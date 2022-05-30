Сумку с телом ребенка выловили из реки в Ростове-на Дону

Личность мальчика пока не установлена. Возбуждено уголовное дело. По данным «Комсомольской правды» со ссылкой на СУ СК РФ, на теле ребенка найдены следы насильственной смерти. Правоохранители сейчас работают над установлением всех обстоятельств этого ЧП.