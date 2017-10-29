Чем запомнятся выходные нежного апреля - решать вам. Мы же вам пожелаем наслаждаться весной и радоваться каждому дню.



Пасха, День птиц и День меценатов - что это, как не повод быть счастливыми и добрыми? Вдохновляйтесь от каждого ветерка в форточку, рисуйте новые маршруты, пишите новые впечатления и будьте всегда на высоте!