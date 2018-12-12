Сок, луноход и лыжи: необычные подарки для политиков и бизнесменов Нижнего Тагила

Это было перед моим первым классом – через полгода мне нужно было идти в школу. Мне родители подарили большой черный дермантиновый портфель. В то время был дефицит, и мне достался портфель с рисунком Луноход-2. Других вариантов не было, и, видимо, родители решили, что лучше пусть такой будет портфель, чем никакой. Я так ждала подарок, я знала, что это будет портфель. Я помню, что у меня было огорчение. И даже по наследству не удалось передать, так как я единственный ребёнок в семье. Это была забавная история, до сих пор с родителями вспоминаем.