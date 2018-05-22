Расследование tagilcity.ru
Преступление против свободы человека: есть ли рабство на Урале?
23 августа – международный день памяти о работорговле и ее ликвидации.
Редакция TagilCity.ru провела расследование, существует ли рабство в наше время, в каких формах оно проявляется и какая борьба с этим явлением ведется.
справка
В современных условиях «рабство» - социальное явление, характеризующееся тотальным ограничением прав человека (лица или группы лиц), его свободы, личной неприкосновенности. Может проявляться в виде принуждения к подневольному труду, к сексуальной несвободе, а также эксплуатации лица в качестве объекта права собственности (путём продажи, сдачи внаём и др.)
К счастью, такой вид криминала на территории Свердловской области и в Нижнем Тагиле, в частности, не распространен. Тем не менее, сказать, что ни разу такого на Урале не было – мы не можем.

Валерий Горелых
руководитель Управления информации и общественных связей ГУ МВД по Свердловской области
Как наши современники могут попасть в зависимость?
Периодически тагильчане делятся историями, когда становились свидетелями, как выходцы из других стран, беженцы, люди без определенного места жительства и тунеядцы-алкоголики попадали в зависимость. Кто-то не имел документов и работал на хозяина за крышу над головой. Вопрос в том, работали они добровольно или по принуждению?
Много слышал про случаи, когда беженцы из ближнего зарубежья приезжают в город. У них нет здесь ничего. Вот один пример: семья из Украины приехала в Тагил, почему именно в Тагил – неизвестно. Мужчина работает у одного состоятельного человека. Он и садовник, и машины моет, и с собаками гуляет в коттедже. За это тот разрешает семье жить и питаться на участке, иногда, возможно, платит какие-то деньги.

житель Нижнего Тагила
Можно ли считать незаконным удержанием, когда человек помогает хозяину с ремонтом, уборкой, приусадебным участком? Взамен работник получает крышу над головой и еду. Является ли такой симбиоз рабством?

жительница Нижнего Тагила
В моем окружении есть семья, у которых живут таджики-нелегалы. По понятным причинам, имена и местонахождение раскрывать не стану. Пока таджики не могут сделать документы, жить как-то надо, есть что-то. Живут они в отдельном домике на территории участка, никуда не ходят, сидят тихо и работают. Женщина выполняет работу по дому: стирка, уборка, готовка. Мужчина - на приусадебном участке, мелкие строительные работы, уход за домашними животными, мойка машин и все такое. Живут за кров и еду. И таких историй есть немало. Добро это или зло - не возьмусь судить, с одной стороны - люди пользуются в своих целях безвыходной ситуацией других людей; с другой - они бы с голоду сдохли, а так хоть как-то существовать можно, пока документы выправят.
Собеседники редакции рассказали о людях, которые добровольно ищут себе хозяина. По мнению одного из них, эти люди, как правило, нигде не работают, страдают алкоголизмом и готовы отрабатывать еду и выпивку.
У соседей-цыган в улице стоит вагончик перед домом. Оказалось, там живет парочка. Это нигде неработающие выпивохи. Сами они к «хозяину» пришли, или он их где-то нашел – точно неизвестно. За еду они пашут у этих цыган на огороде, переодеваются и проводят время в вагончике рядом с домом почти всю весну и лето. Женщина вроде молодая относительно, выглядит не совсем опойкой, мужчину не видела. Хозяйка носит им еду в этот вагончик. Там же они и спят. По вечерам, бывает, уходят к себе. Соседи говорят, у них есть дом, но за долги там отключено электричество.

жительница Нижнего Тагила
Может ли проживание на территории и помощь по хозяйству расцениваться как нахождение в рабской зависимости?

Валерий Горелых
руководитель Управления информации и общественных связей ГУ МВД по Свердловской области
Если человек помогает хозяину по дому, саду и прочее за еду - это не является рабством. При одном условии, если человек живет и питается в этом доме добровольно. Это не является незаконным удержанием. Но если человека удерживают там против его воли – тогда, безусловно, это незаконно. При незаконном удержании человек ищет способы совершить побег, либо сообщить людям о своем положении, любыми способами ищет пути к освобождению. И, как правило, таких охраняют, чтобы избежать побега.
В Нижнем Тагиле известен случай, когда более 20 лет назад цыганами был похищен 3-летний ребенок. Дима смог выбраться к семье спустя несколько лет проживания в цыганском поселке.
Около двадцати лет назад в Нижнем Тагиле цыгане украли из магазина трехлетнего Диму. Мальчик был с бабушкой, которая отвлеклась на покупки, и цыганка увела малыша с собой, заманив шоколадкой.

Весь Нижний Тагил разыскивал маленького Диму, поэтому цыгане боялись отправлять мальчика попрошайничать. Однажды полицейские даже заходили с проверкой в дом, где держали Дмитрия, но цыганка спрятала его. Полиция тогда обыскала весь дом, но ничего не нашла.

Три года мальчик прожил у цыган. Его заставляли выполнять работу по хозяйству, били, не выпускали из дома. Однако после очередного избиения Дима выждал момент и сбежал.

