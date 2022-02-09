Глава Северной Осетии Меняйло взял под личный контроль поиск тети бойца Гаглоева

Он рассказал, что женщина возвращалась из Дубая. Она благополучно приземлилась в чеченской столице, однако домой не добралась. В связи с этим Гаглоев обратился к главе республике Рамзану Кадырову, попросив его помочь с поисками тети. Также спортсмен поделился новостью с населением, проживающем в Осетии, попросив их о содействии.