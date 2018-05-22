Преступление против свободы человека: есть ли рабство на Урале?

Бригаду ловцов девичьих тел, по данным следствия, сколотил в 2003 году Игорь Мелиженков. Он предложил старому товарищу Эдуарду Чудинову раскрутить прибыльное дело. Идея торговать живым товаром понравилась, были установлены цены.



Вопрос кадров организаторы решали через друзей и родственников. Так в компанию угодил старший из братьев Чудиновых — сорокалетний Дмитрий —и двое их кузенов. Самому старшему — Игорю Хмелеву — 45. Марк Кустовский исполнял две должностные обязанности — «охмурителя» и водителя. Многих просто похищали: подъезжали и запихивали в машину.



Все члены банды были женаты. Более того, у всех были дети, дочери примерно того же возраста, что и насилуемые жертвы.



«Фирма» преступников именовалась «Престиж» и даже имела официальную лицензию. Естественно, в ней указывался параллельный вид бизнеса — доставка обедов и горячительных напитков на дом и сопроводительный сервис.



Преступная группировка почти пятилетку раскручивала в многотысячном городе свой престижный бордель со смертельным исходом. Девушек охраняли от побега, запугивали, избивали и насиловали. Возраст секс-рабынь был в основном от 13 лет до 21 года.



Непокорных «секс-рабынь» убивали и прикапывали в лесу возле пос. Левиха. В братской могиле также было обнаружено тело 15-летней родной дочери самого главаря банды, ее он убил собственноручно. Всего на «кладбище невест» было обнаружено 15 убитых девушек.

