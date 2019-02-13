Шпионаж, плохие родители и благодарные пассажиры: будни таксистов в Нижнем Тагиле

Какие сейчас семьи? Кто больше всех ценит чужой труд? Тагильчанка за рулем такси рассказала редакции TagilCity.ru о худших пассажирах, лучших мгновениях, нечистых на руку водителях и дорогах во дворах.

Юлии чуть более 40 лет, у нее есть сыновья, собака и множество интересных историй, которые она почерпнула в работе в такси. Работу водителем она не считает своей мечтой, поскольку эта деятельность не дает ей личностного развития, но сейчас тагильчанка зарабатывает именно так и согласилась рассказать о работе в такси. В целом Юлия несколько стесняется рассказывать, однако после нескольких задевающих за живое вопросов наша беседа перерастает в душевный разговор и со смехом, и со слезами на глазах, и с неожиданными философскими выводами.

О дорогах во дворах, «районах наркоманов» и перегороженных проездах Оказывается, в Нижнем Тагиле ходит масса мифов о «плохих районах».

Но не из-за людей точно. «Такой район, туда вообще не надо ехать, тут одни наркоманы...» - очень часто слышу такое про Вагонку. Так обычно говорят люди, которые долго живут в городе и на Вые, и приехали случайно на Вагонку. Я никогда так не скажу. Во всех районах одинаково. Нету такого, чтобы в одном районе были плохие люди – одни наркоманы, а в другом – только хорошие. Нет такого,уверена Юлия.

Поэтому в большинстве своем водители выбирают районы для работы, исходя вовсе не из этих мифов. Больше всего интересует водителя пассажиропоток: чтобы работа окупалась.

Я не люблю ездить на Тагилстрой, Рудник, Северный поселок, потому что оттуда уехать очень сложно. Заказов нет обратных. Я стараюсь ездить - Вагонка, Красный Камень, Выя, город, Гальянка. Это такие районы, где всегда есть заказы.

В некоторых районах города архитектура готовит сюрпризы. Хорошо, что сейчас есть навигаторы и прочие сервисы - это помогает водителю быстрее приехать к клиенту, даже если район еще не очень знаком.

Есть дома со странной нумерацией: на Восточной у нас стоят три дома, они все под одним номером, а подъезды идут не подряд. Там в шахматном порядке три дома.

Однако трудности себе создают и сами жители. Ранее редакция TagilCity.ru уже рассказывала о дворах, где стоят бетонные блоки, заграждающие въезды-выезды. Такие незаконные преграды угрожают самим жителям - к их домам затруднен проезд автомобилей скорой помощи, пожарных и иных служб, которые должны спасать жизни. Такси, конечно, жизни не спасает (обычно), но преграды во дворах однозначно усложняют исполнение заказов клиентов.

Очень неудобно, когда в кварталах закрываются с одной стороны въезды. И вот надо доехать до одного дома, и из-за этого ты такой крюк даешь! Бывает, люди попадаются вредные, приезжаешь на адрес, доехал до этой плиты, где дорога перегорожена, остается два подъезда. Звонишь им, говоришь: я приехала, вот, возле плиты стою. Они говорят: нет, не пройдем эти два подъезда, объезжайте. Приходится делать крюк, чтобы с другой стороны подъехать,рассказывает девушка.

Шпионское авто, закусочная, кабинет психолога и комната переговоров Чем только не занимаются пассажиры в такси!

Мне один раз пришлось возить клиента, который выслеживал свою неверную жену. Мы часа два ездили, ждали, он там что-то фотографировал. Он мне рассказывал про свою личную жизнь и жаловался. А вообще, очень много пассажиров, которые попадают в такси после каких-то ярких событий, и они начинают душу изливать, советы просить. Бывает, рассказывают очень сокровенные вещи.

Разговоры с водителями - вообще отдельная история. Кто-то воспринимает водителя как бесплатного психолога или аниматора, который должен обязательно выслушать, развлечь пассажира. При этом не учитывают настроение водителя и вообще его расположенность к подобным беседам.

