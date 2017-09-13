Тагильский полигон «Старатель» станет основной площадкой для соревнований по стрельбе

В сентябре 2017 года на Среднем Урале будет создана организация «РосСнайпинг». Главной задачей ассоциации станет популяризация стрелкового спорта в России.



На базе «РосСнайпинга» планируется проведение российских и международных соревнований, а также тематических выставок. Подобные мероприятия станут для Урала постоянными, передаёт ЕТВ.



В отличие от других подобных ассоциации у новой организации будет постоянный полигон. Первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов отметил, что в качестве основной площадки может выступить полигон «Старатель» в Нижнем Тагиле.



