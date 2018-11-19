НКО и бизнес: областной форум «Я выбираю успех» пройдет в Нижнем Тагиле 4 декабря

Областной форум «Я выбираю успех» проходит в Нижнем Тагиле уже во второй раз и будет иметь два направления – общественная деятельность и бизнес. Участники форума смогут пообщаться со спикерами, обменятся опытом и обсудить актуальные вопросы с профессионалами.

Во второй раз форум охватит участников из всей Свердловской области. Заявки поданы из Североуральска, Арамиля, Красноуральска, Екатеринбург, Кушвы и поселка Баранчинский.

Данный форум уже проводился 15 марта 2018 года на базе Нижнетагильского Горно-Металлургического колледжа. Тогда в общении с молодежью города приняли участие экс-мэр Нижнего Тагила Сергей Носов, депутаты Нижнетагильской городской думы и другие общественные и политические деятели.

В этот раз планируется, что форум посетят глава города Владислав Пинаев, депутат Государственной Думы Алексей Балыбердин и руководитель аппарата администрации города Андрей Ленда, беседа с которыми пройдет в формате открытого микрофона.рассказал редакции TagilCity.ru организатор форума депутат молодежного парламента Свердловской Области и член общественной палаты города Нижний Тагил Дмитрий Арды.

В каждом из направлений форума участники получат от наставников необходимую информацию в своей сфере деятельности.

В бизнесе будут молодые предприниматели рассказывать о своем пути – как и к чему они пришли, какие инструменты использовали, какие ошибки совершали. Молодые ребята смогут передать опыт предпринимателей действующих. В общественной деятельности будут задействованы такие темы как проектирование, что такое некоммерческие организации, взаимодействие бизнеса, НКО и власти. Эту площадку будет вести Сергей Партин, сообщил Дмитрий Арды.

Также, по словам Дмитрия, у молодых ребят есть хорошая возможность получить новую информацию не из уст преподавателей, а от людей, которые добились результатов на практике.

Заявку на участие можно подать до 4 декабря в группе форума «Я выбираю успех».