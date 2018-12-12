Сок, луноход и лыжи: необычные подарки для политиков и бизнесменов Нижнего Тагила
Все когда-то были детьми. И воспоминания из детства - самые теплые и яркие, особенно если они про Новый год. Редакция TagilCity.ru узнала, какие необычные, но очень важные подарки получали в детстве видные деятели Нижнего Тагила. Угадайте, кому традиционно дарили томатный сок, кто радовался апельсинам и программировал луноход?
Кстати, наши собеседники рассказали и о своих костюмах на утренники: среди чиновников и бизнесменов были Петрушки, лисички и, конечно, зайчики и снежинки.
– Что Вы помните о праздновании Нового года из детства?
Помню, когда мне было года три или четыре, мама меня нарядила в костюм белого зайчика. Это был новогодний утренник в детском саду.
Гаджи Абдулов
депутат городской думы Нижнего Тагила
Первый Новый год, который я помню, традиционен для детей. Это детсадовский возраст, костюм зайчика, Дед Мороз и подарки, которые получаешь в течение всех новогодних праздничных дней. Для детей это, наверное, всегда приятно и очень значимо.
Геннадий Мальцев
Глава администрации Ленинского района
Я была лисичкой с шикарным натуральным хвостом. На мне были атласная юбочка и рыжая шапочка с ушками.
Наталья Масальская
Пресс-секретарь нижнетагильской городской думы
В детстве родителям всегда давали билеты на ёлку от предприятия, мне запомнился один из этих праздников. Мой брат, который на год постарше, никак не хотел надевать костюм Петрушки. И в этот костюм Петрушки нарядили меня маленькую. Я помню, как мне было стыдно в этом образе, потому что все девочки были снежинки, а я – Петрушкой!
Татьяна Удинцева
Начальник управления образования
Игорь Булыгин
Худрук Нижнетагильского драмтеатра
Запомнился детский утренник. На мне был костюм медведя, маска на лице картонная, коричневые шорты. Еще запомнился странный голос Деда Мороза. Сейчас я понимаю, что это была нянечка, но тогда я удивился, что Дед Мороз так странно разговаривает.
Это было перед моим первым классом – через полгода мне нужно было идти в школу. Мне родители подарили большой черный дермантиновый портфель. В то время был дефицит, и мне достался портфель с рисунком Луноход-2. Других вариантов не было, и, видимо, родители решили, что лучше пусть такой будет портфель, чем никакой. Я так ждала подарок, я знала, что это будет портфель. Я помню, что у меня было огорчение. И даже по наследству не удалось передать, так как я единственный ребёнок в семье. Это была забавная история, до сих пор с родителями вспоминаем.
Юлиана Яркова
Директор «Автошкола Джек»
В садике я всегда была снежинкой. Платья у меня были накрахмалены по старинному рецепту и обшиты мишурой.
Ирина Анисимова
PR-директор ИА TagilCity.ru 1stMediaInvest
Мы в то время жили в посёлке городского типа за Екатеринбургом. Если честно, я вообще не помню, какой у меня был костюм на утреннике.
Валерий Суров
Заместитель главы по соцполитике
Новый год в сознательном возрасте запомнился тем, что собрались все родственники, была красивая ёлка, и конечно же, подарки.
Борис Соколов
Президент Торгово-промышленной палаты в Нижнем Тагиле
В новогодние праздники в цирке проходят активные рабочие дни, поэтому мы сутками проводили время на работу у родителей. Там традиционно Дед Мороз всегда поздравлял детей. Вот это я помню. Новогодние праздники в нашей артистической среде длятся дольше. Родители работают, а дети играют. Сейчас мы эту традицию продолжаем. Какой костюм на мне был, я не помню, в основном что-то такое зайкообразное.
Руслан Марчевский
Директор Нижнетагильского цирка
– Какой подарок на Новый год запомнился на всю жизнь?
Новый год я всегда ждал особенно. Я жил в бараке, мы ждали этих праздников, потому что хотелось найти под ёлкой какой-нибудь маленький презент. Когда мне было 5,5 лет, мама где-то достала два апельсина. Это такая была радость для нас. С тех пор я с нетерпением жду Новый год!
Владимир Юрченко
Начальник управления городским хозяйством
Мне подарили большой железный грузовик ЗИЛ, он был в размере наверное сантиметров 70, у него кузов отбрасывался.
Валерий Суров
Замглавы по соцполитике
Первый Новый год запомнился подарком. Это была уменьшенная копия «Волги». Она была на квадратной батарейке, это я хорошо помню, потому что было очень интересно к ней прикасаться языком.
Игорь Булыгин
Худрук Нижнетагильского драмтеатра
Я любитель техники, гаджетовый ребёнок. У нас был луноход советского производства, который можно было программировать. Мы все с ума от него сходили! А еще был микроскоп. Его родители привезли из зарубежной поездки, в России таких не было. Причем я помню, что я сначала его нашёл и втихаря в него посматривал, но коробку не открывал. Потом мне его подарили. С тех пор, если честно, я не люблю сюрпризы, все подарки со мной согласовывают. Я не люблю делать, вид, что мне понравилось. Согласитесь, что лучше спросить, что нужно.
Руслан Марчевский
Директор Нижнетагильского цирка
В детстве я очень хотел то ли скутер, то ли мопед – ну, что-то такое опасное – и мне, конечно, родители такой подарок не сделали. Сейчас я уже не хочу, но на тот момент я этого не понимал. Ещё я хотел велосипед, мне его подарили на Новый год.
Гаджи Абдулов
Депутат городской думы Нижнего Тагила
Подарки все получал, которые хотел, так как запросы были небольшие. Лучшим новогодним подарком в жизни стало рождение сыновей – один родился в декабря, другой в феврале.
Борис Соколов
Президент ТПП в Нижнем Тагиле
В 14 лет на Новый год мне подарили пластиковые лыжи «Спринт». Этот подарок запомнился больше всего.
Дмитрий Язовских
Начальник управления физической культуры, спорта и молодёжной политики
Самый запоминающийся подарок это банка томатного сока. У нас была традиция: в первые годы мне прятяли под ёлку обязательно трехлитровую банку томатного сока. Это был самый лучший новогодний подарок. А моей сестре все время дарили ананас.
Анатолий Толстов
Директор ООО «Антолл»
Мне родители на один из Новых годов подарили коляску для куклы, которую сделали своими руками.
Наталья Масальская
Пресс-секретарь думы Нижнего Тагила
Мне всё дарили, что я хотел. Кажется, обычно это было что-то вкусное. Я всегда хотел, чтобы мне дарили сладости. Каких-то материальных подарков мне было не надо.
Денис Исаков
Природоохранный прокурор Нижнего Тагила
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Лет семь ставим искусственную ель. Во-первых, от неё грязи меньше, во-вторых, портить лес - нельзя.
Сергей Бернгардт
Начальник отделения пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила
Дома стоит искусственная ель, но в вазе есть живые веточки. Я за то, чтобы ёлки росли в лесу.
Андрей Ленда
Руководитель аппарата администрации Нижнего Тагила
Ёлка дома стоит искусственная, как-то к этому пришли года три назад. Она дольше стоит, сохраняет нашу окружающую среду и наши леса.
Вячеслав Горячкин
Первый заместитель главы Нижнего Тагила
Ёлка дома сейчас, к сожалению, искусственная. К сожалению, — потому что родители мои ставили мне всегда ёлку до 18-лет, под потолок и всегда она была настоящая, пахла хвоёй, елью. Папа сам делал гирлянды.
Татьяна Удинцева
Начальник управления образования
Учитывая загруженный график, иногда мы ёлку ставим 31 декабря. Это только искусственная ель, так как я их убираю обычно в марте, а живые ели уже осыпаются все к этому времени, поэтому я зарёкся.
Руслан Марчевский
Директор Нижнетагильского цирка
Дома стоит искусственная ель. Это сознательный выбор. Если я хочу увидеть живую ель - я пойду в лес.
Дмитрий Клейн
Начальник дополнительного офиса ГАЗПРОМБАНК
Дома стоит искусственная ёлка. Мы наряжали ее уже 31 декабря, когда закончились все рабочие дела, чтобы уделить время украшению ёлки, без спешки, с получением удовольствия от процесса.
Александра Логинова
Главный редактор ИА TagilCity.ru
Игорь Булыгин
Худрук Нижнетагильского драмтеатра
Дома ёлка уже наряжена. Это искусственная ёлка. За все годы у нас всегда были только искусственные ёлки. Я в детстве, конечно, завидовал тем, у кого настоящие ёлки, но потом с возрастом понял, что я зря завидовал. Кроме проблем – ничего больше нет. И я не совсем понимаю, зачем вырубать леса, которых у нас итак не осталось.
Ёлка есть дома, и она искусственная. А на улице стоит живая.
Валерий Суров
Замглавы по соцполитике
Ставлю искусственную ель. Я против того, чтобы ставить живые ели.
Денис Исаков
Природоохранный прокурор Нижнего Тагила
Ёлка искусственная, живую ель никогда не ставили. Я из тех, кто любит природу, стараюсь её оберегать. После праздников так грустно смотреть на погибшие ели.