Названы редчайшие имена свердловчан, родившихся в 2021 году

Названы уникальные имена свердловчан, родившихся в 2021 году

Появилась информация об именах, которые свердловчане чаще всего давали своим детям в прошлом году. Самые необычные и популярные перечислила замначальника управления записи актов гражданского состояния региона Наталья Храмова.

Новорожденным сыновьям жители Свердловской области чаще всего давали такие имена: Артем, Лев, Михаил, Александр, Тимофей, Иван, Матвей, Роман и Марк. Девочек называли чаще Марией, Софией, Евой, Анной, Полиной, Дарьей, Алисой, Варварой и Екатериной. Уральцы все чаще стали предпочитать также необычные имена для своих детей. Среди девочек популярны такие: Маниса, Алексия, Нева, Кассандра, Мигина, Даниела, павлия, Элита и Атлантида. Мальчикам дают следующие имена: Зевс, Эльвир, Стефан, Енисей, Марис, Рамир, Мансур, Ролан, Северьян, Тархан, Сальвадор и Самун. Работники ЗАГСов удивились также такими уникальными именами как Ольгерд, Алтариана, Ставр, Вильмира, Сона, Каусария, Штерна, Царина, Яснорада и Александар.

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