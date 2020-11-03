В принципе я против любого ужесточения репрессивных мер, но в этом конкретном случае – двумя руками «за», потому что несанкционированные свалки — огромная проблема, они буквально заполонили все вокруг. И нарушители по факту чаще всего отделываются штрафами не более 100 тысяч рублей. А если законопроект будет принят, и несанкционированные свалки ТКО приравняют к свалкам опасных отходов, то создатели незаконных мусорных залежей могут получить до 8 лет лишения свободы,

— председатель комиссии Общественной палаты Свердловской области по экологии и охране окружающей среды Михаил Беленький.

«Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами»

«Захоронение опасных отходов с причинением существенного вреда здоровью человека или окружающей среде»

Какая ответственность грозит за несанкционированные свалки?

Статья 8.2 КоАП РФ

Статья 247 УК РФ

Штраф

для граждан

от 100 до 300 тысяч рублей

Штраф

или до 8 лет лишения свободы

от 1 до 2 тысяч рублей

для должностных лиц

от 10 до 30 тысяч рублей

для предпринимателей

от 30 до 50 тысяч рублей

для юридических лиц

от 100 до 250 тысяч рублей

Ранее поступало предложение внести поправки в законопроект по несанкционированным свалкам. Так как существующая редакция статьи 247 УК РФ не позволяет привлекать к уголовной ответственности лиц, занимающихся организацией несанкционированных свалок отходов, на которых не удается обнаружить отходы, подпадающие под указанные категории - радиоактивные, бактериологические или химические.

В 2018 году под Екатеринбургом рядом с садовыми участками была обнаружена незаконная свалка ила, который остается в резервуарах очистных сооружений после фильтрации канализационных стоков. Оказалось, черный ил привозят с очистных сооружений екатеринбургского «Водоканала». Организация заключила договор на вывоз и уничтожение отходов с частной утилизирующей компанией. Она и получила штраф в размере 100 тысяч рублей.