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Posted 2 апреля 2009, 08:49

Published 2 апреля 2009, 08:49

Modified 4 августа 2022, 22:08

Updated 4 августа 2022, 22:08

В Нижнем Тагиле трамвай насмерть сбил женщину

2 апреля 2009, 08:49
Дорожно-транспортное происшествие, в котором трамваем насмерть сбило женщину-пешехода, произошло накануне в Нижнем Тагиле. Авария произошла в 16:45 возле дома 81 на Ленинградском проспекте. Водитель трамвая КТМ-716-5А, следовавшего по маршруту №107, не сумела вовремя затормозить и насмерть сбила женщину, которая попыталась перебежать пути прямо перед вагоном.

Дорожно-транспортное происшествие, в котором трамваем насмерть сбило женщину-пешехода, произошло накануне в Нижнем Тагиле.

Как сообщили АПИ в пресс-службе ОблГАИ, аварияпроизошла в 16:45 возле дома 81 на Ленинградском проспекте. Водительтрамвая КТМ-716-5А, следовавшего по маршруту №107, не сумела вовремязатормозить и сбила женщину, которая попыталась перебежать пути прямоперед вагоном. От полученных травм 65-летняя женщина-пешеход скончаласьпрямо на месте аварии еще до приезда медиков.

Вагоновожатую временно отстранили от управлениятрамваями. Однако выводы сотрудников ГАИ однозначны — в случившемсявиновата сама погибшая.

Источник: http://www.apiural.ru/

#Происшествия#Экономия#Расходные материалы
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