Сумку с телом ребенка выловили из реки в Ростове-на Дону

Сумку с телом ребенка выловили из реки Темерник в Ростове-на Дону, сообщается в Telegram-канале 112. На вид мальчику около 6–8 лет. Его нашли рыбаки.
Личность мальчика пока не установлена. Возбуждено уголовное дело. По данным «Комсомольской правды» со ссылкой на СУ СК РФ, на теле ребенка найдены следы насильственной смерти. Правоохранители сейчас работают над установлением всех обстоятельств этого ЧП.
Ранее стало известно, что недалек от Иркутска в реке Ангара спасатели обнаружили тело 14-летней девушки, которая числилась пропавшей. Следов убийства на ней не обнаружили.