культобзор на tagilcity.ru
День снега, перепись уток и Крещение
Где провести выходные в Нижнем Тагиле?
Друзья! Ура! Наконец-то наступили выходные, а это значит, что можно запланировать кучу всего интересного! А чтобы везде успеть и ничего не пропустить, читайте выходной культобзор от TagilCity.ru.

Вы любите зиму? А снег? Если да, то 20 января ваш праздник – День снега. Пройдет он на горе Белой – с хорошим настроением, множеством спортивных событий и сюрпризов.

Необычная перепись состоится в эти выходные. Будут считать... нет, не людей... а уток. Так Нижний Тагил присоединится к всероссийскому зимнему учёту водоплавающих птиц. Раз утка, два утка...

И, конечно же, не забудьте про большой православный праздник – Крещение Господне. Где можно окунуться в крещенскую купель и какие службы пройдут в храмах города, читайте в статье от TagilCity.ru.

Приятных вам выходных!
Всероссийский День снега – 2019
20 января в 21:00
Этот праздник спорта, здоровья, молодости и семьи организуют Министерство спорта Российской Федерации совместно с Министерством физической культуры и спорта Свердловской области в рамках международного Дня Снега.
Событие, включит в себя соревнования в любимых зимних видах спорта горных и беговых лыжах, а так же соберет порядка 40 юных хоккеистов и их родителей на хоккейный турнир.
Гостей ждут разнообразная программа и различные спортивные состязания.

ГК «Гора белая»
«Утиная перепись»
20 января в 12:00
Нижний Тагил присоединится к всероссийскому зимнему учёту водоплавающих птиц. Посчитать уток зовёт тагильчан городская станция юных натуралистов. Считать водоплавающих удобнее вдвоём: один человек смотрит в бинокль и считает пернатых, второй – записывает данные в блокнот карандашом, поскольку на морозе ручка может не писать. Сведения лучше подкреплять фотосъемкой.

Место встречи: парк «Народный»
Акция «Сбор новогодних елей»
19 января в 12:00
Впервые в Нижнем Тагиле пройдёт необычная акция - сбор отслуживших свой век праздничных новогодних елей. Её планируют использовать для посыпки клумб, кустарников и деревьев для удержания влаги в почве и борьбы с сорняками. Участников акции ждёт развлекательная программа — концерт от студии «Серебряные струны», полевая кухня, будет работать фотограф.

Улица Газетная, 22
Крещение Господне

В Нижнем Тагиле 19 января откроется Крещенская купель. Ее освящение состоится в 10.00. Все желающие окунуться в Крещенскую прорубь могут сделать это до 22.00 на водной акватории Нижнетагильского пруда, в районе спортивного «Клуб моржей».
Читать подробнее
Мероприятия в музеях
Лекция «Староверы. Путь через века»
19 января в 14:00
Старообрядчество – уникальное, специфически российское явление, которое возникло вследствие реформ патриарха Никона, предпринятых в середине XVII века. Все особенности национального
характера, как в зеркале, отразились в истории церковного раскола. И хоть она сложна и противоречива, тем не мене, чрезвычайно интересна.

Стоимость: бесплатно

Историко-краеведческий музей, пр. Ленина, 1а
Мастер-класс «Рыбка из стекла»
19 января в 15:00
В рамках выставки «Творческие параллели» художница Наталья Наумова приглашает на очередной мастер-класс по созданию сувенира или брошки из стекла «Рыбка»! Все материалы будут предоставлены, ваши сувениры вернутся к вам в готовом виде после запекания! Запись по телефону: 25-26-47.



Стоимость: 350 рублей

Нижнетагильский музей изобразительных искусств, ул. Уральская, 7
Мастер-класс «Народная кукла Семья»
20 января в 12:00
Обережную куклу СЕМЬЯ делали на крепкую семью, рождение детей, достаток в доме. По народным представлениям, такая кукла помогает наладить отношения между детьми и родителями. Запись по телефону: 25-26-47.





Стоимость: 100 рублей

Нижнетагильский музей изобразительных искусств, ул. Уральская, 7
Фотовыставка «Золотой одинокий»
С 18 января
От автора. Моя фотографическая практика проистекает из дневниковой документации моего собственного кочевого образа жизни, когда я была одинокой женщиной в середине двадцатых годов. Я реагирую на то, как незнакомцы, особенно сообщества женщин, могут стать переходной семьей, если вы позволите им. И я поняла, что дом - это просто чувство, которое ты иногда чувствуешь, если тебе повезёт.

