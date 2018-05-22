Преступление против свободы человека: есть ли рабство на Урале?

Около двадцати лет назад в Нижнем Тагиле цыгане украли из магазина трехлетнего Диму
. Мальчик был с бабушкой, которая отвлеклась на покупки, и цыганка увела малыша с собой, заманив шоколадкой.
Весь Нижний Тагил разыскивал маленького Диму, поэтому цыгане боялись отправлять мальчика попрошайничать. Однажды полицейские даже заходили с проверкой в дом, где держали Дмитрия, но цыганка спрятала его. Полиция тогда обыскала весь дом, но ничего не нашла.
Три года мальчик прожил у цыган. Его заставляли выполнять работу по хозяйству, били, не выпускали из дома. Однако после очередного избиения Дима выждал момент и сбежал.
Внимание на маленького мальчика, который разговаривал на смеси цыганского и русского, обратила проходящая мимо женщина. Она позвонила мужу — офицеру полиции, тот сразу же приехал с подмогой. Дима вернулся домой.