Друзья! Предстоящая неделя будет наполнена кинопремьерами. В кино выходит фильм «Маленькие женщины» по роману Луизы Олкотт. Фильм рассказывает о взрослении четырех непохожих друг на друга сестер во времена Гражданской войны в США. Также на экране впервые в истории картины Леонардо да Винчи будут показаны на большом экране в Ultra HD-разрешении. Если в кино идти не хочется, то для тех, кто неравнодушен к различным минералам и самоцветам, в музее пройдет экскурсия, а для любителей творчества мастер-класс.

Куда еще сходить в будни, читайте в культобзоре TagilCity.ru.

