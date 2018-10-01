Жестокость не по-детски: почему свердловские подростки нападают на инвалидов

Новость об убийстве 20-летнего инвалида в городе Берёзовском взбудоражила российскую общественность. 9 августа группа молодых людей завела местного жителя с ограниченными возможностями здоровья за гаражи и устроила жестокую расправу. При этом съемку вела 13-летняя школьница. Пострадавший скончался от полученных травм.

Известно, что подростки из Берёзовского стали фигурантами дела по факту убийства инвалида с ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего») на ст. 105 УК РФ («Убийство»). Сейчас двое находятся в СИЗО, двое – под домашним арестом. 13-летняя школьница, снимавшая расправу на смартфон, пока не будет изолирована от общества.

26 сентября в посёлке Рефтинский – также в Свердловской области – несовершеннолетние избили 23-летнего умственно отсталого местного жителя, который хотел пресечь задуманную подростками кражу из магазина. «Блогеры» вели видеосъемку во время избиения, а затем выложили запись в сеть. К счастью, в этом случае летального исхода не произошло.

Также СМИ писали и о других деяниях свердловских школьников. В Качканаре группу школьников подозревают в убийстве мужчины: пострадавший скончался от ударов камнями. В Нижнем Тагиле разборка едва не закончилась массовой дракой: школьники из Нижней Туры приехали в Нижний Тагил на разборки из-за ссоры влюбленных.

Что заставляет проявлять жестокость? Обсуждая примеры жестокости, спикеры TagilCity.ru рассуждали, что стоит в истоках человеческого поведения. Нет сомнений, что это воспитание и влияние социума.

В основном нападает молодёжь, а потом они всё это выкладывают в соцсети. Зачем это делается, для какой славы, непонятно. Видимо, чтобы прославить себя не какими-то полезными делами, скажем, не помощью этому инвалиду. Я не знаю, видимо в молодёжной среде сейчас так принято. Это просто невоспитанность, упущение где-то со стороны родителей. Это нонсенс, это неприемлемо. Такое поколение у нас растёт, к сожалению, директор комплексного центра социального обслуживания Ленинского района Нижнего Тагила Елена Филянина.

Дети - зеркало взрослых. Родителям этих молодых людей стоит задуматься, а кто виноват? Не дети, а, в первую очередь, мы их такими делаем, уверена Наталья Прокошева.

Я думаю, что это проблема этического плана и прежде всего, проблема воспитания в семье, подчеркнула Ольга Байдало.

Я считаю, что всё, в первую очередь, зависит от воспитания, потому что дети сами по себе не злые, они впитывают то, что им говорят, уверена Дарья Захарова, мама особенной девочки Варвары.

Жестокость и агрессия имеют место быть. Но крайним проявлением этого, по мнению экспертов, является бесчеловечное отношение к инвалидам.

В современном мире всё подкрепляется еще и желанием «хайпануть» в интернете. Чем это обернётся, видимо, молодых людей не волнует. В интернете достаточно легко найти видео с избиениями людей, однако в большинстве случаев подобные ролики уже стали сюжетами для журналистских расследований. Из «предмета гордости» ролики становятся доказательствами жестокости и клеймом до конца жизни.

Какова ситуация в Нижнем Тагиле? За последние месяцы тагильские подростки были пойманы на угоне велосипедов и на краже телевизора у бабушки. В полицейских сводках городские школьники не мелькают.

Специалисты, с которыми пообщался TagilCity.ru, уверяют, что за годы работы они не сталкивались с явной жестокостью по отношению к инвалидам в Нижнем Тагиле.

Я в центре работаю около 15 лет, среди наших детей, даже в летнем лагере, я не наблюдала проявлений жестокости. Неправильное восприятие где-то есть, мировоззрение по отношению друг к другу - есть. Но жестокости я на своей практике не увидела, поделилась Наталья Прокошева, замдиректора в реабилитационном центре «Серебряное копытце».

Аналогично и в Ленинском районе: директор СРЦН Елена Филянина говорит, что таких прецедентов на её практике также не случалось. Такая ситуация и в Тагилстроевском районе:

У нас таких случаев не было. Это было бы ЧП, как для руководителя, директор социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Тагилстроевского района Ольга Байдало.

Инклюзия как способ объединения В ходе обсуждения произошедшего спикеры единодушно, не сговариваясь, пришли к выводу, что в истоках подобных ситуаций лежат более глубокие проблемы. Вообще, у инвалидов и здоровых людей изначально складывались сложные отношения. Эксперты уверены, что так получилось из-за изоляции инвалидов от общества. До сих пор в российских городах существуют «кварталы инвалидов по зрению». То же самое и среди детей – специальные детские сады, школы.

Всё, что касается того, что связано именно с инвалидами, это больше происходит из-за того, что у нас группы детей-инвалидов и здоровых детей находятся в разных плоскостях, как в разных вселенных. Многие родители таких детей не готовы соприкасаться с семьями, в которых воспитываются дети с видимыми патологиями. Не готовы ходить в детский садик, не готовы ходить в одну школу. То есть уже у ребёнка с детства неправильно. Здесь может быть множество причин, уверена Наталья Прокошева.

В подтверждение этого мама особенного ребёнка Дарья Захарова рассказала истории из своей жизни:

Приведу пример, у меня племянница, она очень много времени с нами проводит, Варю знает с детства, они дружат, общаются, то есть для неё понятие инвалид знакомо. Но когда мы пришли забирать Варю с занятий центра «Серебряное копытце», она удивилась и спросила: «Кто все эти люди и что с ними происходит?». Хотя она в принципе много где бывает, но таких людей не видит. А недавно просто произошла ситуация, когда дети отказались играть с моим ребёнком, вероятно, из-за того, что у неё какие-то ограничения. Я понимаю, что они не сами это придумали. Подошла ко мне с вопросом, почему ребята не хотят с ней играть. Родители должны объяснять с детских лет, с младенчества. Это зависит от общества, наше общество - озлобленное.

В своё время, при поступлении Вари в первый класс, Дарья Захарова сделала шаг сама и попыталась убедить родителей других ребят, что её дочь – самый обычный ребёнок.

Я попросила у учителя слово в первом классе, и объяснила ситуацию, что мой ребёнок не заразный, она не больная. У неё есть ограничения физические, а иногда и умственные. Ребёнку наоборот нужна помощь, я сказала: «Прошу ваших детей не превращать жизнь моего ребёнка в ад». Как смогла как мама объяснила. Что ничего сверхъестественного не нужно, просто нужно общаться, дружить, иногда помогать. Сейчас кто-то портфель понесёт лишний раз. Варя уже во втором классе, дела складываются в общем-то неплохо.

В последнее время часто используется понятие «инклюзия», которая подразумевает процесс включения людей с инвалидностью в активную общественную деятельность.

Чем меньше они соприкасаются, тем меньше друг о друге знают. Если знать о какой-то стране чисто по рассказам, то у нас может сложиться искривлённое видение всего этого. То же самое касается инвалидов. Чем больше и чем раньше будет происходить взаимодействие детей обеих групп, тем меньше этих проблем будет в последующем,отметила Наталья Прокошева.

Именно применение инклюзивного образования, по мнению спикеров, способно решить проблему, возникающую между этими группами людей.

Однако другая трудность заключается в том, что в основном в учебных заведениях по каким-то причинам нет тьюторов инклюзивного образования, педагогов, которые бы уделяли всё своё внимание сопровождению особых детей. Ситуация складывается таким образом, что роль тьютора, или наставника, приходится брать учителю, задачей которого является всё же забота обо всех воспитанниках.

Тем не менее, по словам спикеров, планируется, что инклюзивное образование в России будет развиваться. Причём важную роль могут сыграть не только специалисты, но и все представители общества.

Мы ближе к тому, чтобы основываться на инклюзивном образовании, чтобы все дети воспитывались вместе. Я думаю, что надо с детского сада, со школы воспитывать более толерантного отношения к людям. Милосердие - это такая вещь, которой специально не научишь, это должно от семьи идти, и опять же воспитания и образования - всё закручивается на этом. СМИ, интернет-сообщество также могут сыграть большую роль. Общими усилиями такие вещи можно предотвращать, директор СРЦН Тагилстроевского района Ольга Байдало.