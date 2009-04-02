В Нижнем Тагиле трамвай насмерть сбил женщину

Как сообщили АПИ в пресс-службе ОблГАИ, аварияпроизошла в 16:45 возле дома 81 на Ленинградском проспекте. Водительтрамвая КТМ-716-5А, следовавшего по маршруту №107, не сумела вовремязатормозить и сбила женщину, которая попыталась перебежать пути прямоперед вагоном. От полученных травм 65-летняя женщина-пешеход скончаласьпрямо на месте аварии еще до приезда медиков.