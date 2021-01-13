«Как я поставила прививку от COVID-19. День первый». Записки тагильчанки

Отправила заявки онлайн, ответ надо ждать. Из Демидовской больницы написали, что ответ в течение 10 дней. В тагильской поликлинике на Комсомольской тоже есть онлайн запись — отправила. И решила позвонить. Милым женским голосом меня спросили возраст, ФИО и назначили время, когда приехать в поликлинику с паспортом, СНИЛСом и медполисом. Место работы и проживания не важно, сама я живу в Ленинском районе.