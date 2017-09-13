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Новости Нижнего Тагила

Тагильский полигон «Старатель» станет основной площадкой для соревнований по стрельбе

13 сентября 2017, 00:05Добавить новость
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Для популяризации стрелкового спорта свердловские власти планируют создать организацию «РосСнайпинг». Базовой площадкой для проведения российских и международных соревнований по стрельбе станет полигон «Старатель» в Нижнем Тагиле.

В сентябре 2017 года на Среднем Урале будет создана организация «РосСнайпинг». Главной задачей ассоциации станет популяризация стрелкового спорта в России.

На базе «РосСнайпинга» планируется проведение российских и международных соревнований, а также тематических выставок. Подобные мероприятия станут для Урала постоянными, передаёт ЕТВ.


В отличие от других подобных ассоциации у новой организации будет постоянный полигон. Первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов отметил, что в качестве основной площадки может выступить полигон «Старатель» в Нижнем Тагиле.

Я думаю, полигон «Старатель» — лучшее место проведения таких соревнований: он обладает допуском к проведению как всероссийских, так и международных состязаний, и мы их планируем сделать традиционными. Это очень красивый, интересный вид спорта мужественных людей с железными нервами, -- заявил первый вице-губернатор.

 

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