культобзор на tagilcity.ru
Минералы, Леонардо и «Маленькие женщины»
Где развлечься на неделе в Нижнем Тагиле?
Друзья! Предстоящая неделя будет наполнена кинопремьерами. В кино выходит фильм «Маленькие женщины» по роману Луизы Олкотт. Фильм рассказывает о взрослении четырех непохожих друг на друга сестер во времена Гражданской войны в США. Также на экране впервые в истории картины Леонардо да Винчи будут показаны на большом экране в Ultra HD-разрешении. Если в кино идти не хочется, то для тех, кто неравнодушен к различным минералам и самоцветам, в музее пройдет экскурсия, а для любителей творчества мастер-класс.
Куда еще сходить в будни, читайте в культобзоре TagilCity.ru.
Музеи
Мастер-класс «Именная ложка»
30 января в 18:00

Стоимость: 500 рублей

Нижнетагильский музей изобразительных искусств, ул. Уральская, 4
Обзорная экскурсия «Земля минералов»
30 января в 18:00

Вы познакомитесь со всем богатством геологической коллекции Нижнетагильского музея-заповедника – увидите неповторимые, удивительные самоцветы и минералы со всего света.

Стоимость: 30 -110 рублей

Музей природы и охраны окружающей среды, пр. Ленина, 1а
Выставки
«Геометрия в природе», работает до 1 марта.
Музей природы и охраны окружающей среды, пр. Ленина, 1А
«Всё как у людей», работает до 9 февраля.
Нижнетагильский музей изобразительных искусств, ул. Уральская, 7
«Визитная карточка XIX – начала XX вв.», работает до 28 февраля.
Музей-усадьба «Демидовская дача», ул. Красногвардейская, 5а
Выставка «Сделано в Петербурге», работает до 28 января.
Нижнетагильский музей изобразительных искусств, ул. Уральская, 7
«Дивной осени краски», работает до 15 февраля.
Музей истории подносного промысла
ул. Тагильская, 24
«Чертёж: навык, мастерство, искусство», работает до мая.
Выставочные залы музея-заповедника, пр. Ленина, 1
Разное
Мозгобойня
29 января в 19:00

Стоимость: 300 рублей

Гриль-бар «Маринад», ул. Победы, 47
Театр
«Кукольный голос»
30 января в 18:00

Стоимость: 200 рублей

Нижнетагильский театр кукол, пр. Ленина, 14
«О любви»
31 января в 18:00

Стоимость: 270 - 320 рублей

Нижнетагильский драматический театр им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, пр. Ленина, 33
«Число Х»
31 января в 18:00

Стоимость: 250 рублей

Молодежный театр, ул. Ильича, 27
Кино
«Леонардо. Вся история»
28 января в 19:00

Стоимость: 300 рублей

ТЦ DEPO
«Кома»
С 30 января

«Красногвардеец», «Россия», «Родина», ТЦ DEPO
«1917»
С 30 января

«Россия», «Родина», ТЦ DEPO
«Маленькие
женщины»
С 30 января

«Россия», «Родина», ТЦ DEPO
«Ярды»
С 30 января

«Красногвардеец»
Праздники и памятные даты
27 января
День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

27 января
Киберпонедельник в России

28 января
Международный день защиты персональных данных

29 января
День мобилизации против угрозы ядерной войны

31 января
Международный день ювелира

31 января
День рождения русской водки


Текст и оформление: Нателла Николова