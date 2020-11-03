ОСТОРОЖНО, ЯД ﻿
КАК В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ УТИЛИЗИРУЮТ ОПАСНЫЕ ОТХОДЫ?
В России за год образуется примерно 400 тысяч тонн опасных отходов, но мощности переработки позволяют нейтрализовать только 1,5% из них.

Что происходит с остальной частью? Как в Свердловской области утилизируют опасный мусор? И почему образуются несанкционированные свалки, разбиралось TagilCity.ru.
В России за год образуется примерно 400 тысяч тонн опасных отходов, но мощности переработки позволяют нейтрализовать только 1,5% из них.

Что происходит с остальной частью? Как в Свердловской области утилизируют опасный мусор? И почему образуются несанкционированные свалки, разбиралось TagilCity.ru.
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· Ртутные и люминесцентные лампы, гальванические элементы (батарейки), мышьяк, а также любые предметы, содержащие ртуть
· Аккумуляторы, содержащие электролит, механизмы или изделия, содержащие хлористую медь и трехокись сурьмы
· Моторные масла, лаки, краски, отходы нефтепродуктов, шлак, химикаты
I класс
II класс
III класс
Наибольшую опасность для окружающей среды представляют первые три категории отходов:
Наиболее опасны для окружающей среды
На загрязненной территории нельзя будет жить десятки лет
Представляют высокую опасность
Для восстановления экосистемы понадобится не менее 30 лет
Умеренно опасные для окружения
При загрязнении восстановление окружающей среды произойдет уже через 10 лет
*классификация отходов по степени опасности
Методы утилизации опасных отходов
Сжигание
Захоронение
Нейтрализация
Сжигание используется для нейтрализации токсичных или ядовитых веществ. Температура в печах, предназначенных для мусоросжигания, достигает 1200 градусов по Цельсию, а дым, выделяемый в процессе, проходит несколько этапов фильтрации, что позволяет не загрязнять атмосферу.
Рециклинг
(обезвреживание)
Этот способ утилизации не позволяет существенно сокращать объемные отходы, поэтому его применяют только для тех типов мусора, которые нельзя утилизировать или переработать иными способами. Полигоны для захоронения мусора располагаются на значительном расстоянии от любых населенных пунктов и предполагают наличие всех необходимых сооружений, позволяющих предотвратить попадание опасных веществ в почву, воды или атмосферу.
Рециклинг отходов представляет собой переработку мусора и отходов с целью их повторного использования и возврата в производственный процесс. Вторичная переработка позволяет существенно сократить объем необходимого сырья, так как его эффективно заменяет переработанный мусор.
Ряд отходов, например, кислоты и щелочи, позволяют применять к ним процесс нейтрализации. Чаще всего, кислоты и щелочи объединяют между собой, получая твердые нерастворимые соли. Если к ним добавить правильные реагент, то получается безопасное соединение. В процессе участвуют различные индикаторы, которые указывают на степень завершения процесса.
Сжигание используется для нейтрализации токсичных или ядовитых веществ. Температура в печах, предназначенных для мусоросжигания, достигает 1200 градусов, а дым, выделяемый в процессе, проходит несколько этапов фильтрации, что позволяет не загрязнять атмосферу.
Этот способ утилизации не позволяет существенно сокращать объемные отходы, поэтому его применяют только для тех типов мусора, которые нельзя утилизировать или переработать иными способами. Полигоны для захоронения мусора располагаются на значительном расстоянии от любых населенных пунктов и предполагают наличие всех необходимых сооружений, позволяющих предотвратить попадание опасных веществ в почву, воды или атмосферу.
Рециклинг отходов представляет собой переработку полезного мусора и отходов с целью их повторного использования и возврата в производственный процесс. Вторичная переработка позволяет существенно сократить объем необходимого сырья, так как его эффективно заменяет переработанный мусор.
Ряд отходов, например кислоты и щелочи, позволяют применять к ним процесс нейтрализации. Чаще всего, кислоты и щелочи объединяют между собой, получая твердые нерастворимые соли. Если к ним добавить правильные реагент, то получается безопасное соединение. В процессе участвуют различные индикаторы, которые указывают на степень завершения процесса.
Для рынка в большей степени характерно полигонное захоронение. Переработка и обезвреживание – процессы высокотехнологичные, поэтому им сложно конкурировать с полигоном. Второе – просто дешевле,
считает эколог Алексей Климов.
Но при этом емкость утилизации может быть разной. Если, например, компания взяла тысячу тонн отходов II класса, извлекла из них две тонны вторичной продукции — это называется «утилизировал одну тысячу тонн», хотя по факту осталось еще 998 тонн. И неизвестно, что она с ними сделала,
рассказал Алексей Климов.
Свердловская область
По данным государственного доклада «О состоянии и об охране окружающей среды Свердловской области в 2018 году»
Захораниваемых отходов I–V классов опасности
Обезвреженных и утилизированных отходов I–V классов опасности
40%
59%
2018
год
Гаринский ГО
Установка «Форсаж-2М»
АО «Транснефть-Сибирь
ГО Верх-Нейвинский
Комплекс по термической переработке отходов
1,3 тыс. тонн/год
ООО «Интер»
ГО Первоуральск
МСК
67,2 тыс. тонн/год
ООО «ТБО «Экосервис»

