В июне на строительство моста через Тагильский пруд стоимостью 4 млрд рублей поступили первые 500 млн рублей. Уже в 2019 году началось возведение основных конструкций. Сейчас идет поиск подрядной организации. В планах завершить строительство к 300-летию Нижнего Тагила.



Глава города Владислав Пинаев в интервью tagilcity.ru обратил внимание на то, что объект является стратегическим для Нижнего Тагила:



«Мы реально получаем перспективу развития города в дальнейшем. Восточный объезд мы с министром в принципе обсудили, он говорит: «Я уже его в планы начинаю включать». Мы проговорили, чтобы уже не на Покровку дорога вышла, а как минимум в Титановую долину. Это позволит нам вывести грузопоток из центра города, это вообще шикарно. Но самое главное, что мы получаем магистраль, которая у нас дублирует основной выезд из города. Если мы плотину останавливаем на капремонт или что-то еще происходит с основной развязкой, мост позволит не остановить город, не создать пробки, транспортный коллапс».

