Украденный цыганами тагильчанин нашел свою семью спустя 20 лет

Весь Нижний Тагил разыскивал маленького Диму, поэтому цыгане боялись отправлять мальчика попрошайничать. Однажды полицейские даже заходили с проверкой в дом, где держали Дмитрия, но цыганка спрятала его. Полиция обыскала весь дом, но ничего не нашла, пишет «Комсомольская правда».

Три года мальчик прожил у цыган. Его заставляли выполнять работу по хозяйству, били, не выпускали из дома. Однако после очередного избиения Дима выждал момент и сбежал.

Внимание на маленького мальчика, который разговаривал на смеси цыганского и русского, обратила проходящая мимо женщина. Она позвонила мужу — офицеру полиции, тот сразу же приехал с подмогой. Дима вернулся домой.

По словам Дмитрия, его мать не сразу поверила, что сын нашелся. Женщина не смогла оправится от удара и начала сильно пить. Диминой бабушки на тот момент уже не было в живых. Пожилая женщина винила себя в исчезновении внука, и на фоне переживаний у нее остановилось сердце.

Кроме Димы у женщины были два старших сына и младенцы-близнецы. Все они были в приюте, так как мать лишили родительских прав из-за злоупотребления алкоголем. Дима тоже попал в детский дом. Вскоре мать умерла.

В 18 лет Дмитрий вышел из детдома, женился, у него родился сын. Молодой человек твердо решил найти своих близких — братьев и сестру.

Первым делом Дмитрий купил компьютер и разослал в соцсети объявления о поиске. Какое-то время не было никаких известий. Но однажды молодой человек получил информацию о своем старшем брате Евгении. Он оказался известным благотворителем в Нижнем Тагиле. Евгений помогает ребятам из детских домов.

Фото: личный архив Дмитрия

Я, не раздумывая, написал ему, мол, я твой брат, узнаешь меня? Женя сразу понял, кто я: обрадовался и растрогался. Начал рассказывать о нашей семье. У нас был еще один старший брат – Витя, так он уже умер. Мне было очень грустно, ведь мы были очень близки: парни привозили мне еду из детдома, учили кататься на велосипеде, разбирались с теми, кто меня обижал. На следующий день мы с Женей встретились. Обнимались, радовались, как дети, но не плакали. Мы ведь мужики! рассказывает Дмитрий.

Дальше братья начали поиск младших двойняшек: брата и сестры. В доме малютки им сообщили, что Надю и Вову усыновили, но другие сведения дать отказались, ссылаясь на тайну усыновления.

Братья снова начали поиски в Интернете, и однажды им написала незнакомая женщина, которая оказалась их сестрой. Она рассказала, что их с братом усыновила американская пара, и живут они в штате Алабама. Ее зовут Брена, брата Шон.

Фото: личный архив Дмитрия

Близнецы рассказали, что много лет искали родню в России, но не могли выйти на след. Сейчас им по 25 лет и они очень хотят приехать в Нижний Тагил и встретиться со старшими братьями.

Нам сложно общаться: мы не знаем английского, а они русского. Но мы чувствуем, что мы одно целое, и собираемся встретиться. В ближайшее время они хотят приехать в Нижний Тагил — на Родину. Мы ждем не дождемся встречи! говорит Дмитрий.