Новый спортивный объект получила православная гимназия во имя святого благоверного князя Александра Невского № 11 по адресу улица Совхозная, 7. Проект поддержал глава Нижнего Тагила Владислава Пинаева, который добывал в том числе и областное финансирование на строительство объекта. Ход работ мэр вместе с епископом Нижнетагильским и Невьянским Евгением контролировал лично. Спортивный зал стоит отдельно от основного здания, для учащихся оборудовали теплый переход. В гимназии устроили секцию для занятий адаптивной физической культурой для детей с ограниченными возможностями здоровья.



«Зал площадью 30 на 18 метров имеет всю инфраструктуру для занятий различными видами спорта», - выразил уверенность Пинаев, настоявший именно на таких сроках реализации проекта.

