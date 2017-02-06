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Новости Нижнего Тагила

Представители Рубцовского филиала нижнетагильского предприятия УВЗ стали лауреатами премии правительства РФ (ФОТО)

6 февраля 2017, 17:24Добавить новость
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Награду Правительства России в области науки и техники создателям «Аргуса» вручил лично Дмитрий Медведев. 

Подвижный разведывательный пункт ПРП-4А «Аргус» в свое время прошел испытания и был принят на вооружение в 2008 году.

Данная модель предназначена для разведки, обслуживания стрельбы в Сухопутных войсках. Образец принимал участие в выставке Russia Arms Expo в 2013 и 2015 годах.

На соискание премии Правительства в 2016 году было представлено 110 работ, и всего лишь 21 из них была отмечена правительственной наградой,

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Среди них – разработка «Аргус», созданная представителями Рубцовского филиала научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод». Размер премии составил 2 млн рублей.

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Фото: Уралвагонзавод

Все отмеченные работы, претендовавшие на премию, выполнены на высоком техническом уровне и имеют большое экономическое и социальное значение.

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Уралвагонзавод (УВЗ)
(3435) 345-270, 345-470
(3435) 345-169
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