Сказать, что я была в шоке от этой новости, это значит ничего не сказать. Я до последнего не верила и считала это чьей-то шуткой. С Сергеем Константиновичем у нашей организации сложились замечательные рабочие отношения. Нас он знал в лицо, всегда терпеливо и внимательно слушал. У нас есть благодарственные письма, подписанные Сергеем Константиновичем, и мы очень ими гордимся. Он знал наши проблемы и я уверена, что он так же вникал в проблемы других организаций, людей, производств. Относительно проблемы безнадзорных животных имел четкую и непоколебимую позицию, был уверен в том, что говорит и делает. Сергей Константинович очень много сделал для нашего города, преобразил его. Я желаю ему удачи на новом месте работы, но все же очень расстроена его неожиданным уходом с поста мэра.