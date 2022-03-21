Средства с выпуска облигаций РЭО пойдут на строительство нового завода

Концессионное соглашение между зампредседателя правительства Магаданской области Надеждой Филипповой и гендиректором ООО "Магаданская экологическая концессия" Денисом Морозовым было подписано при участии главы РЭО Дениса Буцаева и руководителя Минприроды РФ Александра Козлова. Согласно документу ввести в эксплуатацию новый завод предполагается до конца 2024 года. ППК “РЭО” предоставит инвестору (концессионеру) заем на сумму свыше 4 млрд рублей по льготной ставке, а общий объем инвестиций в проект составит 5,7 млрд рублей. Таким образом, строительство этого предприятия станет первой ласточкой из числа подобных проектов, на реализацию которых планируется выделить деньги за счет выпуска облигаций. А в Магаданской области появится современный завод, в том числе обеспечивающий переработку крупногабаритного мусора, благодаря которому регион в два раза снизит образование отходов на полигонах и увеличит сортировку мусора до 100%, в результате чего регион полностью выполнит показатели нацпроекта.