В Нижнем Тагиле трамвай насмерть сбил женщину

Posted 2 апреля 2009, 08:49
Published 2 апреля 2009, 08:49
Modified 4 августа 2022, 22:08
Updated 4 августа 2022, 22:08
Дорожно-транспортное происшествие, в котором трамваем насмерть сбило женщину-пешехода, произошло накануне в Нижнем Тагиле.
Как сообщили АПИ в пресс-службе ОблГАИ, аварияпроизошла в 16:45 возле дома 81 на Ленинградском проспекте. Водительтрамвая КТМ-716-5А, следовавшего по маршруту №107, не сумела вовремязатормозить и сбила женщину, которая попыталась перебежать пути прямоперед вагоном. От полученных травм 65-летняя женщина-пешеход скончаласьпрямо на месте аварии еще до приезда медиков.
Вагоновожатую временно отстранили от управлениятрамваями. Однако выводы сотрудников ГАИ однозначны — в случившемсявиновата сама погибшая.
Источник: http://www.apiural.ru/