Общеобразовательное учреждение на улице Гвардейской, 20 капитально отремонтировали в 2018 году. Ход работ лично контролировал мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Глава города отметил, что опыт по капитальному ремонту образовательных учреждений, полученный на объекте, должен быть распространен и на другие школы. От старого здания здесь остались только стены. Введена пропускная система с карточками, установлена система видеонаблюдения с 20 камерами, в кабинетах появились проекторы и интерактивные доски. По инициативе Пинаева позже ученики получили еще один подарок – спортивный стадион.





