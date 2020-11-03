Например, мы посчитали, что в городе-миллионнике, таком как Екатеринбург, каждый житель выбрасывает одну ртутную лампу в год. Также можно посчитать и по тем же термометрам и батарейкам,
— рассказал инженер компании «Экоресурс», занимающейся обращением с опасными отходами, Федор Белоногов.
При этом около 90% всех отходов I класса, о которых отчитываются предприятия, составляют ртутные лампы (люминесцентные, кварцевые, бактерицидные и другие). Их в 2018 году, по данным Росприроднадзора, образовалось 19,8 тыс. тонн. У некоторых компаний есть и другие высокотоксичные отходы в небольших количествах, но отчитываются о них не все. Кроме того, предприятию выгодно занизить класс опасности или перевести в другой.
«Например, есть ПДК для ртути 2,1 мг/кг. Если исходное сырье в этом объеме сдавать, то это одно, а если разбавить грунтом, то получатся уже другие концентрации», - считают в центре «Беллона».
Кроме того, в данных Росприроднадзора не учитывается образование опасного мусора физическими лицами. Этот источник образования полностью выпадает из статистики, а в быту также есть много отходов этих классов.
По мнению экологов, сортировать мусор на месте при вывозе не представляется технически возможным. Поэтому опасные отходы из квартиры человека нередко попадают на свалку с обычными ТБО. Однако регоператор реагирует при обнаружении опасных отходов.
«В случае обнаружения в контейнере отходов, относящихся к высокому классу опасности, экипаж спецтехники незамедлительно останавливает сбор мусора и сообщает региональному оператору. Регоператор обязан зафиксировать нарушение и передать информацию уполномоченным органам власти и организациям-подрядчикам для дальнейшего устранения», - рассказали в ООО «Компания Рифей».
Ответственность за сбор опасных отходов лежит на самих гражданах.