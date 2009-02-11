Posted 11 февраля 2009, 12:25
Published 11 февраля 2009, 12:25
Modified Сегодня, 12:36
Updated Сегодня, 12:36
В Нижнем Тагиле пройдет Четвертая зимняя Спартакиада учащихся России.В ней примут участие около ста спортсменов со всей страны. Местопроведения традиционно – это гора Долгая. Участники будут соревноватьсяв прыжках с трамплина и лыжном двоеборье. Каждый день спартакиадыобещает быть насыщенным и ярким. Торжественное открытие состоится 25февраля.
Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM