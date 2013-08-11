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Народный мэр: яркие проекты и любовь тагильчан
Сергей Носов стал мэром Нижнего Тагила в 2012 году
Избранный мэр
В 2012 и 2017 годах Сергей Носов на выборах главы города набирал более 90% голосов избирателей.
Сергей Константинович с песней «Рули, Тагил!», День города, 11.08.2013

#носовнеуходи
Когда 28 мая 2018 года стало известно о переводе Сергея Носова в Магаданскую область, в Нижнем Тагиле начался флешмоб: горожане не захотели отпускать мэра.
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Дорогой Сергей Константинович спасибо Вам огромное, за город и всё, что Вы сделали в нём. Благодаря Вам Тагил стал лучше, чего не удавалось сделать вашим предшественникам. #носовнеуходи #тагил
Сергей Савин
Мое знакомство с Сергеем Константиновичем было еще до его правления нашим городом. Он приехал и.о. губернатора Свердловской области. Была предвыборная кампания и мы ходили по злачным местам Пихтовки. И тут Носов видит пьющих мужиков в кустах. Подходит к ним, спрашивает: "Что пьем то, мужики? Работы нет?" Они ответили, что сократили в ЖЭКе, не нужно мол наводить порядок. Потому и пьют. У меня двоякое впечатление, а Носов ответил - идите на выборы мэра. И будет вам работа. Вот так он руководил. Его будет не хватать.Носов - Демидов современного века! #НосовНеУходи

Екатерина Евлашина
А может это только начало? Может он смену себе уже начал готовить и в 2024 на президентских будем за Носова голосовать?
Алексей Слюсарев
Я, конечно, рада за нашего градоначальника, за то, что он зарекомендовал себя эффективным муниципальным руководителем! Страшно за город! Тагил в крайние 6 лет расцвёл, преобразился, столько напланировал! Надеюсь, Сергей Константинович оставит достойного преемника и даст дельные наставления, как он это обычно умеет делать!
Илона Шейнина
Так почему тагильчане не хотят отпускать Носова?
«Майские указы»
В 2012 году в день вступления в должность президента России Владимир Путин подписал 11 «майских указов», в которых были изложены 218 поручений Правительству РФ.
Майские указы Президента РФ
В период с 2012 по 2017 годы в Нижнем Тагиле создано 17 546 рабочих мест.

С 2013 по 2016 годы 10 граждан отдельных категорий были обеспечены жильем.

В рамках реализации программы переселения граждан из аварийного жилья была переселена 281 семья.

Увеличился объем инвестиций.
На 01.10.2017 года освоено за счет средств федерального бюджета –
280 000,00 тыс. рублей.

Повышение заработной платыработников образовательной сферы - выполнение 98,3%

Доступность дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет - выполнение 100%.


В период реализации программы по обеспечению доступности дошкольного образования в Нижнем Тагиле:

- построено 9 новых детских садов (1 940 мест);
- реконструировано 4 детских сада (440 мест);
- за счет регулирования предельной численности детей в действующих детских садах создано дополнительно 2 296 мест.

Итого за пять лет реализации программы дополнительно создано 4 676 мест.


Тагильская лагуна
Мэр Нижнего Тагила провел обход строительных площадок на территории «Тагильской лагуны»

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За реконструкцией набережной «Тагильская лагуна» можно будет наблюдать в режиме он-лайн

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В субботу в Нижнем Тагиле состоится торжественное открытие набережной (ФОТО)

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Театры
Сохранив традиции, вдохнуть новую жизнь. Журналисты TagilCity.ru побывали на подходящей к концу реконструкции Драмтеатра (ФОТО)

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Реконструкция Нижнетагильского театра кукол будет стоит порядка 500 млн рублей


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Мы представили главе города концепцию по перевоплощению нашего театра в сказочный замок. Для осуществления наших планов необходимо увеличить площадь театра на 770 кв.м. В пристраиваемых площадях со стороны Комсомольского сквера и улицы Карла Маркса разместится зрительское фойе, музей кукол, гардероб, театральная гостиная и камерный зал на 49 мест. Также предусмотрено увеличение производственных площадей: цехов и мастерских. Изысканность и новизну внешнему облику театра придадут витражи, а система подсветки сделает здание украшением города в вечернее и ночное время.

Татьяна Ткачева
Директор Нижнетагильского театра кукол
На сайте администрации города тагильчанам предлагается обсудить новый вариант проекта Нижнетагильского театра кукол.
Цирк
Мэр Нижнего Тагила Сергей Носов получил орден за развитие отечественного цирка

23 сентября 2017 года Нижнетагильский цирк посетили представители Росгосцирка. Они поздравили тагильчан с открытием и наградили Главу города Сергея Носова орденом.

На первые представления после годичного ремонта билеты в Нижнетагильском цирке были раскуплены за месяц.

Такого совершенно точно нет в Свердловской области и, наверное, даже в России. Само освещение будет погружать в ту атмосферу, которая нужна для номера. Если это зимняя атмосфера, то с купола будет падать снег и весь зал будет в снегу. На куполе будет снеговая проекция. Если это лето, то будет что-то связанное с деревьями. Поэтому зал будет однотонным, чтобы он работал экраном. При этом, помимо картинки у нас будут люди и животные, их номера. Зритель будет себя ощущать внутри этой картинки.

Руслан Марчевский
Директор Нижнетагильского цирка
Видео: Сергей Носов проверяет горки
Мосты
Сергей Носов назвал ремонт моста на ул. Фрунзе в Нижнем Тагиле «звездой дорожной работы» 2016 года


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Мост на Циолковского в Нижнем Тагиле после ремонта откроется в октябре 2018 года


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Открытие движения по ул. Победы и Космонавтов до перекрёстка с Красноармейской состоялось в Нижнем Тагиле (ФОТО)

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В 2017 году было подписано соглашение о строительстве моста через Тагильский пруд в Нижнем Тагиле. Проект был разработан несколько лет назад, однако до сих пор не был воплощён в жизнь.

Подписи в документе были поставлены главой города Сергеем Носов, врио губернатора Евгением Куйвашевым и вице-президентом Евраза Максимом Андриасовым. Событие состоялось в Екатеринбурге в выставочном центре «Экспо-Екатеринбург».

Безусловно Сергей Носов внес огромный вклад, как в дорожное хозяйство, так и в Нижний Тагил. Но самое главное, он выстроил диалог между тагильчанами и чиновниками. Сейчас все чиновники открыты для любого гражданина Нижнего Тагила, у которого есть желание что-то изменить, что-то сделать. То есть любой тагильчанин может работать с администрацией города и достигать положительных результатов. Это самая главная победы. И кто бы не пришел вместо Сергея Константиновича, ему придется работать по этим правилам. Люди привыкли, что их сейчас слышат. Инвестиции, финансирование - это здорово, но это прямая обязанность нормального главы города, а вот выстраивание диалога, это все-таки обязанность гордумы, но у нас этим занимался мэр города. И за это ему огромнейшее спасибо. И нашему движению сложно переоценить заслуги Сергея Носова. В том числе формат, в каком мы работали: мы присылали письма, фото, жалобы и реакция была в течении нескольких часов, потому что Сергей Константинович крайне щепетильно к этому относится.

Никита Чапурин
Руководитель ОД «Тагил без ям»

Диана Гордеева
Глава фонда «Добрые руки»
Сказать, что я была в шоке от этой новости, это значит ничего не сказать. Я до последнего не верила и считала это чьей-то шуткой. С Сергеем Константиновичем у нашей организации сложились замечательные рабочие отношения. Нас он знал в лицо, всегда терпеливо и внимательно слушал. У нас есть благодарственные письма, подписанные Сергеем Константиновичем, и мы очень ими гордимся. Он знал наши проблемы и я уверена, что он так же вникал в проблемы других организаций, людей, производств. Относительно проблемы безнадзорных животных имел четкую и непоколебимую позицию, был уверен в том, что говорит и делает. Сергей Константинович очень много сделал для нашего города, преобразил его. Я желаю ему удачи на новом месте работы, но все же очень расстроена его неожиданным уходом с поста мэра.
Парк «Народный»
В 2016 году Сергей Носов анонсировал создание нового парка в Нижнем Тагиле. 76 тысяч тагильчан отдали свой голос за парк «Народный».
Как строился самый народный парк?
Новый парк появится в пойме реки Тагил в следующем году


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Пока только из щебёнки: первые дорожки появились в парке «Народный» в Нижнем Тагиле

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Скульптуры животных появятся в детской зоне нижнетагильского парка «Народный»

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Если нужно, мы флешмоб завтра проведём и люди встанут на колени. Сколько тысяч людей должно встать на колени, попросить, чтоб Тагилу были выделены деньги, что ему было обещано?
С этой фразой в 2017 году Сергей Носов занял 5 место в рейтинге запоминающихся цитат мэров.
9 сентября 2018 года в Единый день голосования Нижний Тагил должен выбрать нового мэра.
Врио главы города стал Владислав Пинаев.

Нижний Тагил на данный момент последний город в Свердловской области, где сохранены прямые выборы главы города.

Жители ждут новых кандидатов на этот пост, чтобы осенью 2018 года выбрать того, кому будут доверять дальнейшее развитие Нижнего Тагила.
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