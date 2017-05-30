Финал первого в мире Континентального кубка по лыжному двоеборью среди женщин пройдет в Нижнем Тагиле

Об этом стало известно 28 мая по итогам конференции FIS, которая состоялась в Словении, передает Федерация прыжков на лыжах с трамплина и двоеборья России.





Событие мирового масштаба назначено на 9-11 марта. Женский КОК по двоеборью пройдет в три этапа – в Эстонии, Норвегии и в Нижнем Тагиле. Напомним, формат соревнований – прыжок с трамплина и гонка по системе Гундерсена.





Кроме того, FIS в очередной раз подтвердила намерение провести в нашем городе Кубок мира среди летающих лыжников. Но, при условии, что на трамплине К-120 будет установлена сетка от ветра.





Кроме того, в начале марта – со 2 по 4 числа – Нижний Тагил во второй раз примет Континентальный кубок по двоеборью среди мужчин. Первый, напомним, состоялся в марте 2017 года.