Друзья! Ура! Наконец-то наступили выходные, а это значит, что можно запланировать кучу всего интересного! А чтобы везде успеть и ничего не пропустить, читайте выходной культобзор от TagilCity.ru.
Вы любите зиму? А снег? Если да, то 20 января ваш праздник – День снега. Пройдет он на горе Белой – с хорошим настроением, множеством спортивных событий и сюрпризов.
Необычная перепись состоится в эти выходные. Будут считать... нет, не людей... а уток. Так Нижний Тагил присоединится к всероссийскому зимнему учёту водоплавающих птиц. Раз утка, два утка...
И, конечно же, не забудьте про большой православный праздник – Крещение Господне. Где можно окунуться в крещенскую купель и какие службы пройдут в храмах города, читайте в статье от TagilCity.ru.
Приятных вам выходных!
Всероссийский День снега – 2019
20 января в 21:00 Этот праздник спорта, здоровья, молодости и семьи организуют Министерство спорта Российской Федерации совместно с Министерством физической культуры и спорта Свердловской области в рамках международного Дня Снега. Событие, включит в себя соревнования в любимых зимних видах спорта горных и беговых лыжах, а так же соберет порядка 40 юных хоккеистов и их родителей на хоккейный турнир. Гостей ждут разнообразная программа и различные спортивные состязания. ГК «Гора белая»
«Утиная перепись»
20 января в 12:00 Нижний Тагил присоединится к всероссийскому зимнему учёту водоплавающих птиц. Посчитать уток зовёт тагильчан городская станция юных натуралистов. Считать водоплавающих удобнее вдвоём: один человек смотрит в бинокль и считает пернатых, второй – записывает данные в блокнот карандашом, поскольку на морозе ручка может не писать. Сведения лучше подкреплять фотосъемкой.
Место встречи: парк «Народный»
Акция «Сбор новогодних елей»
19 января в 12:00 Впервые в Нижнем Тагиле пройдёт необычная акция - сбор отслуживших свой век праздничных новогодних елей. Её планируют использовать для посыпки клумб, кустарников и деревьев для удержания влаги в почве и борьбы с сорняками. Участников акции ждёт развлекательная программа — концерт от студии «Серебряные струны», полевая кухня, будет работать фотограф.
Улица Газетная, 22
Крещение Господне
В Нижнем Тагиле 19 января откроется Крещенская купель. Ее освящение состоится в 10.00. Все желающие окунуться в Крещенскую прорубь могут сделать это до 22.00 на водной акватории Нижнетагильского пруда, в районе спортивного «Клуб моржей».
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Мероприятия в музеях
Лекция «Староверы. Путь через века»
19 января в 14:00 Старообрядчество – уникальное, специфически российское явление, которое возникло вследствие реформ патриарха Никона, предпринятых в середине XVII века. Все особенности национального характера, как в зеркале, отразились в истории церковного раскола. И хоть она сложна и противоречива, тем не мене, чрезвычайно интересна.
Стоимость: бесплатно
Историко-краеведческий музей, пр. Ленина, 1а
Мастер-класс «Рыбка из стекла»
19 января в 15:00 В рамках выставки «Творческие параллели» художница Наталья Наумова приглашает на очередной мастер-класс по созданию сувенира или брошки из стекла «Рыбка»! Все материалы будут предоставлены, ваши сувениры вернутся к вам в готовом виде после запекания! Запись по телефону: 25-26-47.
Стоимость: 350 рублей
Нижнетагильский музей изобразительных искусств, ул. Уральская, 7
Мастер-класс «Народная кукла Семья»
20 января в 12:00 Обережную куклу СЕМЬЯ делали на крепкую семью, рождение детей, достаток в доме. По народным представлениям, такая кукла помогает наладить отношения между детьми и родителями. Запись по телефону: 25-26-47.
Стоимость: 100 рублей
Нижнетагильский музей изобразительных искусств, ул. Уральская, 7
Фотовыставка «Золотой одинокий»
С 18 января От автора. Моя фотографическая практика проистекает из дневниковой документации моего собственного кочевого образа жизни, когда я была одинокой женщиной в середине двадцатых годов. Я реагирую на то, как незнакомцы, особенно сообщества женщин, могут стать переходной семьей, если вы позволите им. И я поняла, что дом - это просто чувство, которое ты иногда чувствуешь, если тебе повезёт.
