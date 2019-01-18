Купания в проруби и церковные службы: как пройдет Крещение в Нижнем Тагиле?

Праздник Крещения Господня еще называют Богоявлением. В этот день православные христиане по всему миру вспоминают крещение Иисуса. Одной из традиций Крещения является купание в иордани – освященной проруби. Считается, что в этот день все вода имеет полезные и целебные свойства.

Крещенское купание является выбором каждого и не является обязательным, отмечают в Русской православной церкви. Тогда как исповедаться и причаститься нужно обязательно.

Купание в Крещение не является обязательным для каждого верующего. Это может быть только его личным желанием окунуться в прорубь, как в память о крещении Господне. В то время, как таинство исповеди и таинство причастия являются обязательными. Это одни из основополагающих моментов жизни православного христианина и жизни церкви, купание является просто традицией,рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе Нижнетагильской епархии.

В сочельник пред Крещением верующим необходимо соблюдать строгий пост – отказаться от сливочного масла и иных жиров животного происхождения, от употребления мясных и рыбных изделий, а также от яиц и любой молочной продукции.

Перед крещением, в сочельник нужно соблюдать строгий пост. Мы приготовляем себя к празднику Крещения Господня после одного из больших праздников – Рождества Христова. Других строгих ограничений нет,сообщили в Нижнетагильской епархии.

В день Крещения свободное время лучше посвятить посещению храма.

Если есть возможность, то лучше оставить все свои дела и прийти в храм помолиться, приобщиться к благодати святой крещенской воды. Если нет, такой возможности и необходимо работать, необходимо сделать какие-то свои личные дела, то, конечно, никаких запретов на это нет,подчеркнули в Нижнетагильской епархии.

Гадания, которые некоторые считают традицией Святочной недели и Крещения, православная церковь считает неприемлемыми:

Крещенские гадания – это, к сожалению, традиция, которая осталась у нас от языческого прошлого. Конечно же в православии не допустимы гадания, так как это элемент языческой веры.

В Нижнем Тагиле 19 января также откроется Крещенская купель. Ее освящение состоится в 10.00. Все желающие окунуться в Крещенскую прорубь могут сделать это до 22.00 на водной акватории Нижнетагильского пруда, в районе спортивного «Клуб моржей».

В местах купаний безопасность тагильчан будут обеспечивать спасатели, сотрудники полиции, а также бригады скорой помощи. Организована работа пунктов обогрева.

Для безопасного купания сотрудники МЧС рекомендуют:

за несколько недель до купания отказаться от алкоголя;

за два часа до купания необходимо плотно поесть;

перед погружением в проруби необходимо разогреть мышцы (сделать приседания, наклоны, помахать руками);

к проруби необходимо подходить в удобной, нескользкой и легкоснимаемой обуви, чтобы предотвратить потерю чувствительности ног;

во время погружения все движения должны быть медленными и четкими;

при выходе из проруби необходимо держаться непосредственно за поручни;

после купания (окунания) следует растереть тело махровым полотенцем и надеть сухую одежду.

Также 19 января во всех храмах Нижнего Тагила состоятся праздничные службы, а в в храме во имя преподобного Сергия Радонежского Нижнего пройдет Божественная Литургия с сурдопереводом для людей с ограниченными возможностями по слуху. Начало богослужения в 08.45.