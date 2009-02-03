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Posted 3 февраля 2009, 12:00

Published 3 февраля 2009, 12:00

Modified 4 августа 2022, 22:09

Updated 4 августа 2022, 22:09

Железнодорожницы будут соревноваться за звание «Мисс Свердловская магистраль -2009»

3 февраля 2009, 12:00
Железнодорожницы будут соревноваться за звание «Мисс Свердловская магистраль -2009»

На Свердловской магистрали стартуют отборочные туры конкурса красоты. Они пройдут 4 и 5 февраля на всех отделениях дороги. Участницами конкурса могут быть сотрудницы магистрали в возрасте от 18 до 30 лет. Конкурсанток будут отбирать по внешним данным, культуре речи, пластике движений, эрудиции. Конкурс «Мисс Свердловская магистраль» проводится на СвЖД во второй раз. Финал конкурса состоится 6 марта. За победу будут состязаться 27 участниц.

Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM

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