МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ МАНЕЖ

Мэр Владислав Пинаев назвал одной из главных задач – создание как можно больших возможностей для занятий физической культурой и спортом детей и молодежи». В марте 2018 года президент России Владимир Путин отметил успешную реализацию в Нижнем Тагиле проекта строительства ФОКа «Президентский» и поддержал идею возведения манежа для легкоатлетов на Алтайской, 55.



Стоимость - 2 млрд рублей, из местного, регионального и федерального бюджетов. Проект направлен на утверждение в управление государственной экспертизы. Мэрия Нижнего Тагила работает вместе с региональным министерством физической культуры и спорта над включением манежа в госпрограмму.



Выбранная площадка позволяет разместить рядом открытое футбольное поле и отдельный зал для занятий спортивной гимнастикой. Вкупе с Ледовым дворцом получится спортивный комплекс, отвечающий современным запросам общества.





