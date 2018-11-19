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НКО и бизнес: областной форум «Я выбираю успех» пройдет в Нижнем Тагиле 4 декабря
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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НКО и бизнес: областной форум «Я выбираю успех» пройдет в Нижнем Тагиле 4 декабря

Сегодня, 16:32ОбществоАнна ГригорьеваФото: группа форума «Я выбираю успех» vk.com/yspexnt
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