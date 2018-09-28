Аналитика
Голосование за мэра Нижнего Тагила: что там с выбором?
Сегодня, 18:00Александра ЛогиноваФото: Евгений Нетунаев
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
12 октября в Нижнем Тагиле депутаты будут выбирать главу города. Народные избранники - наши с вами то есть - будут голосовать от имени жителей города. Кандидатур заявлено всего шесть, это на одну больше, чем год назад на народном голосовании.
Сюжеты: Нижний Тагил
Редакция TagilCity.ru решила провести эксперимент: насколько глас читателей совпадет с гласом депутатов. Сейчас мы предлагаем проголосовать за одного из кандидатов в мэры, а после 12 октября - сравним в процентном соотношении, как схожи или различны эти данные с голосованием депутатов.
Будет ли единодушие среди пользователей? Или сильный спор между депутатами? Это покажет время.
Итак, депутаты гордумы Нижнего Тагила будут выбирать главу города среди следующих кандидатов:
- Врио главы города Владислав Пинаев. С июля 2012 г. по январь 2014 г. - министр промышленности и науки Свердловской области, с марта 2014 г. – первый заместитель Главы Администрации г.Нижний Тагил.
- Общественник, блогер Илья Коровин (Илiя Тагильчанинъ). Организатор субботников, митингов.
- Председатель нижнетагильского отделения «Партии роста», предприниматель Евгений Рохлин. Претендовал на пост главы города в 2017 году.
- Учитель гимназии № 18, руководитель сообщества молодых педагогов Нижнего Тагила Данил Кукутин. В 2018 году избран депутатом Молодёжного парламента Свердловской области.
- Сотрудник «Адвокатской конторы № 1» Юрий Черных.
- Председатель общественной организации «Профсоюз юристов и правозащитников Свердловской области» Александр Усольцев. В 2016 году принял участие в праймериз «Единой России» по выборам депутатов Госдумы РФ.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей