Зачистка свердловского главка. Подоплека

Смена руководства В конце сентября появилась информация о смене руководителя свердловского ГУ МВД. Преемником начальника свердловской полиции генерал-лейтенанта Михаила Бородина стал Анатолий Якунин, а Бородина указом президента отправили в Воронежскую область.

Анатолий Якунин – уроженец Орловской области, Работал также в Воронеже, в Новгородской области. В 2012 году возглавил ГУ МВД по Москве, а в 2016 – перебрался в МВД РФ. Словом, причастность Якунина к «серому кардиналу» мэрии Екатеринбурга Владимиру Тунгусову или «тюменскому клану», креатурой которого является свердловский губернатор Евгений Куйвашев, вообще не очевидна. Хотя и те, и другие подозрения в СМИ и telegram-каналах высказывались неоднократно.

Нет, происходящее сейчас в свердловской полиции действительно больше всего похоже на зачистку. Но вот причины у этих событий никак с местными кулуарными пертурбациями никак не связаны. Давайте попробуем разобраться.

3 октября в Москве были задержаны бывший замглавы ГУ МВД РФ по Свердловской области Владимир Романюк и бывший начальник управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции ГУ МВД РФ по Свердловской области полковник Олег Курач. В Екатеринбурге был задержан начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Екатеринбургу майор Эдуард Воронин (бывший подчиненный Романюка, как и Курач). Одновременно с этим, оперативники ФСБ и следователи СКР провели в екатеринбургской полиции и дома у Воронина обыски.

Как заявил журналистам Михаил Бородин, разработка велась 2,5 года. Пресса изощряется, пытаясь привязать аресты Романюка, Курача и Воронина к какому-нибудь громкому коррупционному делу. К примеру, вымогательству миллиона рублей у букмекерской конторы «ДилСис» за возвращение конфискованного оборудования. По этому делу срок получил подчиненный Воронина – оперуполномоченный отдела по экономической безопасности и противодействию коррупции УМВД РФ по Екатеринбургу Сергей Кондрашин.

Как пишет «Знак», Кондрашин дал показания на Воронина, мол, по его указанию вернул букмекерам оборудование, а оттуда ниточка потянулась к Романюку. Вот только зачем силовикам понадобился Романюк?

Вышеописанная схема с вымогательством используется и с казино, и даже с торговыми павильонами многие годы (здесь подробно описан очередной подобный скандал 2012 года). И все это время ни Бородина, ни ФСБ, ни СКР это не беспокоило.

Значит, дело все же именно в генерал-майоре Романюке? Или… в его связях?

Охота на «серого кардинала» свердловской полиции Логично предположить, что был приказ «зачистить поляну» и связан он был с назначением Якунина. Но Романюк ушел в отставку еще в прошлом году. Значит, дело все же не в нем.

Как пишут «Вечерние Ведомости», в разработку попал уже и начальник отдела по потребительскому рынку управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД РФ по Свердловской области Андрей Бердников, сын бывшего главы управления по работе с личным составом ГУ МВД Виктора Бердникова. И вот это уже интереснее.

Как считают инсайдеры, хоть Бердников-старший и покинул органы, он является настоящим «серым кардиналом» свердловской полиции. Влиятельному кадровику лично обязаны очень многие бывшие коллеги. Среди таковых называют и Ибрагима Абдулкадырова (глава полиции в Нижнем Тагиле), и начальника полиции Камышлова и многих других высокопоставленных полицейских в муниципальных полициях и областном главке.

Если избавиться от такого влиятельного аппаратчика (или еще лучше, иметь на него рычаг давления), новому руководителю будет работаться значительно проще, не правда ли?

Но как копнуть под Виктора Бердникова? Он наверняка обеспечил себе «тылы» и лично его привязать ни к чему не получится. А вот если действовать через сына…

Андрея Бердникова пытаются ввязать сейчас в очень нехорошую историю.

Среди связей Романюка уже выявлены: авторитетный представитель армянской диаспоры Самвел Мартиросян, связанный, как пишут «Вечерние Ведомости» с обналом и подпольными казино. Вардан Мелконян, отец осужденного за взятку полицейского Левона Мелконяна. Словом, когда Якунин триумфально начнет судить и карать, достанется многим, клубок-то завязался непростой. А Андрей Бердников может лишиться всего.