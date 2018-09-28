Голосование за мэра Нижнего Тагила: что там с выбором?

Редакция TagilCity.ru решила провести эксперимент: насколько глас читателей совпадет с гласом депутатов. Сейчас мы предлагаем проголосовать за одного из кандидатов в мэры, а после 12 октября - сравним в процентном соотношении, как схожи или различны эти данные с голосованием депутатов.