СРОК
ШКОЛА №56
2018 ГОД
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
НАЗАД К КАРТЕ
Общеобразовательное учреждение на улице Гвардейской, 20 капитально отремонтировали в 2018 году. Ход работ лично контролировал мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Глава города отметил, что опыт по капитальному ремонту образовательных учреждений, полученный на объекте, должен быть распространен и на другие школы. От старого здания здесь остались только стены. Введена пропускная система с карточками, установлена система видеонаблюдения с 20 камерами, в кабинетах появились проекторы и интерактивные доски. По инициативе Пинаева позже ученики получили еще один подарок – спортивный стадион.


КУРАТОР
ВЛАДИСЛАВ ПИНАЕВ
глава Нижнего Тагила
АДРЕС
УЛ. ГВАРДЕЙСКАЯ, 20
Left
Right
Made on
Tilda
Site logo menu