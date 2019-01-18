Друзья! Ура! Наконец-то наступили выходные, а это значит, что можно запланировать кучу всего интересного! А чтобы везде успеть и ничего не пропустить, читайте выходной культобзор от TagilCity.ru.



Вы любите зиму? А снег? Если да, то 20 января ваш праздник – День снега. Пройдет он на горе Белой – с хорошим настроением, множеством спортивных событий и сюрпризов.



Необычная перепись состоится в эти выходные. Будут считать... нет, не людей... а уток. Так Нижний Тагил присоединится к всероссийскому зимнему учёту водоплавающих птиц. Раз утка, два утка...



И, конечно же, не забудьте про большой православный праздник – Крещение Господне. Где можно окунуться в крещенскую купель и какие службы пройдут в храмах города, читайте в статье от TagilCity.ru.



Приятных вам выходных!