены на высоком техническом уровне и имеют большое экономическое и социальное значение.