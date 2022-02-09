Заседание техсовета по строительству моста через пруд состоялось в Нижнем Тагиле

На заседании технического совета, которое проводил замглавы Нижнего Тагила по городскому хозяйству и строительству Егор Копысов, были решены некоторые проблемы, связанные со строительством моста через Нижнетагильский пруд.

На совещании кроме замглавы городской администрации присутствовали руководители подрядных и проектных организаций, а также представители службы заказчика. Рассматривались вопросы бетонирования опор освещения, обустройство светофоров, использования в строительных работа электросварных муфт и другие. В частности техсовет принял решение сменить производителя мачт освещения на объекте, так как компания, у которой изначально планировалась приобретать оборудование, повысила стоимость в 2 раза, сообщили в пресс-службе городской администрации. Главная цель — завершить работу над проектом и пустить движение по мосту в установленные сроки, порадовать тагильчан в год 300-летия со дня основания нашего любимого города,отметил Егор Копысов. Мост через Тагильский пруд откроют в День города

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