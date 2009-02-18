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Posted 18 февраля 2009, 18:38

Published 18 февраля 2009, 18:38

Modified Сегодня, 12:34

Updated Сегодня, 12:34

Окончательно выбран логотип дня города

18 февраля 2009, 18:38
Окончательно выбран логотип дня города

Окончательно выбран логотип дня города. Победителем, как и ожидалось, победителем был признана разработка фирмы «Формула рекламы». Ко Дню города в Тагиле пройдут молодежная акция помощи пожилым и одиноким пенсионерам, акция по очистке берега Тагильского пруда у городского дворца детско-юношеского творчества, конкурс дизайнерских проектов элементов городского ландшафта, фотовыставка «Любимый город – глазами молодых». Напомню, что День города в этом году пройдёт по девизом «Инициатива молодёжи – на благо Нижнего Тагила».

Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM

#Здоровье#Клиника#Стоматология#Зубы#Общество
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