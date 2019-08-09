ПАРК ИМ. А.П. БОНДИНА

По инициативе мэрии Нижнего Тагила жители города выбрали эту территорию для благоустройства в 2020 году. Комплексная же реализация проекта завершится через три года. В западной части объекта будут оборудованы «Гигантские шахматы», ротонда, смотровая площадка, новые площадки для отдыха. В центральной части - разместятся детские площадки и аттракционы, а также скейт-парк. Помимо этого, проект предусматривает реконструкцию каскада фонтанов с созданием многоуровневой подсветки и ремонт лестничного спуска. По периметру парка им. Бондина появится новое ограждение. Все дизайнерские решения разработаны с учетом потребностей маломобильных групп населения. Общая площадь благоустройства парка составляет 8 га.