Большинство людей едут молча или общаются между собой, но есть и разговорчивые, из них большинство приятные в общении. У меня был случай, мы с девушкой-пассажиркой по душам так разговорились, и закончилось общение совместным дуэтом песни группы Би-2! А есть говорливые пьяные мужчины, которые начинают приставать с разговорами. Бывает плохое настроение, а он начинает докапываться: «Почему вы со мной не общаетесь? Вы должны со мной общаться». Я говорю: «Да кто вам сказал, что я должна с вами общаться? Давайте молча поедем» А он начинает: «Ты че молчишь? А че ты не улыбаешься?» И стукают меня по плечу. Я таким в последнее время говорю: «Скажите, где вы работаете? Я, когда выпью, тоже люблю поговорить... Приду вас от работы отвлекать». Мне очень не нравится, многие садятся и начинают меня косвенно жалеть: «Я представляю, что у вас в жизни случилось, что вы таксистом стали». Хочется сказать: «Себя пожалейте». У меня есть семья, машина, квартира. Дети одеты, обуты, учатся. Я не бедствую, хожу куда-то отдыхать. У меня в жизни все хорошо. Что меня жалеть,удивляется собеседница.

Не исключение - воровство в машине.

У меня воровали мелочевку: салфетки, бахилы. Был случай, когда у меня прихватили бустер.

Однако некоторые пассажиры наоборот - оставляют в машине свои вещи. Чаще всего - телефоны.

Очень часто люди оставляют телефоны в машине. Поговорят, кладут рядом с собой на сидение или на колени. Я уже штук 20 телефонов вернула. Всегда звоню по последним вызовам. На втором месте перчатки оставляют, но не так часто, как телефоны.

Через машины такси ежедневно проходят десятки пассажиров. При этом то, как люди ведут себя в жизни в целом, очень заметно именно по поведению в такси.

Очень многие пассажиры считают, что кушать в машине – это нормально: чипсы, сухарики, шаурму, пиво пьют. А когда им говоришь, что нельзя, они очень удивляются: «Я деньги заплатил, что, не имею права?» Часть пассажиров считает нормальным оставлять после себя мусор. Нахожу фантики от конфет, затолканные в щелях сидения, упаковки от лакомств в кармашках дверей, пустые бутылки от пива на полу. Однажды недопитую бутылку пива оставили в кармане сидения, она потом расплескалась от езды.

В ночное время в большинстве случаев пассажиры - в нетрезвом состоянии. И в такие моменты все, что есть в людях, выходит наружу (увы, иногда и в прямом смысле).

Кто ночью ездит? На 99% - все выпившие. Но выпивший выпившему рознь. Редко, когда человек агрессивный. И, кстати, хочу сказать такую вещь, не в оправдание женщинам, что если какие-то были казусы, они всегда были с пьяными женщинами. Мужчины пьяные - они бывают неприятные, вонючие, противные, перегаром пахнут, пристают со своими разговорами, навязчивые всякие. Но уважение к слабому полу остаётся, даже в пьяном состоянии. В большинстве, даже разговаривая между собой, одергивают друг друга: «Не матерись, мы же с девушкой едем». А вот женщины часто попадаются такие, которые едут и специально лезут под кожу: «Не там повернула», «Да зачем вы здесь», «Да вы вообще ничего не умеете», или между собой начинают скандалить, психовать, со всей силы дверью хлопать, на дверях виснуть. Был случай, когда через рацию мужчин-таксистов вызвала на помощь, чтоб скандаливших, между собой пьяных девушек, высадить из авто: крик, мат, хлопанье дверями с яростной силой... без мужской помощи я бы не справилась!рассказывает тагильчанка.

Время - деньги Еще один неприятный для водителя момент - пассажиры, которые не уважают время таксиста. Водитель зарабатывает только когда он везет клиента, а время поиска заказа, ожидания клиента или заправки авто - это уже расходы самого водителя. Поэтому обиднее всего, когда заказы отменяются или необоснованно затягиваются.