Екатеринбург
МСК «Широкореческий»
158 тыс. тонн/год
ЕМУП «Специализированная автобаза»

Екатеринбург
МСК «Эльмашевский»
20 тыс. тонн/год
ООО «Баркас+»

Каменск-Уральский
МСК «Каменск-Уральский»
20 тыс. тонн/год
АО «Горвнешблагоустройство»

Екатеринбург. Сортировочная линия, пресс «Линдеман»
16 тыс. тонн/год
ООО «Уралвторма»
Обезвреживание
Утилизация
Обработка
Объекты по утилизации, обезвреживанию и размещению отходов I–IV классов опасности в Свердловской области
Место расположения объекта
Объекты по утилизации, обезвреживанию и размещению отходов
Мощность, тыс. тонн/год
Эксплуатирующая организация
По данным государственного доклада «О состоянии и об охране окружающей среды Свердловской области в 2018 году»
В принципе, в области достаточно мощности для утилизации опасных отходов. Проблема в том, что есть недобросовестные компании, которые умудряются получать лицензии на утилизацию, не имея соответствующего оборудования. Например, предприятие имеет право на обезвреживание химических источников тока, хотя у них в наличии оборудование по сжиганию. Но батарейки нельзя сжечь, так как они состоят из цинка и марганца. Хоть сколько сжигай, все равно останется эта же смесь тяжелых металлов,
рассказал инженер компании «СервисЭко».
В 2018 году возле Березовского была обнаружена свалка мусора, где в том числе были отходы III и IV классов опасности, площадью 100 гектаров. Специалисты обнаружили в почве нефтепродукты, серу, свинец, мышьяк и другие опасные элементы, концентрация которых превышала норму в 15-20 раз. Территория находилась в аренде у местного бизнесмена, однако разрешения на размещение отходов он не имел. Суд признал предпринимателя виновным по статье УК «Хранение, захоронение и иное обращение отходов с нарушением установленных правил, повлекшие загрязнение окружающей среды» и назначил ему штраф в размере 300 тысяч рублей.

Санитарно-эпидемиологические заключения организациям, занимающимся утилизацией отходов I – IV класса опасности, выдаются Роспотребнадзором. За 2019 год, по данным регионального ведомства, выдано 120 таких заключений из них 19 о несоответствии СанПиН.
По мнению специалистов, именно из-за таких «черных утилизаторов» образуются несанкционированные свалки опасных отходов.
НАКАЗАНИЕ ЗА ОПАСНЫЕ СВАЛКИ
Свердловская область
2019 год
Ликвидировано нелегальных свалок
Вывезено отходов
Тратят муниципалитеты Свердловской области ежегодно на ликвидацию незаконных свалок
тыс. кубометров
миллионов рублей
В принципе я против любого ужесточения репрессивных мер, но в этом конкретном случае – двумя руками «за», потому что несанкционированные свалки — огромная проблема, они буквально заполонили все вокруг. И нарушители по факту чаще всего отделываются штрафами не более 100 тысяч рублей. А если законопроект будет принят, и несанкционированные свалки ТКО приравняют к свалкам опасных отходов, то создатели незаконных мусорных залежей могут получить до 8 лет лишения свободы,
председатель комиссии Общественной палаты Свердловской области по экологии и охране окружающей среды Михаил Беленький.
«Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами»
«Захоронение опасных отходов с причинением существенного вреда здоровью человека или окружающей среде»
Какая ответственность грозит за несанкционированные свалки?
Статья 8.2 КоАП РФ
Статья 247 УК РФ
Штраф
для граждан
от 100 до 300 тысяч рублей
Штраф
или до 8 лет лишения свободы
от 1 до 2 тысяч рублей
для должностных лиц
от 10 до 30 тысяч рублей
для предпринимателей
от 30 до 50 тысяч рублей
для юридических лиц
от 100 до 250 тысяч рублей
Ранее поступало предложение внести поправки в законопроект по несанкционированным свалкам. Так как существующая редакция статьи 247 УК РФ не позволяет привлекать к уголовной ответственности лиц, занимающихся организацией несанкционированных свалок отходов, на которых не удается обнаружить отходы, подпадающие под указанные категории - радиоактивные, бактериологические или химические.
В 2018 году под Екатеринбургом рядом с садовыми участками была обнаружена незаконная свалка ила, который остается в резервуарах очистных сооружений после фильтрации канализационных стоков. Оказалось, черный ил привозят с очистных сооружений екатеринбургского «Водоканала». Организация заключила договор на вывоз и уничтожение отходов с частной утилизирующей компанией. Она и получила штраф в размере 100 тысяч рублей.
В 2018 году под Екатеринбургом рядом с садовыми участками была обнаружена незаконная свалка ила, который остается в резервуарах очистных сооружений после фильтрации канализационных стоков.
Сейчас органы статистики доверяют информации, которую предоставили сами компании — производители опасного мусора. Предприятиям выгодно занижать класс опасности, и иногда опасный мусор вывозится вместе с обычными бытовыми отходами. Более того, во время проверок закон позволяет списать все на халатность отдельных сотрудников или неточность измерительного оборудования,
специалист экологического правового центра «Беллона» Павел Моисеев.
ОТКУДА БЕРУТСЯ ОПАСНЫЕ ОТХОДЫ
Основным источником отходов высокого класса опасности являются промышленные предприятия. При этом отлаженной системы контроля и учета таких отходов в России нет. Статистика Росприроднадзора строится на отчетах, которые предприятия раз в год сдают в ведомство в уведомительном порядке. В документе отображается, сколько отходов предприятие образовало за год и что потом с ними сделало. Эксперты подчеркивают, что такая форма является единственным источником для статистики образования чрезвычайно опасных отходов.
256,2
21,8
278,1
тыс. тонн отходов
﻿I и II классов опасности
тыс. тонн отходов
﻿II класса опасности
тыс. тонн отходов
﻿I класса опасности
По данным Росприроднадзора, за 2018 год в России образовалось 278,1 тыс. тонн отходов I и II классов опасности
Свердловская область
По данным государственного доклада «О состоянии и об охране окружающей среды Свердловской области в 2018 году»
Объем образования отходов﻿ I–IV классов опасности в России и Свердловской области
11
тыс. тонн
6,25
7
отходы I–IV класса опасности
тыс. тонн
тыс. тонн
Например, мы посчитали, что в городе-миллионнике, таком как Екатеринбург, каждый житель выбрасывает одну ртутную лампу в год. Также можно посчитать и по тем же термометрам и батарейкам,
рассказал инженер компании «Экоресурс», занимающейся обращением с опасными отходами, Федор Белоногов.
При этом около 90% всех отходов I класса, о которых отчитываются предприятия, составляют ртутные лампы (люминесцентные, кварцевые, бактерицидные и другие). Их в 2018 году, по данным Росприроднадзора, образовалось 19,8 тыс. тонн. У некоторых компаний есть и другие высокотоксичные отходы в небольших количествах, но отчитываются о них не все. Кроме того, предприятию выгодно занизить класс опасности или перевести в другой.
«Например, есть ПДК для ртути 2,1 мг/кг. Если исходное сырье в этом объеме сдавать, то это одно, а если разбавить грунтом, то получатся уже другие концентрации», - считают в центре «Беллона».
Кроме того, в данных Росприроднадзора не учитывается образование опасного мусора физическими лицами. Этот источник образования полностью выпадает из статистики, а в быту также есть много отходов этих классов.
По мнению экологов, сортировать мусор на месте при вывозе не представляется технически возможным. Поэтому опасные отходы из квартиры человека нередко попадают на свалку с обычными ТБО. Однако регоператор реагирует при обнаружении опасных отходов.
«В случае обнаружения в контейнере отходов, относящихся к высокому классу опасности, экипаж спецтехники незамедлительно останавливает сбор мусора и сообщает региональному оператору. Регоператор обязан зафиксировать нарушение и передать информацию уполномоченным органам власти и организациям-подрядчикам для дальнейшего устранения», - рассказали в ООО «Компания Рифей».
Ответственность за сбор опасных отходов лежит на самих гражданах.
В Свердловской области токсичный мусор принимают ряд торговых сетей. Однако эксперты считают, что система сбора чрезвычайно и высокоопасных отходов у населения не налажена. Многие просто выкидывают в баки отработанные или битые ртутные лампы, не задумываясь, что пары ртути отравляют 20 кубов воздуха. В связи с этим стоит проводить кампании по информированию и просвещению населения, например, делать объявления в магазинах, куда можно сдать лампы или батарейки. Кроме того, система сбора такого мусора должна базироваться на принципе шаговой доступности: чтобы любой житель, не потратив много времени, его сдал.
Список отходов I-III класса опасности, имеющихся у населения
Специальные пункты сбора
Куда можно сдать отходы
Ртутные лампы
Ртутные градусники
Заключить договор с компанией, которая займется их утилизацией
Управляющая компания может заключить договор на вывоз батареек и поставить такой контейнер в подъезде
Использованные батарейки тагильчане могут выбросить в специальные контейнеры, установленные в торговых центрах

Содержащие ртуть отходы можно сдать в «Службу экологической безопасности» города Нижний Тагил
Сколько стоит утилизация и вывоз?

Ртутные термометры
Батарейки
Бытовая и офисная техника
Люминесцентные лампы
Батарейки
Аккумуляторы
Лакокрасочные и горюче-смазочные материалы
от 60 руб./шт
или от 1000 руб./кг
от 25 руб./шт.
или от 1000 руб./кг
от 160 руб./кг
от 100 до 1200 руб/шт.
С 2022 года у образователей отходов остаются две возможности по обращению с отходами I-II классов: либо они самостоятельно их перерабатывают, либо передают федеральному оператору. Федеральный оператор целиком отвечает за весь жизненный цикл [отходов], для этого создается государственная информационная система, это автоматизированная перекрестная проверка того, сколько должно было образоваться [отходов], в каком виде образовалось, когда передано, кто переработал.
— сообщил генеральный директор «РосРАО» Максим Корольков
Предстоит создать безопасную систему управления всей цепочкой - от образования отходов до их переработки во вторичную продукцию. При построении новой системы будут перепроверены и обновлены данные об участниках рынка и объемах образования отходов. Федеральным оператором программы стала компания «РосРАО» , входящая в госкорпорацию «Росатом».
С третьего квартала 2020 года в ряде российских регионов в пилотном режиме стартовала единая государственная информационная система обращения с опасными отходами. Ее цель - учет и контроль за обращением отходов I-II классов.
На основе этих данных планируется строить прогнозы, улучшать транспортировку и переработку. Система позволит выявлять нарушения, учитывать опасные отходы и контролировать их движение в режиме реального времени.
ЧТО ДЕЛАЕТСЯ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ?