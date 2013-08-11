Мое знакомство с Сергеем Константиновичем было еще до его правления нашим городом. Он приехал и.о. губернатора Свердловской области. Была предвыборная кампания и мы ходили по злачным местам Пихтовки. И тут Носов видит пьющих мужиков в кустах. Подходит к ним, спрашивает: "Что пьем то, мужики? Работы нет?" Они ответили, что сократили в ЖЭКе, не нужно мол наводить порядок. Потому и пьют. У меня двоякое впечатление, а Носов ответил - идите на выборы мэра. И будет вам работа. Вот так он руководил. Его будет не хватать.Носов - Демидов современного века! #НосовНеУходи