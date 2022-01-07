Ключи Нижнего Тагила

2022-й год — не только красивая по нумерологии дата. Это юбилей, 300-летие Нижнего Тагила. Колумнист Виктор Кузнецов расскажет свои истории о Нижнем Тагиле, он подготовил для читателей «прогулки» в прошлое и настоящее города.

Слово «ключи» в данном случае употребляется в прямом и переносном смысле. В прямом — как название уголка Нижнего Тагила: в его окрестностях, по рассказам старожилов, било из-под земли немало ключей. В переносном «ключи» — это место, где открывается история Нижнего Тагила: у подножия горы Высокой, ставшей «ямой глубокой». На Ключах прошло моё детство. Видел, как кипела работа в Главном карьере Высокогорского ГОКа, поднимался на его отвалы, любовался с его высот панорамой Нижнего Тагила. Кстати, Высокая-не единственная гора в окрестностях Ключей. Рядом гора Голый Камень, давшая новое название микрорайону, в который входит и его историческая часть Ключи. У этой горы люди жили издавна, археологи обнаружили там стоянки древнего человека. А гора Долгая — это наша современность, лыжные трассы и трамплины, уже имеющие мировое признание.Очерчивает с двух сторон Ключи узкоколейка. В 1895 году по ней открыли движение от станции Узловая (Кедун-Быково) до Антоновска. Позднее узкоколейку проложили до Висимо-Уткинска, сделали ветку до станции Остяк около Уральца. Станция Узловая соединила Нижнетагильский завод имени Куйбышева с рудником и станциями Гора Высокая и Смычка. Позднее на Узловой (Кедун-Быково) построили депо, вокзал и другое. Узкоколейка не только эксплуатировалась ВГОКом и была задействована в перевозках различных грузов. По ней ежегодно ездили тысячи тагильчан и жителей Пригородного района. Жаль, что в лихие «перестроечные» годы она потеряла своё экономическое значение, большую часть её разобрали. Нынче используется ВГОКом лишь небольшой участок узкоколейки от известкового карьера на Гальянке. Неоднократно в СМИ поднимался вопрос о восстановлении узкоколейки для туризма. Очень хочется верить, что это когда-нибудь произойдёт! А вот улица Челюскинцев, протянувшаяся от завода имени Куйбышева до Союзной, к 300-летию Нижнего Тагила уже преобразилась. Её асфальтировали, появились «карманы» для парковки автотранспорта, удобные остановочные павильоны для пассажиров на популярных автобусных маршрутах № 3 и 19. На них тагильчане ездят в свои дома, на дачи, в сады, покататься на лыжах у горы Долгой. Фото: Виктор Кузнецов А когда-то эта улица называлась Извозной. По ней везли металл с демидовского металлургического завода. Путь дальше пролегал по старому Висимскому тракту. Нынче на этом пути кладбище «Висимское». Вероятно, назвали его так потому, что располагалось оно у этого старого тракта. С постройкой новой дороги старый Висимский тракт оказался заброшен, зарос деревьями и кустарником, интересен, пожалуй, только путешественникам-экстремалам. Среди других знаковых мест на улице Челюскинцев — станция юных туристов «Полюс» (ранее в этом здании размещалась школа глухонемых). Вспоминаю, как в нынешнем красном здании «Реквиема» на Челюскинцев в советские времена учились начальные классы. А основное здание школы № 48 до сих пор находится по соседству на небольшой улице Радищева. Это здание построили позже, в пятидесятые годы. Тогда на Ключах-Голом Камне появилось немало новых улиц, как следствие, выросло население, количество детей. В шестидесятые-семидесятые годы в каждом из параллельных классов училось около тридцати детей. В этом учебном году во всей школе всего лишь 112 учеников. Тем не менее, школу сохранили, а на 2022 год намечен её капитальный ремонт. Продолжение следует.

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