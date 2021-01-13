«Как я поставила прививку от COVID-19. День первый». Записки тагильчанки

«Как я поставила прививку от COVID-19. День первый». Записки тагильчанки
Мнение

Сегодня, 00:04
Тагильчанка Ирина
поставила прививку от COVID-19
Так как я похоронила несколько хороших знакомых, заразившихся ковидом, переболели родственники, некоторые очень тяжело — на кислородной поддержке в инфекционной больнице, я решила вакцинироваться, чтобы избежать заражения живым вирусом и тяжелого течения болезни… А вдруг?

Отправила заявки онлайн, ответ надо ждать. Из Демидовской больницы написали, что ответ в течение 10 дней. В тагильской поликлинике на Комсомольской тоже есть онлайн запись — отправила. И решила позвонить. Милым женским голосом меня спросили возраст, ФИО и назначили время, когда приехать в поликлинику с паспортом, СНИЛСом и медполисом. Место работы и проживания не важно, сама я живу в Ленинском районе.

В поликлинике подошла в 119 кабинет с надписью «Прививочный». Спросили фамилию, выдали пакет бумаг, которые надо было заполнить (данные паспорта, СНИЛС, полис, перечислить свои заболевания, аллергические реакции). Заполнила.

Пригласили в кабинет врача. Температура, давление, сатурация, послушали лёгкие, задали несколько уточняющих вопросов по здоровью. Написали — «Вакцинация не противопоказана», предупредили о возможных осложнениях, и как действовать в случае повышения температуры или появления болей.

С разрешением от врача вернулась в соседний 119 кабинет. Медсестра сказала, что приглашены будут первые 5 человек. Мы по очереди зашли. Ощущений при введении препарата никаких, безболезненно абсолютно. Отдали «напоминалку», когда прийти на вторую вакцинацию.

Дома самочувствие обычное, хотя на подсознании было ожидание «подвоха» в виде болей в руке, лопатке, голове и т. д. Никаких ощущений нет пока. Температуру померила формально, не чувствуя ухудшения состояния, — 37,2.

Теперь надо пережить ночь и утро. Надеюсь, все будет отлично. Наготове парацетамол, «Супрастин» и «Пенталгин». Пока не понадобились. Ура.

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