Окончательно выбран логотип дня города. Победителем, как и ожидалось, победителем был признана разработка фирмы «Формула рекламы». Ко Дню города в Тагиле пройдут молодежная акция помощи пожилым и одиноким пенсионерам, акция по очистке берега Тагильского пруда у городского дворца детско-юношеского творчества, конкурс дизайнерских проектов элементов городского ландшафта, фотовыставка «Любимый город – глазами молодых». Напомню, что День города в этом году пройдёт по девизом «Инициатива молодёжи – на благо Нижнего Тагила».