Я больше всего расстраиваюсь в своей работе, когда впустую трачу время. Приезжаю на заказ, жду людей, не выходят, звоню, на том конце провода слышу: «Так мы уже передумали ехать». Могут просто не отвечать на звонок или просить подождать чуть-чуть, потом ещё чуть-чуть, потом так и не выйти. То есть, они даже не думают, что надо было отменить заказ! А это время! Мое время! Пока я ждала заказ, ехала до адреса, ожидала пассажира, потом им дозванивалась, звонила диспетчерам, они в свою очередь тоже звонят пассажирам для подтверждения и только потом снимают заказ с меня, и мне снова нужно время, чтоб дождаться следующего заказа. У меня однажды таких заказа было три подряд. Полтора часа впустую! Бывает и так, когда люди вызвали несколько такси и просто уехали на том, что раньше приехало, а другие заказы не отменяют. Им без разницы, что я убиваю на это полчаса и теряю свои деньги. Время, проведенное не в удовольствие или без пользы, меня расстраивает. Большинство людей не ценит чужое время. У меня пока не получается с этим согласиться и не злиться на них в этой ситуации.

Не делайте так! Как таксистов кидают на деньги? Хуже всего - отсутствие оплаты за проезд. Увы, в Нижнем Тагиле такое до сих пор не редкость.

Бывает, приезжаешь, а люди только в конце поездки говорят, что нет денег.Или внаглую врут: сейчас мы еще дальше поедем, а как только я отвернулась – сбегают. Всякие способы применяют. Они знают, они садятся и заведомо знают, что они не будут платить. Меня и на 900 рублей кидали...

Решение денежных вопросов может стать даже опасным: некоторые особо наглые пассажиры не гнушаются устроить потасовку.

У меня так было один раз, когда пассажир без оплаты внаглую вышел и пошел. Я выбежала за ним. Тогда был единственный раз, когда я чуть-чуть получила. Цена вопроса была всего 80 рублей, но мне так обидно было, эго задето, хотелось справедливости..... вот и рванулась в бой! Хороший урок, который учит включать сначала голову, а только потом эмоционировать, иногда брать верх над своим эго!говорит Юлия.

Поэтому все больше водителей, особенно при крупных заказах, просят предоплату. Некоторые пассажиры обижаются.

Есть таксисты, которые не садят людей, у которых нет денег. Когда поездка за город или туда-обратно поездка, я стараюсь деньги просить вперед. Некоторые люди очень обижаются, оскорбляются: «Что вы обо мне подумали». Ты же уже едешь, я уже исполняю свои обязательства, ничего страшного в этом нету, чтобы сразу оплатить. У нас по окончанию поездки оплачивают только в маршрутках. Но там не так страшно, если из 15 человек один не заплатит и выбежит, маршрутчик фактически ничего не потеряет, а мы теряем всю стоимость поездки.

При этом есть и добросовестные пассажиры, которым не хватает всей суммы на дорогу или они расплачиваются не сами.

Поездка по Вагонке – 125 рублей. Два молодых человека сели, они честно говорят: «У нас 100 рублей только, довезете? У нас больше нет». Ну я уже приехала. Они вот честно сказали, я не стала ничего говорить, довезла за 100 рублей. Такие бывают поездки, люди садятся, у них нет денег, но их кто-то встречает с деньгами. Очень часто девушка садится, за нее потом молодой человек оплачивает.

Водители - тоже не все хороши В новогодние каникулы многие тагильчане жаловались на такси - на завышенные тарифы и отсутствие сдачи у водителей. Среди сотрудников такси иногда оказываются и не самые добросовестные люди - как, впрочем, и в любой другой сфере.

Не только в Новый год такое бывает. Есть обнаглевшие таксисты, как и в других сферах обслуживания, и это как ложка дегтя в бочке меда. Когда я сдаю сдачу пассажирам 5-10 рублей, бывают удивляются: «А что, еще сдача будет?». Пассажиры рассказывают, что некоторые таксисты просто говорят: «Нет сдачи и все». Есть такие бессовестные водители, которые даже не берут эту сдачу с собой, чтоб не сдавать, но их немного, а слава плывёт про всех! Мне перед Новым годом женщина выпившая должна была дать две купюры по 200 рублей, а подала две двухтысячные. Частенько бывает путают купюры, надо, например, 250 рублей, а вместо 50 дают 500, в итоге получается 700 рублей. Я всегда говорю об ошибке, и от этого получаю больше удовольствия, нежели от случайной лёгкой наживы. Есть такие пьяные люди, которые заплатили деньги, когда садятся, а по приезду спрашивают: «Сколько я вам должен?». Всегда тоже говорю: «Вы уже заплатили». Но знаю таких таксистов, которые этим пользуются. Но их немного. Я считаю, как и пассажиров намного меньше негативных, чем хороших, так и водителей.

Несмотря на предыдущие истории о происшествиях, тагильчанка рассказывает, что часто слышит слова благодарности, получает на чай и даже подарки:

Мне дарили разные сладости, цветы не раз. Молодой человек выходит, покупает цветы и мне розочку несет. Стихи читали, Есенина, наизусть! Многие едут, желают добра, удачи, здоровья, хорошего вечера, чтобы все у меня было хорошо в жизни. Я раньше не думала, что так много людей открытых! Что самое поразительное для меня, что пожилые люди чаще отказываются от сдачи, чем молодёжь. Всегда думала, что таким людям не свойственно раскидываться деньгами. Видимо, в этом проявляется их благодарность и уважение к людям.

О размерах заработка в такси особо не рассказывают: конкуренция достаточно высока и водители не хотят усложнять себе жизнь. При этом для хорошего заработка нужно действительно много работать и регулярно вкладываться в автомобиль.

Не хочу говорить сумму. Конкуренция большая - таксуют все, кому не лень. Пассажиры даже спрашивают: «А я вот тоже хочу мужа отправить таксовать». Таксистов больше, чем клиентов. Я скажу так: у кого-то получается и у меня получается. К этому надо относится как к реальной работе, не то, что ты там потусил и заработал. То есть, чтобы заработать 3000 рублей за смену, нужно сделать 10 поездок с Вагонки на Гальянку. А их нету этих поездок, они тебя не сидят и не ждут. Ты же не один на линии. Нужно реально напрячься. Даже если ты совершил эти 10 поездок. В одну сторону 30-40 минут - это хорошая большая смена. То есть, чтобы 3000 за день заработать, то нужно целый день отработать. Плюс отчисления диспетчерской службе, бензин и все расходники. Раз в 10 000 км ты должен масло менять. Чем больше ты катаешься, тем чаще ты масло меняешь.

Работа в такси дает бесценный опыт, говорит Юлия. То, что происходит за короткое время в машине, - на самом деле показывает целые жизни людей, их привычки, семейные традиции и отношение к окружающему миру в целом.

В каникулы был случай. Две женщины и ребенок. Они между собой разговаривают, а ребенок спрашивает, почему что-то там..., в ответ только: «Сейчас, подожди». А она спрашивала, спрашивала и в итоге ответила сама себе: «Я поняла! По кочану!» Ребенок непосредственный, по нему очень часто видно, какие взрослые едут, какая семья. Ребенок не задумывается, он ляпает все, что в голову взбредет. Очень больно смотреть на некоторых пьяных родителей с детьми. Мат на мате стоит, мерзости и пакости говорят и на ребенка орут, а бывает и затрещину влепят, потом еще запрещают реветь! Сердце разрывается, мне иной раз до слез ребенка жалко и таким родителям хочется по голове настучать. Но еду и молчу, их жизнь, их правила, и изменить я ничего не смогу, да и не имею права,сетует Юлия.

Подобные истории не могут не оставить отпечатки: они учат чему-то новому, важному.

Такси научило меня находить подход к любым людям. Все казусы, какие были, они были в первый год моей работы в такси, было сильное эмоциональное напряжение. Я не раз приезжала в слезах домой - до того было обидно из-за отношения людей... Потом я научилась: где-то отступать, где-то не замечать, где-то подыграть. Появилось умение даже в пьяном человеке видеть человека и понимать, что он сегодня пьяный, а завтра он не будет такой, а злой человек потому, что он сам несчастен. Это не говорит о том, что я стала первоклассным психологом человеческой души, я просто научилась не принимать всё близко к сердцу, понимая причину человеческого поведения. И это не означает, что я превратилась в серую мышку и терплю унижения. Терпеть, значит давить свои эмоции, так нельзя. А вот найти экологичный для всех способ, отстоять свои границы, вот это умение, этому я и учусь.

После беседы с Юлией показалось, что работа в такси - это даже некая религия, некий духовный путь, удивительно важный и полезный опыт, который можно почерпнуть только из общения с разными людьми: с разным достатком, социальным положением, воспитанием и жизненными ситуациями.