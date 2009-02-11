В Нижнем Тагиле пройдет Четвертая зимняя Спартакиада учащихся России.В ней примут участие около ста спортсменов со всей страны. Местопроведения традиционно – это гора Долгая. Участники будут соревноватьсяв прыжках с трамплина и лыжном двоеборье. Каждый день спартакиадыобещает быть насыщенным и ярким. Торжественное открытие состоится 25февраля.