Культобзор на tagilcity.ru
Будни в Нижнем Тагиле: уральская поэзия, форум успеха и выставка подносов
Куда пойти среди недели в Нижнем Тагиле?
Друзья! Пролетели выходные и снова наступили рабочие дни. А чтобы они были такие же яркие и насыщенные, читайте новый культобзор от TagilCity.ru.

Хотите познакомится с творчеством уральских поэтов? Тогда приходите на презентацию новой антологии современной поэзии, где жанры стихов витиевато переплетаются друг с другом.

Быть успешным в своем деле легко! А как этого добиться объяснят эксперты на форуме «Я выбираю успех». Там вам расскажут обо всем, что хотели узнать, но боялись спросить!

Кроме того, вас ждут любимые спектакли, форум про успех, новые выставки и мастер-классы.

Хорошего вам настроения!
Презентация 4 тома «Антология современной
уральской поэзии»
6 декабря в 14:00
Четвертый том АСУП демонстрирует изначальную непротиворечивость русской поэтической практики: на его страницах верлибр свободно стыкуется с силлабо-тоникой, а традиция обогащается авангардной энергией.

Актовый зал I корпуса МАОУ гимназии №18
улица Газетная, 27
Форум «Я выбираю успех»
4 декабря в 09:00
Два наиболее востребованных и актуальных направления на сегодняшний день: общественная деятельность и бизнес.
Если ты активист, волонтер, молодежный политик, творческий человек или маленький бизнесмен, то тебе будет безумно интересно!

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Спектакли
Инклюзивный спектакль «Бородино. Наброски людей»
3 декабря в 19:00
Инклюзивный спектакль «Бородино. Наброски людей» привезет екатеринбургские театр «Шарманка» и студия «Оrа». В театре-студии «Оrа» занимаются актеры-любители с ограниченными физическими возможностями, а в «Шарманке» профессиональная труппа из драматических артистов. Они объединились и создали спектакль, который назвали исторической компиляцией.
Стоимость: 100 – 180 рублей.

Нижнетагильский драматический театр им. Д.Н. Мамина-Сибиряка
Творчество, спорт и волонтерство: безграничные возможности инвалидов в Нижнем Тагиле
Редакция TagilCity.ru узнала, какие организации помогают инвалидам в Нижнем Тагиле, какие мероприятия проводятся для них, что они любят, чем интересуются и как живут.
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«Земля Эльзы»
4 декабря в 18:00
Наверное, их можно назвать Ромео и Джульеттой наших дней. Как и в трагедии Шекспира возлюбленных разлучают родственники. Но неожиданно, боязливо и так искренне влюблённые Он и Она – не юные пылкие сердца, а люди самой зрелой зрелости.
Пронзительная, очень трогательная история по пьесе екатеринбурженки Ярославы Пулинович в постановке ещё одного нашего земляка Дмитрия Зимина. Спектакль тонкий, деликатный о нас, наших родителях и наших детях.

Стоимость: 200 – 250 рублей.

Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка
«Вишневый сад»
5 декабря в 18:00
Отчего же театры всего мира уже больше века ставят эту последнюю чеховскую пьесу, лукаво (а быть может и искренне) названную автором комедией? Да потому, что она – шедевр. Потому что она о людях, попавших в сети истории. О времени, незаметно, сквозь пальцы утекающем и оставляющем в памяти лишь драгоценную атмосферу той поры, когда всё ещё было хорошо. О будущем, которого знать не дано. Всех тем, звучащих в этой полифонической пьесе, не перечесть. «Вишневый сад о нас – о каждом в отдельности и всех вместе.

