Десять самых странных явлений космоса

Posted 28 апреля 2009, 00:05
Published 28 апреля 2009, 00:05
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
Совсем как в земной жизни, в космосе одни «особи» преспокойно пожирают других. Не исключение и галактики.
Например, соседка Млечного Пути — Андромеда пожирает сейчас своих более мелких соседей.
Внутри у Андромеды больше дюжины разрозненных звёздных скоплений — остатки былых пиршеств.
На снимке — симуляция столкновения нашей родной галактики и Андромеды, которое произойдёт всего через 3 миллиарда лет:
2 место: Квазары
Этисверхъяркие маяки смотрят на нас с краёв видимой вселенной и напоминаютземным учёным о хаотичном и бурном детстве нашей вселенной.
Квазары излучают энергию, большую, чем энергия сотни галактик, вместе взятых.
Бытует мнение, что квазары — это гигантские чёрные дыры в центрах отдалённых галактик.
На снимке — квазар 3C 273, сфотографированный в 1979 году:
3 место: Тёмная материя
Скудноваты ещё наши технические средства, однако. В астрономическом плане, конечно.
Состоять такие скопления могут, по многочисленным предположениям, из чего угодно — от лёгких нейтрино, до невидимых чёрных дыр.
Некоторая же часть учёных считает, что тёмной материи и вовсе не бывает, а объяснить аномалии, которые мы так называем,
поможет лучшее понимание аспектов гравитации.
На снимке — фантазия на тему тёмной материи:
4 место: Гравитационные волны
Это явление было предсказано А.Эйнштейном в его общей теории относительности.
Эти волны перемещаются соскоростью света и настолько трудноуловимы, что даже такие гигантскиеспециальные лазерно-интерферометрические гравитационно-волновыеобсерватории,
как LIGO и LISA, улавливают лишь те волны,
которые образуются в результате каких-либо колоссальных космических изменений.
Например, в результате слияния двух чёрных дыр, которое изображено ниже:
5 место: Энергия вакуума
Как выяснилось, в космическом вакууме не так уж и пусто, как кажется.
Квантовая физика утверждает, чтомежзвёздное пространство буквально набито виртуальными субатомнымичастицами, которые непрерывно разрушаются и возникают снова.
Эти частицы заполняют каждый уголок пространства некоей энергией антигравитационного порядка и заставляют космос двигаться.
Хотя никому до сих пор не удалось объяснить, куда вселенная двигается и зачем ей это нужно.
На снимке она, вселенная...
6 место: Мини-чёрные дыры
если их предположения верны, то тогда наша вселенная наполнена мириадами миниатюрных чёрных дыр, каждая размером с ядро атома.
Эти малютки ведут себя не так,как их старшие сёстры и, из-за своих неясных связей с пятым измерением,по-другому влияют на пространство-время.
Вот так фантазия художника представляет нам мини-чёрную дыру:
7 место: Нейтрино
Нейтрино — это нейтральные элементарные частицы, практически не имеющие удельного веса.
Несмотря на свою «нейтральность», эти малыши свободно проходят сквозь многокилометровый слой свинца.
Или, например, недавно прошли сквозь ваш бутерброд сегодня утром.
Рождаются такие частицы в термоядерных топках «здоровых» звёзд, а также во время взрывов звёзд умирающих.
Увидеть нейтрино можно при помощи гигантских по площади нейтрино-детекторов, расположенных на дне моря или в толще льда.
На фото — модель нейтрино:
8 место: Экзопланеты
Планеты, существующие вне солнечной системы, называют экзопланетами.
До начала 90-х годов земляне полагали, что не существует планет не «прикреплённых» к той или иной действующей звезде.
По состоянию на июнь 2006 года, нам известны более 190 экзопланет.
Размеры этих бездомных планетколеблются от газовых гигантов, почти звёзд, до небольших скалистыхтел, описывающих свои орбиты вокруг красных карликов
(маленькие и относительно холодные звезды, диаметр и масса которых не превышает трети солнечной).
Как бы то ни было, поиски второй Земли пока не увенчались успехом.
Возможно, с появлением более мощных средств для исследования космоса, нам повезёт больше и это будет не за горами.
А пока — изображение одной такой экзопланеты (похожей на Землю) скорее фантастика, чем реальность:
9 место: Микроволновый фон космоса
Микроволновый фон космоса (CMB-Cosmic Microwave Background) был обнаружен в 60-х годах прошлого века,
как слабая, излучаемая отовсюду, радиация. Предположительно, это остаточная радиация после Большого взрыва,
который положил начало нашей вселенной. CMB является одним из самых веских доказательств этой теории рождения.
Точные измерения определили температуру CMB — жуткие -270С.
На фото — тепловая карта видимой вселенной:
На последнем, 10-м месте: Антиматерия
Какзло всегда противостоит добру, так и частицы антиматерии всегданаходятся в радикальной оппозиции к своим антиподам из обычного мира.
Так, например, у всем намизвестного отрицательно заряженного электрона, есть эквивалент вантиматерии — положительно заряженный позитрон.
Если два антипода сталкиваются,то они аннигилируются, высвобождая чистую энергию, равную их суммарноймассе и описанную формулой Эйнштейна E=mc^2.
Футуристы полагают, что космические корабли будущего будут приводиться в движение с помощью именно аннигиляционных двигателей.
На фото — один из таких звездолётов, видение художника: