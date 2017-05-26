Дорога до Серебрянки или как тратят наши деньги

В адрес общественного движения «Тагил без ям» жалобы на эту дорогу стали поступать весной 2016 года. Люди приглашали проехаться, посмотреть, как обстоят дела. Признаюсь, в самую распутицу не поехал - испугался. Автомобиль городской, проходимости - ноль. Запланировал автопробег на 14 мая.

То, что увидел на самом автопробеге, можно описать одним словом - раздолбайство. А еще халатность и жадность.

Складывается ощущение, что областные чиновники узнали о дороге до Верхней Ослянки только из прямой линии с президентом. И раньше ни копейки не выделяли на содержание путепровода.

Дорога запущена. Мало того, что в советские времена её проложили по болотам, так еще и уровень дорожного полотна почти на всем протяжении ниже прилегающей территории. На дороге отсутствуют обочины и кюветы, лесополоса растет вплотную к проезжей части, на поверхность дороги выдавливает глину.

При таких дорожных условиях позабавили знаки с ограничением скорости 40 км/ч. Как будто кто-то в здравом уме поедет быстрее.

На мой запрос министр транспорта ответил, если убрать косноязычие, следующее: «Сложная экономическая ситуация в стране, денег нет и в ближайшее время не будет. Сэкономили 16 млн. в 2015 году, вот на них и будем подсыпать и грейдеровать дорогу».

К слову, отмечу: данные работы проводятся. И весьма активно. Жители Серебрянки рассказали, что перед нашим автопробегом приехали дорожники и отсыпали бутом наиболее «убитые» места. Только вот любой строитель прекрасно понимает, что пока по дороге течет вода, можно высыпать хоть миллион тонн щебня - ситуация не улучшится. Это, кстати, признает и сам министр транспорта Александр Сидоренко.

По дороге Нижний Тагил - Верхняя Ослянка ежедневно ездит около 200 автомобилей, ходит автобус. Во время осмотра дороги я увидел 4 автомобиля ВАЗ-2114 с разбитыми бамперами, на обратном пути мы наткнулись на Ниву с вылетевшим подшипником. А уж чего нам рассказали жители Серебрянки - дак это вообще кошмар любого автовладельца.

При таких дорогах в области вызывают недоумение многомиллионные ремонты дорог в Екатеринбурге в преддверии чемпионата мира по футболу. Как мне известно, все города, в которых пройдет чемпионат мира по футболу получили, федеральные деньги на ремонт дорог. Все, кроме Екатеринбурга. Что это? Предвзятое отношение федерации к свердловчанам или раздолбайство областных чиновников? Скорее второе. Просто не отправили своевременно документы на получение субсидии.

По результатам объезда я составил заявление в областную прокуратуру с требованием привлечь к ответственности министра транспорта и начальника управления автомобильных дорог. Также напишу письмо господину губернатору, напомню ему о его обязательствах перед свердловчанами.

Подытожить хочу известным анекдотом. В России две беды - дураки и дороги. И если одну можно решить с помощью катка, то что делать с дорогами?

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