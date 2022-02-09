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Posted 9 февраля 2022,, 13:53

Published 9 февраля 2022,, 13:53

Modified Вчера, 20:28

Updated Вчера, 20:28

Глава Северной Осетии Меняйло взял под личный контроль поиск тети бойца Гаглоева

9 февраля 2022, 13:53
Глава Северной Осетии Сергей Меняйло будет лично контролировать работу, связанную с поиском тёти российского бойца MMA Георгия Гаглоева.

По информации NEWS.ru, ранее спортсмен поделился в своем Instagram новостью о пропаже тети в районе чечено-ингушской границы.

Он рассказал, что женщина возвращалась из Дубая. Она благополучно приземлилась в чеченской столице, однако домой не добралась. В связи с этим Гаглоев обратился к главе республике Рамзану Кадырову, попросив его помочь с поисками тети. Также спортсмен поделился новостью с населением, проживающем в Осетии, попросив их о содействии.

Отметим, что машина родственницы была найдена на чечено-ингушской границе. В машине в ходе поисков обнаружили личные вещи, а также деньги женщины и ее водителя. Однако их самих найти не удалось. Гаглоев добавил, что все следы и отпечатки пальцев в автомобиле были стерты.

Чуть позже в регионе распространился слух, что женщина и водитель находятся в одном из чеченских отделений МВД. Сообщалось, что скоро их отпустят. Тем не менее, эта информация оказалась не подтвердилась.

#Общество
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