Будни в Нижнем Тагиле: уральская поэзия, форум успеха и выставка подносов

«Зримые свидетели мира невидимого»
До 31 декабря
В трех залах Историко-краеведческого музея представлены храмовые, иконостасные и аналойные иконы, иконы-картины, а также меднолитая пластика и книжная миниатюра; образы Спаса, Богородицы, святых и ангелов – более 150 произведений XVII - начала XX века. Особенностью коллекции икон музея-заповедника является их принадлежность к храмам Нижнего Тагила, разрушенным в 1930-е годы: Выйско-Никольской церкви, Входо-Иерусалимскому собору и Введенской церкви.
Запись по телефону: 25-26-47.
Историко-краеведческий музей, пр. Ленина, 1