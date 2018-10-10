Опыт vs молодость: как складывается работа в городской думе Нижнего Тагила

Председатель гордумы Алексей Пырин в беседе с TagilCity.ru охарактеризовал председателя каждой комиссии.

Всего в думе действует семь комиссий, каждую из которых возглавляет председатель – народный избранник. По словам Алексея Пырина, депутаты были распределены таким образом, чтобы каждый из них мог раскрыть свой потенциал в решении общегородских задач.

Сегодня уже можно уверенно сказать, что это нам удалось. Практически все отработанные в комиссиях проекты принимаются на заседаниях городской Думы. Председатели комиссий у нас все профессионалы, очень сильный коллектив сложился, отметил Алексей Пырин.

Комиссия по бюджету, экономической политике и инвестициям за прошедший срок провела встречу по вопросам исполнения бюджета города. Так, согласно официальным данным, ими было произведено перераспределение средств между отдельными статьями и разделами бюджета, дефицит городского бюджета при этом не изменился.

При работе над формированием и исполнением бюджета города предложения всех комиссий стекаются на итоговое заседание комиссии по бюджету и экономической политике, её председатель Леонид Владимирович Мартюшев хорошо известен тагильчанам как бывший руководитель городской налоговой инспекции, заместитель председателя Думы шестого созыва, сообщил председатель думы в разговоре с TagilCity.ru.

Постоянная комиссия по местному самоуправлению, общественной безопасности и информационной политике занималась вопросами внесения изменений в устав города, а также созданием положения об отборе кандидатов на должность главы Нижнего Тагила и объявлением конкурса на эту должность. Вместе с этим на заседании 27 сентября был заслушан доклад об итогах деятельности ММУ «Нижнетагильское».

В рамках комиссии по этике и регламенту народные избранники решают стратегические вопросы внесения изменений в регламент Думы. По словам председателя, этим заняты опытнейшие люди.

Одну из самых важных в нормотворческом плане комиссий – по местному самоуправлению – возглавляет Вадим Анатольевич Раудштейн – профессиональный юрист. Владимир Иванович Антонов – председатель комиссии по регламенту и этике, через которую проходят все поступающие в Думу документы. Оба эти депутата избраны в Думу в четвёртый раз, работали в 4,5,6 созывах, начиная с 2004 года. Естественно, что на стратегических направлениях опытнейшие люди, подчеркнул председатель городской думы Нижнего Тагила.

Члены комиссии по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству занимались утверждением правил благоустройства города, а также обсуждали вопрос подготовки города к отопительному сезону, стартовавшему 15 сентября.

Комиссию по ЖКХ возглавляет Денис Корякин – главный энергетик ЕВРАЗ НТМК, отметил Алексей Пырин.

Депутаты из комиссии по социальной политике в этом году занимались утверждением кандидатур на звание «Почетный гражданин города Нижний Тагила». Напомним, знаком отличия были поощрены экс-мэр Нижнего Тагила Сергей Носов и действующий начальник полиции полковник Абдулкадыров. Также народные избранники заслушали доклад об итогах подготовки образовательных учреждений к учебному году и .

Социальную политику возглавляет Руслан Рафаильевич Юсупов, отработавший несколько лет главой Дзержинского района, подчеркнул председатель гордумы в беседе с TagilCity.ru.

Комиссия по молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму под руководством Гаджи Абдулова принимала участие в событиях города, в частности соревнованиях, выставках, интеллектуальных конкурсах, также посещала образовательные учреждения.

Самый молодой депутат – 30-летний Гаджи Абдулов – председатель комиссии по молодежной политике, физической культуре и спорту, он же курирует Молодежную Думу, сам принимает участие во многих молодежных проектах,подчеркнул председатель думы.

На предстоящем заседании комиссии по развитию предпринимательской деятельности, муниципальной собственности, градостроительству и землепользованию депутаты будут обсуждать внесение изменений в Генплан, вопросы землепользования и застройки, а также приватизацию имущества. Константин Николаевич Шведов руководит этой постоянной комиссией. Как подчеркнул Алексей Пырин, это депутат с 10-летним опытом, что говорит о многом.

В составе городской думы седьмого созыва впервые были избраны 19 депутатов.

Конечно хорошо, когда человек много лет отработал на одном избирательном округе, досконально знает его проблемные точки, быстрее находит решения. С другой стороны, молодой депутат привносит свежий взгляд, это всегда полезно, обновление должно происходить, отметил Алексей Пырин.

Задачей Алексея Пырина, для которого этот созыв также начался в новой должности, помочь новичкам адаптироваться в качестве народных избранников.

В кратчайшие сроки необходимо было познакомить их со всеми инструментами депутатской деятельности, помочь в изучении нормативной базы местного самоуправления, а это огромный пласт документов, отдельная отрасль права. Для этого была организована учеба по финансовому, земельному, налоговому законодательству, порядку проведения приема граждан, работе с обращениями, рассказал Алексей Пырин в разговоре с TagilCity.ru.

Тем не менее дума нового созыва уже отработала срок, достаточный для подведения промежуточных итогов. Алексей Пырин рассказал TagilCity.ru о сложностях и о способах их преодоления.