Стоимость: 200 – 250 рублей

Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка
«Ревизор»
6 декабря в 18:00
«Ревизор» – классика. И он, действительно, бессмертен, хотя «продолжатели дела» его героев давно сменили мундиры на пиджаки, пересели с дрожек на машины с узнаваемыми номерами, переименовали свои должности, и взятки стали брать отнюдь не борзыми щенками. «Ревизор» бессмертен, потому что все мы, и пути наши, и «дураки и дороги» оказались неподвластны времени.
Стоимость: 200 – 250 рублей

Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка
Выставки
«Если звезды зажигаются»
С 3 по 27 декабря
Сергею 25 лет, и он человек с особенностями развития. Свои работы он выполнял в рамках обучения в художественно-эстетической школе по специальной программе «Я и мой мир». Вместе со своим педагогом, тагильским мастером лаковой росписи по металлу, Еленой Отмаховой, Сергей учился азам: упражнялся в создании работ с цветочными и ягодными мотивами, пробовал писать фрукты, бабочек и птиц.
Особых успехов молодой художник добился в освоении техники сюжетной росписи в стиле лубка.

Музей истории подносного промысла, ул. Тагильская, 24
«Зримые свидетели мира невидимого»
До 31 декабря
В трех залах Историко-краеведческого музея представлены храмовые, иконостасные и аналойные иконы, иконы-картины, а также меднолитая пластика и книжная миниатюра; образы Спаса, Богородицы, святых и ангелов – более 150 произведений XVII - начала XX века. Особенностью коллекции икон музея-заповедника является их принадлежность к храмам Нижнего Тагила, разрушенным в 1930-е годы: Выйско-Никольской церкви, Входо-Иерусалимскому собору и Введенской церкви.
Запись по телефону: 25-26-47.

Историко-краеведческий музей, пр. Ленина, 1
Мастер-классы
«Адвент-календарь»
7 декабря в 17:30
До Нового года остались считанные дни, самое время смастерить со своими детьми адвент-календарь! Ведь самое сладкое в любом празднике – это ожидание. А вместе с новогодним адвент-календарем ждать значительно веселее. Благодаря нему праздничная атмосфера в доме будет царить уже задолго до Нового года.
Стоимость: 350 рублей.

Творческая мастерская «фАРТук», ул. Красноармейская, 77
«Тагильская роспись»
9 декабря в 12:00
Нижнетагильский центр народных промыслов и ремесел приглашает на бесплатные мастер-классы по тагильской росписи. Занятия проводят мастера народных промыслов Нижнего Тагила.
Стоимость: бесплатно

Фирменный магазин «Тагильский поднос»
Интеллектуальные игры для младших школьников «Сказочный сундучок»
С 1 по 10 декабря
Этот турнир – один из самых массовых (до 88 команд в целом по городу). Поскольку игроки в нем – самые младшие школьники, то организаторы не собирают их на одной площадке, а дают возможность школам провести мероприятие самостоятельно в указанный период!

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Концерт ансамбля песни и танца народов Урала «Прикамье»
9 декабря в 14:00
Концертная программа ансамбля включает в себя как большие вокально-хореографические композиции, так и сольное исполнение залихватских частушек, танцев, наигрышей, раздольных уральских песен, под руководством заслуженного работника культуры РФ Алексея Мулина.

ДК «Юбилейный»
«Готов к труду и обороне»
5 декабря в 10:00
Хочешь получить отличительный знак Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»? Тогда сдай нормы ГТО!
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ГЛК «Гора Белая»
День инвалида
Концерт для людей с ОВЗ
4 декабря в 11:00
ДО ДМШ №3 им.Н.И. Привалова
Концерт Вокального отделения к Международному дню людей с ограниченными возможностями здоровья
4 декабря в 17:30
Фойе Нижнетагильского колледжа искусств
Концерт преподавателей «Мы желаем счастья Вам!», посвященный международному Дню инвалидов
5 декабря в 11:00
Пансионат «Тагильский»
Праздники и памятные даты
3 декабря
День неизвестного солдата
4 декабря
Международный день объятий
5 декабря
Всемирный день почв
6 декабря
День памяти великого князя Александра Невского
7 декабря
Международный день гражданской авиации
8 декабря
День художника в России
Текст и оформление: Анна Григорьева
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