Внимание на маленького мальчика, который разговаривал на смеси цыганского и русского, обратила проходящая мимо женщина. Она позвонила мужу — офицеру полиции, тот сразу же приехал с подмогой. Дима вернулся домой.
На Урале известны и другие случаи, когда людей похищали и заставляли работать. Для людей, которых удерживали в «рабстве», к счастью все закончилось благополучно.

В декабре 2012 года некто Аршанников с двумя подельниками похитили двоих мужчин - Морозова и Ротарь - в поселке Сосьва. Их насильно вывезли на лесопилку и там заставляли работать. Через водителя лесовоза потерпевшим удалось передать записку с просьбой сообщить об их незаконном удержании в полицию. Водитель оказал содействие, передал эту просьбу в ОВД, была проведена операция по освобождению «рабов» и по задержанию лиц, насильно их удерживавших. Дело расследовалось почти год и было направлено в суд. Захватчиков осудили к реальным срокам лишения свободы.
Злоумышленники, которые что-то планируют, готовятся к своим криминальным деяниям и выбирают себе жертву. Чаще из лиц, ведущих асоциальный образ жизни, либо из тех, кому не к кому обратиться за помощью. Если человек не имеет ни семьи, ни работы, ни дома, то жулики думают: «А кто их будет искать?» Но бомж тоже человек, и он имеет точно такие же права.

Валерий Горелых
руководитель Управления информации и общественных связей ГУ МВД по Свердловской области
В СКР Свердловской области известны резонансные происшествия, когда людей незаконно лишали свободы или допускали издевательства над ними:
В 2012-2013 годах по указанию бывшего заместителя начальника ИК-2 в Свердловской области несколько осужденных применяли насилие к ряду других заключенных. Они систематически совершали истязания, избивали, издевались психологически. Нередко применялись насильственные действия сексуального характера, все это снималось на видео. Истязания и насилие сообщники фиксировали на камеры сотовых телефонов и затем демонстрировали зам. начальника ИК-2, подтверждая, что его указания выполнены. Следствие полагает, что зам. начальника отдавал эти незаконные указания осужденным из числа «актива», чтобы создать обстановку единоличного подчинения ему и повышения показателей деятельности оперативного отдела. Началось расследование уголовного дела, которое было возбуждено на основании публикаций СМИ. Уголовное дело в отношении заместителя начальника ИК-2 и его подельников направлено в суд.

Житель города Екатеринбурга был обвинен в незаконном лишении свободы своей супруги. В августе 2017 года 44-летний мужчина, будучи пьяным, угрожал жене кухонным ножом. Затем он приковал ее наручниками к батарее и удерживал в квартире, нанося побои. Женщина находилась в заточении до приезда сотрудников полиции.
Рабство с целью сексуальной эксплуатации или работа в сфере предоставления интимных услуг?
Резонансная история похищения и удерживания девушек в сексуальном рабстве в Нижнем Тагиле в начале 2000-х знает вся Россия. В городе на протяжении нескольких лет пропадали молодые девушки, а позже под Нижним Тагилом было обнаружено «кладбище невест».
Девочки из маленьких городов и поселков мечтали вырваться к красивой жизни, а попадали в бордель и находили ужасную смерть.
Бригаду ловцов девичьих тел, по данным следствия, сколотил в 2003 году Игорь Мелиженков. Он предложил старому товарищу Эдуарду Чудинову раскрутить прибыльное дело. Идея торговать живым товаром понравилась, были установлены цены.

Вопрос кадров организаторы решали через друзей и родственников. Так в компанию угодил старший из братьев Чудиновых — сорокалетний Дмитрий —и двое их кузенов. Самому старшему — Игорю Хмелеву — 45. Марк Кустовский исполнял две должностные обязанности — «охмурителя» и водителя. Многих просто похищали: подъезжали и запихивали в машину.

Все члены банды были женаты. Более того, у всех были дети, дочери примерно того же возраста, что и насилуемые жертвы.

«Фирма» преступников именовалась «Престиж» и даже имела официальную лицензию. Естественно, в ней указывался параллельный вид бизнеса — доставка обедов и горячительных напитков на дом и сопроводительный сервис.

Преступная группировка почти пятилетку раскручивала в многотысячном городе свой престижный бордель со смертельным исходом. Девушек охраняли от побега, запугивали, избивали и насиловали. Возраст секс-рабынь был в основном от 13 лет до 21 года.

Непокорных «секс-рабынь» убивали и прикапывали в лесу возле пос. Левиха. В братской могиле также было обнаружено тело 15-летней родной дочери самого главаря банды, ее он убил собственноручно. Всего на «кладбище невест» было обнаружено 15 убитых девушек.

Александр Шульга
старший помощник руководителя управления СУ СК России по Свердловской области
Выявляются факты незаконного удержания людей, как правило по сообщению родственников или очевидцев, которые оказались свидетелями противоправных действий. Кроме того, сообщения могут поступать от самих пострадавших, которым удается освободиться из места, где их насильно удерживали.
В правоохранительных органах отмечают, что статистика по удержанию в неволе с целью использования подневольного труда в Свердловской области минимальная.
В 2017-2018 годах уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст. 127.1 УК РФ (торговля людьми) и ст. 127.2 УК РФ (использование рабского труда), органами следственного управления СК России по Свердловской области не возбуждалось и не расследовалось.

Александр Шульга
старший помощник руководителя управления СУ СК России по Свердловской области
Текст, оформление: Ирина Анисимова
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