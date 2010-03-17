Школьник из Нижнего Тагила стал призером конкурса научно-инновационных проектов компании «Сименс»

Максим предложил уникальную технологиювозведения промышленной ветростанции циклонного типа в условиях вечноймерзлоты. Предложенная ветростанция состоит из 5 генерирующих блоков с общейпроизводительностью 24000 кВт/час, при умеренной скорости ветра 7 м/сек. Возведениедаже одной такой ветростанции в каждом районе Крайнего Севера, как считаетпобедитель, позволит снизить на 60-70% завоз дорогостоящего жидкогоуглеводородного топлива, а также значительно уменьшить выбросы углекислого газав атмосферу. Все это, несомненно, свидетельствует о высокой актуальности иэкономической эффективности разработок старшеклассника.