Галерея «Угол», Карла Маркса, 20а
Выставка «Фестиваль Буратино»
С 17 января Образ одного из самых любимых персонажей детских сказок – Буратино будут воплощать в разных материалов 15 тагильских художников. В выставке принимают участие Станислав Дерябин, Игорь Грищенко, Александр Брусницын, Валерий Хасамов, Светлана Бакшаева, Наталья Наумова, Игорь Толмачёв.
«Дом художника», ул. Уральская, 4/1
Спектакли
«Восемь любящих женщин»
19 января в 18:00 Восемь женщин, любящих друг друга и Марселя – единственного в доме мужчину – собираются встречать Рождество. Мать и королева семьи Габи уехала встречать старшую дочь. Служанка готовит завтрак. Экономка наряжает елку. Только праздника не будет, потому что случилось «чисто французское убийство.
Стоимость: 250 – 300 рублей
Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка
«Клинический случай»
20 января в 18:00 Если бы кто-то ещё утром сказал доктору Мортимеру, что он будет открывать международный конгресс психиатров, стоя на трибуне в дамском парике и туфлях на шпильках, доктор счёл бы «предсказателя сумасшедшим. И поставил бы безошибочный диагноз – клинический случай! Но именно этот случай и произошёл! Стоимость: 250 – 300 рублей.
Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка
Theatre HD: Балет «Баядерка»
20 января в 20:00 Сочиненная великим Мариусом Петипа в зените славы, «Баядерка» балет сколь экзотический, столь и классический «до мозга костей». Любовная драма, где есть место и смертельному соперничеству, и предательству, и клятвопреступлению. Индийские мотивы, конечно, весьма условны, но создают диковинный флёр, не потерявший привлекательности и в ХХI веке. Кроме всего прочего, «Баядерка» славится одной из самых знаменитых кордебалетных сцен, грандиозными Тенями. Стоимость: 450 рублей
Мягкий кинотеатр DEPO
Спортивные события
Открытый новогодний турнир по тхэквондо ВТФ
19 января в 09:00 Спортзал СШ №2
Турнир по хоккею среди любительских команд в рамках Всероссийского Дня снега
19 января в 10:30 ФОК «Президентский»
Чемпионат России по волейболу среди женских команд Уралочка-НТМК (Свердловская обл.) – Локомотив (Калининград)
20 января в 17:00 Спортивно- оздоровительный комплекс «Металлург – Форум»
Детям
Спектакли в Драматическом театре
«Принцесса и горошина»
19 января в 12:00 Один принц и сразу три принцессы. Но встретит ли он свою единственную? Посмотрите сказку-игру «Принцесса и горошина» и узнаете! В ней «просвечивают» сразу несколько волшебных историй, которые с азартом угадывают маленькие зрители. А рассказывают их бродячие артисты, они… Впрочем, мы и так уже выдали много секретов! Всё, молчим-молчим. Хотя… Стоимость: 150 – 180 рублей. Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка
«Бременские музыканты»
20 января в 12:00 Это замечательное театрально-музыкально-цирковое представление о том, что Трубадуру стала «без милой принцессы и жизнь не мила», а Принцесса «такая-сякая сбежала из дворца» – то есть, о любви! А еще о том, что «ничего на свете лучше нету, чем бродить друзьям по белу свету» – значит, о дружбе! И, конечно, о том, что «ночь пройдет, пройдет пора ненастная, солнце взойдет...» – получается, что о том, что все мечты сбываются! Стоимость: 150 – 180 рублей. Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка
Мультфильмы
«Астерикс и тайное зелье»
Сеансы 19 и 20 января «Россия»: 09:50, 13:55 «Родина»: 09:50, 13:55 ТЦ DEPO: 10:10, 11:50, 13:40, 15:20
«Мульт в кино»
Сеансы с 11 по 13 декабря «Россия»: 09:05 «Родина»: 09:05 ТЦ DEPO: 10:30