Галерея «Угол», Карла Маркса, 20а
Выставка «Фестиваль Буратино»
С 17 января
Образ одного из самых любимых персонажей детских сказок – Буратино будут воплощать в разных материалов 15 тагильских художников. В выставке принимают участие Станислав Дерябин, Игорь Грищенко, Александр Брусницын, Валерий Хасамов, Светлана Бакшаева, Наталья Наумова, Игорь Толмачёв.

«Дом художника», ул. Уральская, 4/1
Спектакли
«Восемь любящих женщин»
19 января в 18:00
Восемь женщин, любящих друг друга и Марселя – единственного в доме мужчину – собираются встречать Рождество. Мать и королева семьи Габи уехала встречать старшую дочь. Служанка готовит завтрак. Экономка наряжает елку. Только праздника не будет, потому что случилось «чисто французское убийство.

Стоимость: 250 – 300 рублей

Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка
«Клинический случай»
20 января в 18:00
Если бы кто-то ещё утром сказал доктору Мортимеру, что он будет открывать международный конгресс психиатров, стоя на трибуне в дамском парике и туфлях на шпильках, доктор счёл бы «предсказателя сумасшедшим. И поставил бы безошибочный диагноз – клинический случай! Но именно этот случай и произошёл!
Стоимость: 250 – 300 рублей.

Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка
Theatre HD: Балет «Баядерка»
20 января в 20:00
Сочиненная великим Мариусом Петипа в зените славы, «Баядерка» балет сколь экзотический, столь и классический «до мозга костей». Любовная драма, где есть место и смертельному соперничеству, и предательству, и клятвопреступлению. Индийские мотивы, конечно, весьма условны, но создают диковинный флёр, не потерявший привлекательности и в ХХI веке. Кроме всего прочего, «Баядерка» славится одной из самых знаменитых кордебалетных сцен, грандиозными Тенями.
Стоимость: 450 рублей

Мягкий кинотеатр DEPO
Спортивные события
Открытый новогодний
турнир по тхэквондо ВТФ
19 января в 09:00
Спортзал СШ №2
Турнир по хоккею среди
любительских команд в
рамках Всероссийского Дня
снега
19 января в 10:30
ФОК «Президентский»
Чемпионат России по
волейболу среди женских
команд Уралочка-НТМК
(Свердловская обл.) –
Локомотив (Калининград)
20 января в 17:00
Спортивно- оздоровительный комплекс
«Металлург – Форум»
Детям
Спектакли в Драматическом театре
«Принцесса и горошина»
19 января в 12:00
Один принц и сразу три принцессы. Но встретит ли он свою единственную?
Посмотрите сказку-игру «Принцесса и горошина» и узнаете!
В ней «просвечивают» сразу несколько волшебных историй, которые с азартом угадывают маленькие зрители. А рассказывают их бродячие артисты, они…
Впрочем, мы и так уже выдали много секретов! Всё, молчим-молчим.
Хотя…
Стоимость: 150 – 180 рублей.
Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка
«Бременские музыканты»
20 января в 12:00
Это замечательное театрально-музыкально-цирковое представление о том, что Трубадуру стала «без милой принцессы и жизнь не мила», а Принцесса «такая-сякая сбежала из дворца» – то есть, о любви!
А еще о том, что «ничего на свете лучше нету, чем бродить друзьям по белу свету» – значит, о дружбе!
И, конечно, о том, что «ночь пройдет, пройдет пора ненастная, солнце взойдет...» – получается, что о том, что все мечты сбываются!
Стоимость: 150 – 180 рублей.
Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка
Мультфильмы
«Астерикс и тайное зелье»
Сеансы 19 и 20 января
«Россия»: 09:50, 13:55
«Родина»: 09:50, 13:55
ТЦ DEPO: 10:10, 11:50, 13:40, 15:20
«Мульт в кино»
Сеансы с 11 по 13 декабря
«Россия»: 09:05
«Родина»: 09:05
ТЦ DEPO: 10:30
Кино
Фантастика «Стекло»
Сеансы 19 и 20 января
«Россия»: 11:30, 15:35, 17:50, 20:40, 23:05
«Родина»: 11:30, 15:35, 17:50, 20:40, 23:05
ТЦ DEPO: 10:20, 11:35, 12:55, 14:15, 15:35, 16:55, 18:05, 19:30, 20:40, 22:20, 23:15, 00:50
Комедия «Пышка»
Сеансы 19 и 20 января
ТЦ DEPO: 19:45, 00:45
Текст и оформление: Анна Григорьева
Made on
Tilda