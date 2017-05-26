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Дорога до Серебрянки или как тратят наши деньги
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Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Никита Чапурин
Председатель общественного движения «Тагил без ям»

Дорога до Серебрянки или как тратят наши деньгиМнение

26 мая 2017, 10:31
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